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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13144131451314613147>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:10

  flyman написав:
  холява написав:Добрий ранок .

Всіх жінок поздоровляю з СВЯТОМ !
Бажаю ВАМ ЗДОРОВ'Я і КОХАННЯ !

Клари Цеткін, Рози Люксембург та боротьби за права жінок із пониженою соціальною відповідальністю

Ну і смисл людям свято портити? Вже давно всі забули за тих поважних єврейок. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:18

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  холява написав:Добрий ранок .

Всіх жінок поздоровляю з СВЯТОМ !
Бажаю ВАМ ЗДОРОВ'Я і КОХАННЯ !

Клари Цеткін, Рози Люксембург та боротьби за права жінок із пониженою соціальною відповідальністю

Ну і смисл людям свято портити? Вже давно всі забули за тих поважних єврейок. )

тому що послідовний (мощі так мощі, декомунізація так декомунізація)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:22

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.

Не треба все мішати докупи.
Теперішня ситуація на фронті проглядалась ще в листопаді. Нічого надзвичайного за цей час не трапилось.
Те що виграє трамп треба було враховувати як можливий варіант. Останній момент коли можно було надувати щоки це Різдво. Пропонував папа тоді перемирря?
Не правий був тоді залужний коли писав що для розвитку контрнаступу потрібно півміліона?
Півроку телились щоб прийняти більш менш адекватний закон і всеодно він не діє.
Він вибрав собірати лайки і думати про вибори... заяви про атомну зброю голий популізм і нідочого окрім удару по нашій території атомними зарядами воно не приведе. Чому нема виходу з отавської конвеції?
в даний момент я не бачу можливості про щось домовитись один на один. Поки ніхто говорити за нас крім сша не хоче, європа возмущається тільки тим що в переговорах не враховуються її інтереси.
Чому нема пропозицій від української сторони про введення на рпв миротворців оон?


все що ти написав чодово, почнемо по пунктам?

1)-папа пропонував, і хуйло до нього дослухався і сказав: гарна пропозиция, так?
2)-стосовно мобіліцізації, намагались перемогти малою кров"ю, не вийшло(це пройоб ставки, що не сказати президента)
3)варіант трампа врахували (засилали козачків-це не працює, якщо трамп кохає путіна, то Зе тритій зайвий)
4)
в даний момент я не бачу можливості про щось домовитись один на один

а в який момент вона існувала?(тільки не кажість про стамбульську капітуляцію)
5) стосовно Европи, все іде по плану:
Європа склала план допомоги Украні і розбудови ОПК

-Джорджія Мелоні відповідає за комунікацію з Трампом,


підписали 26 країн (за винятком Угорщини), Фіцо підписав

21 березня 2025 план вступає в силу, буде опублікований, як нормативний акт ЕС

не все так песимістично, як було 28лютого
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:25

холява, Вітальєн, дякую за привітання!
Шось пані Stm не пише :roll: Мені тут її не вистачає.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ну і смисл людям свято портити? Вже давно всі забули за тих поважних єврейок. )

це свято окрім ссср(і колишніх республік) і країн соц. табору ніхто в світі не святкує
питав поляків, румунів, болгар, німців з якими працював-поляк сказав що після 1980р забули (в кожній країні є День Жінки(матері)

День матері в Україні 2025 року буде 11 травня. У деяких країнах торжество має інші дати. Наприклад, у Грузії мам вітають 3 березня, у Греції - 9 травня, у Швеції та Франції - в останню неділю травня, у Польщі - 26 травня


в моїй родині не святкують ні 23 лютого, ні 8 березня (з 2014р)

радянські совкові наративи наче отрута проникли в народ так глибоко,що ті, хто народився на 25 років після розвалу совка зараз біля мене святкують (малеча років 17-18), горланять російську попсу а капелла :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:38

На зустріч із делегацією США в Саудівській Аравії Україна планує відправити чотирьох чиновників.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, українська команда складатиметься з голови Офісу президента України (ОПУ) Андрія Єрмака, очільника Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умерова та заступника голови ОПУ Павла Паліси.

"Наступний тиждень почну з візиту до Саудівської Аравії, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою", - зазначив Зеленський.
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мало нам было "мовного питання", так теперь ещё начинать поднимать вопросы веры? И при этом я "совок" и "парторг".


у нас в монастирі бувші замполіти надягли рясу, а на день Победобесия вони на рясу вішали ордена(за Афган, бойові і юбілейні медалі), це їм не заважало і зараз не заважає (покаялись?), то і ви покайтесь
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  Banderlog написав:Ну і смисл людям свято портити? Вже давно всі забули за тих поважних єврейок. )

це свято окрім ссср(і колишніх республік) і країн соц. табору ніхто в світі не святкує
питав поляків, румунів, болгар, німців з якими працював-поляк сказав що після 1980р забули (в кожній країні є День Жінки(матері)

День матері в Україні 2025 року буде 11 травня. У деяких країнах торжество має інші дати. Наприклад, у Грузії мам вітають 3 березня, у Греції - 9 травня, у Швеції та Франції - в останню неділю травня, у Польщі - 26 травня


в моїй родині не святкують ні 23 лютого, ні 8 березня (з 2014р)

радянські совкові наративи наче отрута проникли в народ так глибоко,що ті, хто народився на 25 років після розвалу совка зараз біля мене святкують (малеча років 17-18), горланять російську попсу а капелла :shock:
Польський магазин тим не менш слав рекламу до джень кобєт.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:52

холява
СВЯТОМ .

"Літаючий дятел"


Ви зараз можете образити цим Флаймана. Бо «дятел» не може сісти на купу гівна, тобто він з обмеженими можливостями по відношенню до мухи.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:53

  prodigy написав:2)-стосовно мобіліцізації, намагались перемогти малою кров"ю, не вийшло(це пройоб ставки, що не сказати президента)

а в який момент вона існувала?(тільки не кажість про стамбульську капітуляцію)
не вірю я в їх дурість,
ніхто перемогти не намагався, рішили що щоб підтримувати вялотєкущу війну і цього достатньо. Трамп поламав плани.
Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.
Banderlog
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