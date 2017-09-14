Ну і смисл людям свято портити? Вже давно всі забули за тих поважних єврейок. )
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Додано: Суб 08 бер, 2025 17:10
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:18
тому що послідовний (мощі так мощі, декомунізація так декомунізація)
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:22
все що ти написав чодово, почнемо по пунктам?
1)-папа пропонував, і хуйло до нього дослухався і сказав: гарна пропозиция, так?
2)-стосовно мобіліцізації, намагались перемогти малою кров"ю, не вийшло(це пройоб ставки, що не сказати президента)
3)варіант трампа врахували (засилали козачків-це не працює, якщо трамп кохає путіна, то Зе тритій зайвий)
4)
а в який момент вона існувала?(тільки не кажість про стамбульську капітуляцію)
5) стосовно Европи, все іде по плану:
-Джорджія Мелоні відповідає за комунікацію з Трампом,
підписали 26 країн (за винятком Угорщини), Фіцо підписав
21 березня 2025 план вступає в силу, буде опублікований, як нормативний акт ЕС
не все так песимістично, як було 28лютого
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:25
холява, Вітальєн, дякую за привітання!
Шось пані Stm не пише Мені тут її не вистачає.
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