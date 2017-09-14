Додано: Суб 08 бер, 2025 15:20

Banderlog написав: ........

ніколи і не був за нього. Не нравиться він мені, лічна нєпріязнь)

Шо зможе дипломат? Для початку договоритись про рпв. Розумію що хочеться щоб було добре, но не буде. Після війни буде ще гірше, особливо в "глибокому" тилу. ........ніколи і не був за нього. Не нравиться він мені, лічна нєпріязнь)Шо зможе дипломат? Для початку договоритись про рпв. Розумію що хочеться щоб було добре, но не буде. Після війни буде ще гірше, особливо в "глибокому" тилу.

Личная неприязнь понятно, бывает.После войны будет весело, это правда. Только не понял, почему именно "в "глибокому" тилу"?А вот насчёт "договоритись про рпв"... Риббентроп, вероятно, был неплохой дипломат. О многом договаривался. Но в 1944-45 ни ему, ни другим с англо-американцами ни о чём договориться не удалось.Так что договариваться о рпв, конечно, надо. Но вряд ли это удастся самому гениальному дипломату без помощи США и Европы. Даже при нашей готовности на значительные уступки. Сейчас говорить об этом уже смысла нет, но договариваться надо было ещё до войны. Но у нас слишком много "патриотов", которые даже Минск считают предательством.Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.