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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13143131441314513146

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:20

  Banderlog написав:........
ніколи і не був за нього. Не нравиться він мені, лічна нєпріязнь)
Шо зможе дипломат? Для початку договоритись про рпв. Розумію що хочеться щоб було добре, но не буде. Після війни буде ще гірше, особливо в "глибокому" тилу.

Личная неприязнь понятно, бывает.
После войны будет весело, это правда. Только не понял, почему именно "в "глибокому" тилу"?
А вот насчёт "договоритись про рпв"... Риббентроп, вероятно, был неплохой дипломат. О многом договаривался. Но в 1944-45 ни ему, ни другим с англо-американцами ни о чём договориться не удалось.
Так что договариваться о рпв, конечно, надо. Но вряд ли это удастся самому гениальному дипломату без помощи США и Европы. Даже при нашей готовности на значительные уступки. Сейчас говорить об этом уже смысла нет, но договариваться надо было ещё до войны. Но у нас слишком много "патриотов", которые даже Минск считают предательством.
Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:34

Мало нам было "мовного питання", так теперь ещё начинать поднимать вопросы веры? И при этом я "совок" и "парторг". :)
Оскорбление верующих самый плохой метод борьбы с религией, если даже сильно хочется бороться. И уж точно не стоит искать лишний повод к расколу общества во время войны.

И ещё мне нравится обсуждение стратегических вопросов при полном отсутствии знаний в этой области и отсутствии объективной информации.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33415
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 13143131441314513146
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