Аби не рокєтами і шахідами
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Додано: Суб 08 бер, 2025 15:02
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:16
ЗМІ: Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ:
Джерело в уряді Зеленського підтвердило, що операції в Курській області найбільше постраждали від втрати доступу до розвідданих США. Українці втратили здатність виявляти наближення російських бомбардувальників та інших літаків, коли ті злітають у Росії.
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:20
Личная неприязнь понятно, бывает.
После войны будет весело, это правда. Только не понял, почему именно "в "глибокому" тилу"?
А вот насчёт "договоритись про рпв"... Риббентроп, вероятно, был неплохой дипломат. О многом договаривался. Но в 1944-45 ни ему, ни другим с англо-американцами ни о чём договориться не удалось.
Так что договариваться о рпв, конечно, надо. Но вряд ли это удастся самому гениальному дипломату без помощи США и Европы. Даже при нашей готовности на значительные уступки. Сейчас говорить об этом уже смысла нет, но договариваться надо было ещё до войны. Но у нас слишком много "патриотов", которые даже Минск считают предательством.
Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:34
Мало нам было "мовного питання", так теперь ещё начинать поднимать вопросы веры? И при этом я "совок" и "парторг".
Оскорбление верующих самый плохой метод борьбы с религией, если даже сильно хочется бороться. И уж точно не стоит искать лишний повод к расколу общества во время войны.
И ещё мне нравится обсуждение стратегических вопросов при полном отсутствии знаний в этой области и отсутствии объективной информации.
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:37
ці ж лучі любві ідуть від вашого любімчика
Додано: Суб 08 бер, 2025 16:20
Не треба все мішати докупи.
Теперішня ситуація на фронті проглядалась ще в листопаді. Нічого надзвичайного за цей час не трапилось.
Те що виграє трамп треба було враховувати як можливий варіант. Останній момент коли можно було надувати щоки це Різдво. Пропонував папа тоді перемирря?
Не правий був тоді залужний коли писав що для розвитку контрнаступу потрібно півміліона?
Півроку телились щоб прийняти більш менш адекватний закон і всеодно він не діє.
Він вибрав собірати лайки і думати про вибори... заяви про атомну зброю голий популізм і нідочого окрім удару по нашій території атомними зарядами воно не приведе. Чому нема виходу з отавської конвеції?
в даний момент я не бачу можливості про щось домовитись один на один. Поки ніхто говорити за нас крім сша не хоче, європа возмущається тільки тим що в переговорах не враховуються її інтереси.
Чому нема пропозицій від української сторони про введення на рпв миротворців оон?
Додано: Суб 08 бер, 2025 16:23
flyman
Це ти і свого сина, якого зозульнув і кинув у Львові з екс-дружиною , називаєш «личинкою»?
Додано: Суб 08 бер, 2025 16:49
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:00
Наші коханні жінки , ЩЕ РАЗ ПОЗДОРОВЛЯЮ ВАС ЗІ СВЯТОМ .
"Літаючий дятел" .... я для жінок написав , яке ти маєш до того відношення ?
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:10
рпц=упц,
тому селі був перший і останній раз влітку 1972р (взагалі мало що знаю, знаю що з менканців залишось десь 5% від 2021р, немає мобільного звязку, електріки, газу
важко сказати що є(волонтери раз на тиждент приввозять гуманітарку), полікліники
немає, сказали що в Херсоні гробів теж немає -не перевіряв), у 2023р у нас місяць була онука тої померлої жінки (вона і двої детей отримали поранення і лікувались в дитячій больниці на ак.Воробьева, потім були нас, зараз перебувають в Польші.
тещу хоронив зять по швидкому (йому перевели гроші, живим вони важніше, ніж домовина мертвим, Ісуса теж поховали без домовини, і це нормально)
я згоден на кремацію (оце все хрестианство мені байдуже), нехай пісню краще якусь поставлять з А-на, чи оцю
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