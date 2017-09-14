Личная неприязнь понятно, бывает.
После войны будет весело, это правда. Только не понял, почему именно "в "глибокому" тилу"?
А вот насчёт "договоритись про рпв"... Риббентроп, вероятно, был неплохой дипломат. О многом договаривался. Но в 1944-45 ни ему, ни другим с англо-американцами ни о чём договориться не удалось.
Так что договариваться о рпв, конечно, надо. Но вряд ли это удастся самому гениальному дипломату без помощи США и Европы. Даже при нашей готовности на значительные уступки. Сейчас говорить об этом уже смысла нет, но договариваться надо было ещё до войны. Но у нас слишком много "патриотов", которые даже Минск считают предательством.
Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.