отак, надивляться ютубів а потім видають "советьі космического масштаба и космической глупости"
prodigy написав:5) стосовно Европи, все іде по плану: Європа склала план допомоги Украні і розбудови ОПК підписали 26 країн (за винятком Угорщини), Фіцо підписав 21 березня 2025 план вступає в силу, буде опублікований, як нормативний акт ЕС не все так песимістично, як було 28лютого
І з конкртетикі в тому плані тільки
12. Европейский совет призывает Комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску приемлемых решений проблемы транзита газа, принимая во внимание обеспокоенность, высказанную Словакией.
всі інще-потужні підтримки усього що буде колись, що разроблять, соглосують, затвердять....
13. Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании.
ЛАД написав: Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.
Не треба все мішати докупи. Теперішня ситуація на фронті проглядалась ще в листопаді. Нічого надзвичайного за цей час не трапилось. Те що виграє трамп треба було враховувати як можливий варіант. Останній момент коли можно було надувати щоки це Різдво. Пропонував папа тоді перемирря? Не правий був тоді залужний коли писав що для розвитку контрнаступу потрібно півміліона? Півроку телились щоб прийняти більш менш адекватний закон і всеодно він не діє. Він вибрав собірати лайки і думати про вибори... заяви про атомну зброю голий популізм і нідочого окрім удару по нашій території атомними зарядами воно не приведе. Чому нема виходу з отавської конвеції? в даний момент я не бачу можливості про щось домовитись один на один. Поки ніхто говорити за нас крім сша не хоче, європа возмущається тільки тим що в переговорах не враховуються її інтереси. Чому нема пропозицій від української сторони про введення на рпв миротворців оон?
Согласен, "нічого надзвичайного за цей час не трапилось", а ситуация просматривалась даже раньше ноября. Залужный писал о 500 тыс. в декабре 2023 уже после провала наступления летом 2023, так что ни о каком "розвитку контрнаступу" речь уже не шла. Развивать было нечего. И я писал даже не об этом, а о нереальности такого требования. Вы забыли о реакции общества на эти его слова. Уже писал, при всей "бусификации" сомневаюсь, что в 2024 сумели за год призвать такое количество. Конечно, цифр не знаю, но практически уверен в этом. Разве что если прибавить сзчешников. Папа, насколько понимаю, предлагал именно рождественское перемирие, т.е. на несколько дней. Не знаю, соглашался ли на это Путин, но чтобы дало такое перемирие? 3-4 дня отдыха? Тоже хорошо, но это всё же не то. Что касается ЯО, понятно, что это разговор ни о чём. Быстро мы его точно не сделаем. Разве что напомнить Трампу и прочим, что мы отказались от него именно под давлением США и под "гарантии" великих держав. Авось совесть проснётся. Ну и ещё, чтобы намекнуть, что после нашего опыта Договор о нераспространении ЯО вполне может накрыться медным тазом. Наличие у нас ЯО перед войной на предотвращение войны повлиять вполне могло. Але чого не було, того не було. Предложения о миротворцах ООН, как понимаю, имеют смысл только после заключения перемирия или хотя бы договорённости о нём. На линию фронт для разграничения воюющих армий их точно никто не пошлёт. Но о миротворцах после перемирия Зеленский как раз говорил неоднократно. Правда, называл какие-то огромные цифры, но то уже таке. Проблема в том, что никто особо не рвётся в такие миротворцы на линию прекращения огня и Путин резко против участия в этом стран НАТО. Кто тогда? "Чому нема виходу з отавської конвеції" комментировать не могу, не знаю. Если правильно понимаю, то в 2021 у нас было ещё где-то 1,5-2 млн. противопехотных мин. Почему до сих пор не вышли, не знаю. Возможно, потому что уничтожено производство и мы не сможем его быстро организовать (чисто предположение). Кстати:
Польська влада розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про заборону на виробництво, зберігання і використання протипіхотних мін, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів. ......... Нагадаємо, днями стало відомо, що Литва офіційно припиняє участь у договорі про заборону касетних боєприпасів. Країна хоче посилити обороноздатність через загрозу з боку російської армії.
_Mykola_ написав:......... + Людина вже мобілізувалась до одного з підрозділів з яким співпрацювала. Тепер можна буде у наступному році оцінити чи буде спад допомоги через зміну керівника.
Это вы о ком? И спад допомоги может быть не через зміну керівника. Уже отмечалось, что спад идёт от года к году достаточно заметный. Хотя бы потому, что у многих просто закончились/заканчиваются деньги.
«Главная задача украинской армии – не потерять то, что осталось. О каком-либо возвращении границ 1991 или даже 2022 года уже никто не говорит», – признаёт командир К2 Верес.
