Banderlog написав:

ЛАД написав:

Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов. Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.

Не треба все мішати докупи.Теперішня ситуація на фронті проглядалась ще в листопаді. Нічого надзвичайного за цей час не трапилось.Те що виграє трамп треба було враховувати як можливий варіант. Останній момент коли можно було надувати щоки це Різдво. Пропонував папа тоді перемирря?Не правий був тоді залужний коли писав що для розвитку контрнаступу потрібно півміліона?Півроку телились щоб прийняти більш менш адекватний закон і всеодно він не діє.Він вибрав собірати лайки і думати про вибори... заяви про атомну зброю голий популізм і нідочого окрім удару по нашій території атомними зарядами воно не приведе. Чому нема виходу з отавської конвеції?в даний момент я не бачу можливості про щось домовитись один на один. Поки ніхто говорити за нас крім сша не хоче, європа возмущається тільки тим що в переговорах не враховуються її інтереси.Чому нема пропозицій від української сторони про введення на рпв миротворців оон?