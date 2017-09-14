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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13143131441314513146>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:52

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  Hotab написав:[b]


Теж троє дітей

Яким чином це заважає цих дітей захищати? Усі ухиляння «в законі» нічим не краще, ніж ті, хто чесно каже, що воювати не хоче/боіться.

навідкладав личинок і майже шляхтич[/quote]
А якщо дама з Кампусу трійню негрітять народить опісля відрядження у Хартум, то, незважаючи на громадянсьтво бабуіноотца, вона списується із резерву ВПС та може знятись з обліку?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:54

  M-Audio написав:
  Wirująświatła написав:То что происходит в курской области потери не вынужденные, ничем не обоснованные, чистая авантюра обменять кусок области на нашу территорию. А если путин не согласится тогда что?

Зараз ... сенсу дійсно не так багато. Навпроти, можна продемонструвати бажання України до миру, і зробити "жест доброї волі".

Ну т.е. войска уже - не дожидаясь окружения - пора выводить? 🤔 И, в принципе, это можно было бы делать ещё в самом начале окружения?
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 13:26

США запретили Лондону делиться разведданными с Украиной, что сделало ракеты Storm Shadow «бесполезными».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 13:40

  барабашов написав:За что я люблю Чернигов, так это за незламних софорумчан:
https://t.me/kindzadza_chat/111771

а ще кажуть нацистів в Україні нема :mrgreen: кожен поважаючий себе Українець після 24.02.2024 мав би прагнути одягнутися так :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 13:46

праздничные каверы от AI

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 бер, 2025 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:04

  prodigy написав:
  freeze написав:У меня больше вопросов к Стерненко, Бессмертным и прочим ухилянтам.


Роман Безсмертний без 6 міс 60 років-то таке,
Україні після зеленої команди будуть ще потрібні досвідчені дипломати? чи на це не варто розраховувати?, народ вибере популистів Зеленського на другий термін?

фонд Стерненко за поставив до ЗСУ 157984 дрона, це по 12 тисяч кожний місяць (по 400 на день), на дрони Сергій почав активно тільки з грудня 2023(коли дрони стали дійно міцною зброєю на нулі)
всіх хто в ютубі дає пояснення телеканалам(щоб була окрема думка від телемарофону(який не дивися після 26 лютого 2022) треба в армію, ким? замполитами чи психологами?

чи були у вас замполити в бригаді і який рівень у них фахової підготовки на ваш погляд?

+++
FYI
"Нагадаю, в минулому році ми передали допомоги у вигляді FPV дронів на 400млн грн. Так спільнота Стерненка передали більше." (c) Social Drone UA

+ Людина вже мобілізувалась до одного з підрозділів з яким співпрацювала.
Тепер можна буде у наступному році оцінити чи буде спад допомоги через зміну керівника. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:25

  барабашов написав:............
Для тех кто траву перед приездом генерала-ревизора красит и каждое утро гуталином зубной щёткой плац натирает силами отделения "слоников" - оптимальная
Для того чтобы "Бурю в пустыне" спланировать и главное провести правильно - извилина должна быть не одна, от фуражки, и вверху.

Для того, чтобы провести "Бурю в пустыне" надо было иметь подавляющее превосходство. Например,
создать мощную авиационную группировку, насчитывающую свыше 2000 самолётов, и запасы материальных средств, обеспечивающие потребности авиации в течение 2—3 месяцев боевых действий. Авиационная группировка включала 20 стратегических бомбардировщиков B-52, более 1700 самолётов тактической и до 450 боевых машин палубной авиации.
........
Соотношение по новейшим образцам вооружения составляло: по боевым самолётам — 13:1, боевым вертолетам — 16:1, танкам — 4,3:1 в пользу МНС. Антииракские силы имели абсолютное превосходство на море.
.......
В период с 20 января по 23 февраля многонациональные силы осуществляли порядка 700—800 самолёто-вылетов в сутки. Основными объектами ударов являлись войска первого и второго эшелонов, коммуникации, пусковые установки оперативно-тактических ракет с авианосцев в Персидском заливе, позиции артиллерии, резервы, склады боеприпасов и материально-технических средств, военные и военно-промышленные объекты, пункты управления систем государственного и военного управления. Период войны на суше продлился 4 дня.
.........
В 4:30 24 февраля началась воздушно-наземная операция. Непосредственному переходу войск в наступление предшествовала мощная комплексная огневая подготовка продолжительностью более часа с применением полевой артиллерии, тактической, палубной и армейской авиации.
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:38

Україну засипле снігом у березні, — синоптики

З 15-го по 19-те березня варто очікувати снігопади у наступних містах: Тернопіль, Львів, Чернівці, Вінниця, Рівне, Житомир, Київ та Чернігів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:02

  Wirująświatła написав:
Україну засипле снігом у березні, — синоптики

З 15-го по 19-те березня варто очікувати снігопади у наступних містах: Тернопіль, Львів, Чернівці, Вінниця, Рівне, Житомир, Київ та Чернігів.

Аби не рокєтами і шахідами
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:16

ЗМІ: Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501871/
Джерело в уряді Зеленського підтвердило, що операції в Курській області найбільше постраждали від втрати доступу до розвідданих США. Українці втратили здатність виявляти наближення російських бомбардувальників та інших літаків, коли ті злітають у Росії.
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