По его словам, 90% командиров на передовой осознают реальное положение дел. Киев продолжает заявлять о «победе», но на местах понимают: ресурсов нет, поддержки Запада тоже, а фронт трещит по швам.
Так, в условиях нехватки боеприпасов и катастрофических потерь главной целью становится не голословные заявления власти, не наступление ВСУ, а хотя бы удержание украинской армией контролируемых территорий.
Немецкое издание The Munich Eye поставило под сомнение эффективность работы НАБУ, учитывая миллионы, влитые в агентство за последние годы.
Согласно расследованию, за последние два года НАБУ получило около 20 млн долларов от иностранных доноров, а с момента основания – сотни миллионов. США финансировали бюро в рамках программ по борьбе с коррупцией и реформированию уголовного правосудия. Только в 2024 году агентство получило 120 млн гривен международной помощи, а на 2025 год его бюджет составляет 2,1 млрд гривен, из которых международные средства составляют всего 2,5%. Однако вопросы вызывает не столько объем финансирования, сколько его эффективность.
Критика в адрес НАБУ звучит все громче. В частности, были зафиксированы утечки данных по коррупционным схемам «Большого строительства», что позволило фигурантам избежать ответственности. Также детектив НАБУ Андрей Денисюк, расследовавший завышенные цены на закупку дронов для ВСУ, покинул агентство из-за давления со стороны руководства.
Журналист-расследователь Юрий Николов прямо заявил, что НАБУ фактически утратило свою функцию: «Бюро закончилось. Раньше я шутил, что его проще распустить и продать здание. Теперь понимаю, что это уже не шутки».
Кроме того, в конце 2024 года в Украине началась масштабная проверка деятельности НАБУ, а в начале 2025-го США анонсировали пересмотр финансирования агентства. The Munich Eye указывает, что европейские налогоплательщики, чьи деньги также вливаются в борьбу с коррупцией в Украине, вправе требовать отчетности о результатах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 бер, 2025 19:23, всього редагувалось 1 раз.
TUR написав:[quote="5833800:budivelnik"Чи Ваша пропозиція це не навязування вашого бачення на мою діяльність?[/quote Мне пох.. ваша діяльність. Если она помогает Украине - респект. Если это словоблудие и спрятать таким образом своих сыновей от ВСУ - другое отношение. Но не я вам судья. А, вот, засырание ветки дурными разговорами - мне не нравится
можна поскаржитися на флуд, офтоп. я думаю, що чимало інших учасників вас підтримають. щонайменше повідомлення прорідять, а може і на мийку на якийсь час мислителів відправлять, якщо не розуміють люди, шо не всім прийнятно, коли гортаєш сторінки форуму, а там 90+% перепалка 2х учасників і та хз про що, ну то що ж...
Та 100%, ці біба і боба - два... Влаштували тут цирк конячий. Підтримую їх бан на місяць.
Точно цирк це - який з тебе учасник гілки-то, бібабоб ти конячий!?
Не метушись, я і без зауважень отаких учасників обмежу дописи.
Глянув би про яке "та хз про що" отой другий нещодавно дискутував отут з ЛАДом, да ліньки Але ота моє вчорашнє обговорення було суто по темі гілки --- про твердження бувшого ГК ЗСУ про невизначеність мети війни. Та ін. речі, які пов'язані з цим. На 100% по темі гілки.
prodigy написав:2)-стосовно мобіліцізації, намагались перемогти малою кров"ю, не вийшло(це пройоб ставки, що не сказати президента)
а в який момент вона існувала?(тільки не кажість про стамбульську капітуляцію)
не вірю я в їх дурість, ніхто перемогти не намагався, рішили що щоб підтримувати вялотєкущу війну і цього достатньо. Трамп поламав плани. Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.
....ніякого підписання ,ніяких домовленностей я навіть не прогнозую ... Мені прикро про це нагадувати , але поки чи нас зламають ( знищать ), чи ми знищим . іншого варіянту я не бачу , ніяких поступок не буде . а ось гойропі треба поскоріше думати , бо поки ми стоїм (армія) поки їх благополуччя ...похитнемося ми , звісно ,варвари уперед полізуть , а там фантазії ....
Трамп про ситуацію в Україні та глобальні проблеми США
Трамп висловив свою позицію щодо ситуації в Україні, зазначивши, що хоча зараз тривають бомбардування, він вірить путіну. Президент США також поділився думкою, що США зазнали великих фінансових витрат, але тепер ситуація зміниться, і Америка стане надзвичайно сильною. Він вказав на проблеми, які виникли через політику Європейського Союзу та Китаю. Трамп зазначив, що США готові вийти, якщо мирне врегулювання не відбудеться. Він також зауважив, що путін, на його думку, прагне завершити конфлікт, і США мають намір виправити ситуацію.