Додано: Суб 08 бер, 2025 18:38

Banderlog написав: ЛАД написав:

Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов. Во время войны сила дипломатии в основном определяется силой армии, а не гениальностью дипломатов.

Не треба все мішати докупи.

Теперішня ситуація на фронті проглядалась ще в листопаді. Нічого надзвичайного за цей час не трапилось.

Те що виграє трамп треба було враховувати як можливий варіант. Останній момент коли можно було надувати щоки це Різдво. Пропонував папа тоді перемирря?

Не правий був тоді залужний коли писав що для розвитку контрнаступу потрібно півміліона?

Півроку телились щоб прийняти більш менш адекватний закон і всеодно він не діє.

Він вибрав собірати лайки і думати про вибори... заяви про атомну зброю голий популізм і нідочого окрім удару по нашій території атомними зарядами воно не приведе. Чому нема виходу з отавської конвеції?

в даний момент я не бачу можливості про щось домовитись один на один. Поки ніхто говорити за нас крім сша не хоче, європа возмущається тільки тим що в переговорах не враховуються її інтереси.

Чому нема пропозицій від української сторони про введення на рпв миротворців оон? Не треба все мішати докупи.Теперішня ситуація на фронті проглядалась ще в листопаді. Нічого надзвичайного за цей час не трапилось.Те що виграє трамп треба було враховувати як можливий варіант. Останній момент коли можно було надувати щоки це Різдво. Пропонував папа тоді перемирря?Не правий був тоді залужний коли писав що для розвитку контрнаступу потрібно півміліона?Півроку телились щоб прийняти більш менш адекватний закон і всеодно він не діє.Він вибрав собірати лайки і думати про вибори... заяви про атомну зброю голий популізм і нідочого окрім удару по нашій території атомними зарядами воно не приведе. Чому нема виходу з отавської конвеції?в даний момент я не бачу можливості про щось домовитись один на один. Поки ніхто говорити за нас крім сша не хоче, європа возмущається тільки тим що в переговорах не враховуються її інтереси.Чому нема пропозицій від української сторони про введення на рпв миротворців оон?

за год

рождественское

Польська влада розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про заборону на виробництво, зберігання і використання протипіхотних мін, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Литва офіційно припиняє участь у договорі про заборону касетних боєприпасів. Країна хоче посилити обороноздатність через загрозу з боку російської армії.

Согласен, "нічого надзвичайного за цей час не трапилось", а ситуация просматривалась даже раньше ноября.Залужный писал о 500 тыс. в декабре 2023 уже после провала наступления летом 2023, так что ни о каком "розвитку контрнаступу" речь уже не шла. Развивать было нечего. И я писал даже не об этом, а о нереальности такого требования. Вы забыли о реакции общества на эти его слова. Уже писал, при всей "бусификации" сомневаюсь, что в 2024 сумелипризвать такое количество. Конечно, цифр не знаю, но практически уверен в этом. Разве что если прибавить сзчешников.Папа, насколько понимаю, предлагал именноперемирие, т.е. на несколько дней. Не знаю, соглашался ли на это Путин, но чтобы дало такое перемирие? 3-4 дня отдыха? Тоже хорошо, но это всё же не то.Что касается ЯО, понятно, что это разговор ни о чём. Быстро мы его точно не сделаем. Разве что напомнить Трампу и прочим, что мы отказались от него именно под давлением США и под "гарантии" великих держав. Авось совесть проснётся. Ну и ещё, чтобы намекнуть, что после нашего опыта Договор о нераспространении ЯО вполне может накрыться медным тазом. Наличие у нас ЯО перед войной на предотвращение войны повлиять вполне могло. Але чого не було, того не було.Предложения о миротворцах ООН, как понимаю, имеют смысл только после заключения перемирия или хотя бы договорённости о нём. На линию фронт для разграничения воюющих армий их точно никто не пошлёт. Но о миротворцах после перемирия Зеленский как раз говорил неоднократно. Правда, называл какие-то огромные цифры, но то уже таке. Проблема в том, что никто особо не рвётся в такие миротворцы на линию прекращения огня и Путин резко против участия в этом стран НАТО. Кто тогда?"Чому нема виходу з отавської конвеції" комментировать не могу, не знаю. Если правильно понимаю, то в 2021 у нас было ещё где-то 1,5-2 млн. противопехотных мин.Почему до сих пор не вышли, не знаю. Возможно, потому что уничтожено производство и мы не сможем его быстро организовать (чисто предположение).Кстати:Может, мы тоже собираемся?