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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13144131451314613147

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

отак, надивляться ютубів а потім видають "советьі космического масштаба и космической глупости" :D
  prodigy написав:5) стосовно Европи, все іде по плану:
Європа склала план допомоги Украні і розбудови ОПК
підписали 26 країн (за винятком Угорщини), Фіцо підписав
21 березня 2025 план вступає в силу, буде опублікований, як нормативний акт ЕС
не все так песимістично, як було 28лютого
І з конкртетикі в тому плані тільки
12. Европейский совет призывает Комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску приемлемых решений проблемы транзита газа, принимая во внимание обеспокоенность, высказанную Словакией.

всі інще-потужні підтримки усього що буде колись, що разроблять, соглосують, затвердять....
13. Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании.
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 18:18

  wild.tomcat написав:
  TUR написав:
  budivelnik написав:Чи Ваша пропозиція це не навязування вашого бачення на мою діяльність?

Мне пох.. ваша діяльність. Если она помогает Украине - респект. Если это словоблудие и спрятать таким образом своих сыновей от ВСУ - другое отношение.
Но не я вам судья.
А, вот, засырание ветки дурными разговорами - мне не нравится


можна поскаржитися на флуд, офтоп. я думаю, що чимало інших учасників вас підтримають. щонайменше повідомлення прорідять, а може і на мийку на якийсь час мислителів відправлять, якщо не розуміють люди, шо не всім прийнятно, коли гортаєш сторінки форуму, а там 90+% перепалка 2х учасників і та хз про що, ну то що ж...

Та 100%, ці біба і боба - два... Влаштували тут цирк конячий. Підтримую їх бан на місяць.
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 18:38

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.

Не треба все мішати докупи.
Теперішня ситуація на фронті проглядалась ще в листопаді. Нічого надзвичайного за цей час не трапилось.
Те що виграє трамп треба було враховувати як можливий варіант. Останній момент коли можно було надувати щоки це Різдво. Пропонував папа тоді перемирря?
Не правий був тоді залужний коли писав що для розвитку контрнаступу потрібно півміліона?
Півроку телились щоб прийняти більш менш адекватний закон і всеодно він не діє.
Він вибрав собірати лайки і думати про вибори... заяви про атомну зброю голий популізм і нідочого окрім удару по нашій території атомними зарядами воно не приведе. Чому нема виходу з отавської конвеції?
в даний момент я не бачу можливості про щось домовитись один на один. Поки ніхто говорити за нас крім сша не хоче, європа возмущається тільки тим що в переговорах не враховуються її інтереси.
Чому нема пропозицій від української сторони про введення на рпв миротворців оон?

Согласен, "нічого надзвичайного за цей час не трапилось", а ситуация просматривалась даже раньше ноября.
Залужный писал о 500 тыс. в декабре 2023 уже после провала наступления летом 2023, так что ни о каком "розвитку контрнаступу" речь уже не шла. Развивать было нечего. И я писал даже не об этом, а о нереальности такого требования. Вы забыли о реакции общества на эти его слова. Уже писал, при всей "бусификации" сомневаюсь, что в 2024 сумели за год призвать такое количество. Конечно, цифр не знаю, но практически уверен в этом. Разве что если прибавить сзчешников.
Папа, насколько понимаю, предлагал именно рождественское перемирие, т.е. на несколько дней. Не знаю, соглашался ли на это Путин, но чтобы дало такое перемирие? 3-4 дня отдыха? Тоже хорошо, но это всё же не то.
Что касается ЯО, понятно, что это разговор ни о чём. Быстро мы его точно не сделаем. Разве что напомнить Трампу и прочим, что мы отказались от него именно под давлением США и под "гарантии" великих держав. Авось совесть проснётся. Ну и ещё, чтобы намекнуть, что после нашего опыта Договор о нераспространении ЯО вполне может накрыться медным тазом. Наличие у нас ЯО перед войной на предотвращение войны повлиять вполне могло. Але чого не було, того не було.
Предложения о миротворцах ООН, как понимаю, имеют смысл только после заключения перемирия или хотя бы договорённости о нём. На линию фронт для разграничения воюющих армий их точно никто не пошлёт. Но о миротворцах после перемирия Зеленский как раз говорил неоднократно. Правда, называл какие-то огромные цифры, но то уже таке. Проблема в том, что никто особо не рвётся в такие миротворцы на линию прекращения огня и Путин резко против участия в этом стран НАТО. Кто тогда?
"Чому нема виходу з отавської конвеції" комментировать не могу, не знаю. Если правильно понимаю, то в 2021 у нас было ещё где-то 1,5-2 млн. противопехотных мин.
Почему до сих пор не вышли, не знаю. Возможно, потому что уничтожено производство и мы не сможем его быстро организовать (чисто предположение).
Кстати:
Польська влада розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про заборону на виробництво, зберігання і використання протипіхотних мін, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.
.........
Нагадаємо, днями стало відомо, що Литва офіційно припиняє участь у договорі про заборону касетних боєприпасів. Країна хоче посилити обороноздатність через загрозу з боку російської армії.
https://www.rbc.ua/rus/news/polshcha-planue-viyti-konventsiy-zaboronu-1741356380.html Может, мы тоже собираемся?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 18:54

  prodigy написав:........
це свято окрім ссср(і колишніх республік) і країн соц. табору ніхто в світі не святкує
...........
в моїй родині не святкують ні 23 лютого, ні 8 березня (з 2014р)

радянські совкові наративи наче отрута проникли в народ

Всё это очень хорошо, хотя не совсем верно - например, в Германии в 2 землях празднуют и не буду цитировать, но почитайте хотя бы Вики https://en.wikipedia.org/wiki/International_Women%27s_Day. Можете ещё ООН посмотреть - https://www.un.org/en/observances/womens-day.
И связь этого праздника с коммунистической идеологией была слаба и в советские времена, а сегодня об этом говорить просто смешно.
А то, что в вашей "родині не святкують ні 23 лютого, ні 8 березня", это, конечно, очень сильный аргумент. :)
ЛАД
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