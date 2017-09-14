Додано: Суб 08 бер, 2025 20:10

Banderlog написав: Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють. Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.

Французская компания Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом о предоставлении спутниковой связи в Украине, пишет Reuters. Сможет ли европейский оператор стать альтернативой связи от Starlink Илона Маска?

по перше не треба панікувати заздалегідь, по друге-ти не бачив тих умов стамбульських і не читав (там суто капітуляція),хочу заспокоїти не тільки тебе і а всіх хто читає, після 28 лютого був дійсно зіпсований вечір (як сказав Порошенко: пів України не спало), переосмисливши те, що сталося в анальному кабінеті світова спільнота (навіть мої знайомі філіпінці написали), шо там сталося ганьба трампа і венса (про журшлюху брайана не варто, бо шлюха і є ), що 28 лютого сталося катастрофічного для України? нічогоТрамп шукав привід посваритись і видати це за "небажання миру Зеленським", ну посварився, ну почав дзвонити і тягнути до екранів своїх респів-не, ну бачив таке?- а що трапилось?- Зе мене принизив в анальному кабінеті?- начебто його?-немає значення, приходь до Fox News і кажи, що таку ганьбу ми не пробачимо-Yes, Sirпройшов лише тиждень, і 26 країн підписали угоду,нічого у трампа не вийде, бо немає плану (всі розумні тут писали про те саме), що плану немає, і почнуть тиснути на Україну-чи били ми готові що трамп зупинить допомогу-Так-що міг він це зробити 21 січня? звісно тактреба рухатись далі, 50% зброї на фронті-це зброя Українська (куплена за наші гроші, або вироблена в Україні, чи рейнметал за українським контрактом)-starlinks? Франція має свої супутники і свою систему звязкуна заміну терміналів може пійти місяць (час для нас важливий), але це ппц і не торбапро мирну угоду? ти боїшся що Зе підпише мир на поганих умовах, я теж занепокоєний,але я вірю в ЗСУ (в наших героїчних хлопців і дівчат), вірю в саме в тебеЗе не підпише капітуляцію, доки ЗСУ тримає фронт