RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13143131441314513146>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:02

  Wirująświatła написав:
Україну засипле снігом у березні, — синоптики

З 15-го по 19-те березня варто очікувати снігопади у наступних містах: Тернопіль, Львів, Чернівці, Вінниця, Рівне, Житомир, Київ та Чернігів.

Аби не рокєтами і шахідами
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38721
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:16

ЗМІ: Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501871/
Джерело в уряді Зеленського підтвердило, що операції в Курській області найбільше постраждали від втрати доступу до розвідданих США. Українці втратили здатність виявляти наближення російських бомбардувальників та інших літаків, коли ті злітають у Росії.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 27.04.10
Подякував: 135 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:20

  Banderlog написав:........
ніколи і не був за нього. Не нравиться він мені, лічна нєпріязнь)
Шо зможе дипломат? Для початку договоритись про рпв. Розумію що хочеться щоб було добре, но не буде. Після війни буде ще гірше, особливо в "глибокому" тилу.

Личная неприязнь понятно, бывает.
После войны будет весело, это правда. Только не понял, почему именно "в "глибокому" тилу"?
А вот насчёт "договоритись про рпв"... Риббентроп, вероятно, был неплохой дипломат. О многом договаривался. Но в 1944-45 ни ему, ни другим с англо-американцами ни о чём договориться не удалось.
Так что договариваться о рпв, конечно, надо. Но вряд ли это удастся самому гениальному дипломату без помощи США и Европы. Даже при нашей готовности на значительные уступки. Сейчас говорить об этом уже смысла нет, но договариваться надо было ещё до войны. Но у нас слишком много "патриотов", которые даже Минск считают предательством.
Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33415
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:34

Мало нам было "мовного питання", так теперь ещё начинать поднимать вопросы веры? И при этом я "совок" и "парторг". :)
Оскорбление верующих самый плохой метод борьбы с религией, если даже сильно хочется бороться. И уж точно не стоит искать лишний повод к расколу общества во время войны.

И ещё мне нравится обсуждение стратегических вопросов при полном отсутствии знаний в этой области и отсутствии объективной информации.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33415
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:37

  ЛАД написав:Мало нам было "мовного питання", так теперь ещё начинать поднимать вопросы веры? И при этом я "совок" и "парторг". :)
Оскорбление верующих самый плохой метод борьбы с религией, если даже сильно хочется бороться. И уж точно не стоит искать лишний повод к расколу общества во время войны.

И ещё мне нравится обсуждение стратегических вопросов при полном отсутствии знаний в этой области и отсутствии объективной информации.

ці ж лучі любві ідуть від вашого любімчика
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38721
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 16:20

  ЛАД написав:
Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.

Не треба все мішати докупи.
Теперішня ситуація на фронті проглядалась ще в листопаді. Нічого надзвичайного за цей час не трапилось.
Те що виграє трамп треба було враховувати як можливий варіант. Останній момент коли можно було надувати щоки це Різдво. Пропонував папа тоді перемирря?
Не правий був тоді залужний коли писав що для розвитку контрнаступу потрібно півміліона?
Півроку телились щоб прийняти більш менш адекватний закон і всеодно він не діє.
Він вибрав собірати лайки і думати про вибори... заяви про атомну зброю голий популізм і нідочого окрім удару по нашій території атомними зарядами воно не приведе. Чому нема виходу з отавської конвеції?
в даний момент я не бачу можливості про щось домовитись один на один. Поки ніхто говорити за нас крім сша не хоче, європа возмущається тільки тим що в переговорах не враховуються її інтереси.
Чому нема пропозицій від української сторони про введення на рпв миротворців оон?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 16:23

flyman
навідкладав личинок і майже шляхтич


Це ти і свого сина, якого зозульнув і кинув у Львові з екс-дружиною , називаєш «личинкою»?
Hotab
 
Повідомлень: 14340
З нами з: 15.02.09
Подякував: 381 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 16:49

  холява написав:Добрий ранок .

Всіх жінок поздоровляю з СВЯТОМ !
Бажаю ВАМ ЗДОРОВ'Я і КОХАННЯ !

Клари Цеткін, Рози Люксембург та боротьби за права жінок із пониженою соціальною відповідальністю
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38721
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:00

  flyman написав:
  холява написав:Добрий ранок .

Всіх жінок поздоровляю з СВЯТОМ !
Бажаю ВАМ ЗДОРОВ'Я і КОХАННЯ !

Клари Цеткін, Рози Люксембург та боротьби за права жінок із пониженою соціальною відповідальністю


Наші коханні жінки , ЩЕ РАЗ ПОЗДОРОВЛЯЮ ВАС ЗІ СВЯТОМ .

"Літаючий дятел" .... я для жінок написав , яке ти маєш до того відношення ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5182
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4536 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:10

  Water написав:
  prodigy написав:5го березня 2025р в селі 20км від Херсона померла рідна сестра мого батька (восени вона була легко поранена після атаки артилерією), похоронили вночі без гроба(бо немає де взяти), ніхто не відспівував(бо попів рпц немає там де могуть вбити)
до того поліція наказала вести в херсон на розтин (78років жінці), все по закону.

20 км від Херсона це шо?
В тому селі можливо ніколи й не було рпц, можлибо був єдиний батюшка припустимо УПЦ.
Те шо везти на розтин, можливо жінка ніколи не хворіла, нема ніяких медичних довідок, нема лікаря, який хоч шось би підтвердив, тоді так.
Без труни за звичаями я не скажу чи це вірно так хоронить, але можна було труну купить будь-де і передать родичам у те село.


рпц=упц,
тому селі був перший і останній раз влітку 1972р (взагалі мало що знаю, знаю що з менканців залишось десь 5% від 2021р, немає мобільного звязку, електріки, газу
важко сказати що є(волонтери раз на тиждент приввозять гуманітарку), полікліники
немає, сказали що в Херсоні гробів теж немає -не перевіряв), у 2023р у нас місяць була онука тої померлої жінки (вона і двої детей отримали поранення і лікувались в дитячій больниці на ак.Воробьева, потім були нас, зараз перебувають в Польші.

тещу хоронив зять по швидкому (йому перевели гроші, живим вони важніше, ніж домовина мертвим, Ісуса теж поховали без домовини, і це нормально)
я згоден на кремацію (оце все хрестианство мені байдуже), нехай пісню краще якусь поставлять з А-на, чи оцю
prodigy
 
Повідомлень: 11982
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 13143131441314513146>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88881
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263274
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 910132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (69)
08.03.2025 16:23
Ринок ОВДП (7868)
08.03.2025 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.