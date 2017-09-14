Banderlog написав:Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.
по перше не треба панікувати заздалегідь, по друге-ти не бачив тих умов стамбульських і не читав (там суто капітуляція), хочу заспокоїти не тільки тебе і а всіх хто читає, після 28 лютого був дійсно зіпсований вечір (як сказав Порошенко: пів України не спало), переосмисливши те, що сталося в анальному кабінеті світова спільнота (навіть мої знайомі філіпінці написали), шо там сталося ганьба трампа і венса (про журшлюху брайана не варто, бо шлюха і є ), що 28 лютого сталося катастрофічного для України? нічого Трамп шукав привід посваритись і видати це за "небажання миру Зеленським", ну посварився, ну почав дзвонити і тягнути до екранів своїх респів -не, ну бачив таке? - а що трапилось? - Зе мене принизив в анальному кабінеті? - начебто його? -немає значення, приходь до Fox News і кажи, що таку ганьбу ми не пробачимо -Yes, Sir
пройшов лише тиждень, і 26 країн підписали угоду, нічого у трампа не вийде, бо немає плану (всі розумні тут писали про те саме), що плану немає, і почнуть тиснути на Україну -чи били ми готові що трамп зупинить допомогу-Так -що міг він це зробити 21 січня? звісно так треба рухатись далі, 50% зброї на фронті-це зброя Українська (куплена за наші гроші, або вироблена в Україні, чи рейнметал за українським контрактом) -starlinks? Франція має свої супутники і свою систему звязку
Французская компания Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом о предоставлении спутниковой связи в Украине, пишет Reuters. Сможет ли европейский оператор стать альтернативой связи от Starlink Илона Маска?
ЛАД написав:И связь этого праздника с коммунистической идеологией была слаба и в советские времена, а сегодня об этом говорить просто смешно.
ЛАД, це свято не відомо у світі, якщо це міжнародний день, чому філіпінці немають гадки, 20 країн в Африці не знають, індуси також, китайці
да майже ніде крім республік ссср, про німеччину-так ГДР було саме там? ну ось відповідь, ну не свято це ніяке, до речі в ссср 8 березня став нерабочим тільки в 1965р
хотів вас як старшого за мене запитати_ви памятаєте про чорні суботи? коли йшли на роботу замість вихідного?
7 мая 1960 года в СССР был принят закон «О завершении перевода в 1960 году всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день», который устанавливал продолжительность рабочего дня не более 7 часов. С 1965 года начался процесс перевода предприятий и учреждений на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями и более длинным рабочим днём, но изначально 41 часовая рабочая неделя. Но при рабочем дне длиной ровно 8 часов (то есть 40 часов в неделю) общее количество рабочего времени в году было меньше, чем при графике работы, принятом ранее, что было признано недопустимым. Поэтому на большинстве предприятий это недостающее время восполняли за счёт укороченного на 10—20 минут обеденного перерыва или начала работы на то же количество минут раньше. Однако при этом рабочий день длился более 8 часов, что формально нарушало действующий Трудовой кодекс 1922 года, предусматривающий не более чем 8-часовой рабочий день. Поэтому в ряде городов СССР (в частности, в Ленинграде) первоначально избрали другой способ — несколько раз в год суббота объявлялась рабочим днём (как правило раз в месяц, обычно не в летние месяцы и не перед праздником, либо в пиковые дни). Такие субботы получили неофициальное название «чёрных».
В некоторых городах СССР «чёрные субботы» были отменены лишь в начале 1990-х годов.
Название «чёрная суббота» происходит от цвета краски, которой печатались в календаре рабочие и выходные дни. Выходные дни, в том числе субботы, печатались красным, рабочие — чёрным. Соответственно, рабочая суббота оказывалась буквально чёрной
Християнсько-демократичний союз (ХДС) переможця німецьких виборів Фрідріха Мерца та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Олафа Шольца обговорили формування коаліційного уряду. Під час переговорів вони пообіцяли посилити боротьбу з нелегальною міграцією, підтримати промисловість та стимулювати економіку країни, пише Reuters.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує сформувати коаліцію до Великодня, а саме 20 квітня 2025 року. За його словами, Європі залишилося "п'ять хвилин до півночі", щоб захистити себе від ворожої Росії, а США за президентства Дональда Трампа більше не вважаються надійним союзником.
Обидві партії мають намір укласти угоду до наступного тижня, а також сподіваються проштовхнути через парламент послаблення лімітів запозичень Німеччини, аби відновити зростання найбільшої економіки Європи і збільшити військові витрати.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський покепкував з ідеї прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана провести серед угорців референдум щодо можливості вступу України в ЄС. Відповідний допис польський міністр зробив у соцмережі Х.
"Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво про результати референдуму в ЄС щодо членства Орбанівської Угорщини", - написав Сікорський.
Це стало реакцією на заяву Орбана, який нещодавно висловив бажання провести в Угорщині опитування, аби з'ясувати, чи хочуть угорці вступу України до Європейського Союзу. Зокрема Орбан наголошував, що рішення про надання Україні членства в ЄС не повинно ухвалюватися "за закритими дверима в Брюсселі, без консультацій з європейською громадськістю"".
Загадково впав хрест з купола Києво-Печерської лаври, — ДСНС.
У 2022 році, за місяць до повномасштабного, у столиці впав хрест із купола Софіївського собору.
Обвалення хреста з храму сприймається як зловісний знак, що віщує можливе лихо або великі потрясіння.
Угу,плохой знак. К чему бы это? Не к нападению же на Киев опять? Так цє було вже. Может это персонально плохой знак для царя какого? Просыпается рожа небритая а на стене буквы огненные-МЕНЕ.ТЕКЕЛ.ФАРЕС.
ЛАД написав:Мало нам было "мовного питання", так теперь ещё начинать поднимать вопросы веры? И при этом я "совок" и "парторг".
Ви дуже влучно підтвердили своє реноме, але НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙТЕ - спочатку була мовна окупація,а потім вже реальна і це аксіома !!! А для слабких мозком і просто слабких, це навіть до цих пір не доходить і навіть не знаю шкодувати цих олігофренів какаяразніцевих чи люто ненавидіти? Риторичне питання і кожен обирає тут свій шлях.