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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 бер, 2025 20:49
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
Загадково впав хрест з купола Києво-Печерської лаври, — ДСНС.
У 2022 році, за місяць до повномасштабного, у столиці впав хрест із купола Софіївського собору.
Обвалення хреста з храму сприймається як зловісний знак, що віщує можливе лихо або великі потрясіння.
Угу,плохой знак. К чему бы это? Не к нападению же на Киев опять? Так цє було вже.
Может это персонально плохой знак для царя какого?
Просыпается рожа небритая а на стене буквы огненные-МЕНЕ.ТЕКЕЛ.ФАРЕС.
ну ,ось бачиш ВІТАЛІК , демони вже ВЗБУНТУВАЛИСЬ
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Додано: Суб 08 бер, 2025 20:58
холява написав:
ну ,ось бачиш ВІТАЛІК , демони вже ВЗБУНТУВАЛИСЬ
эти демоны ваши друзья?
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Додано: Суб 08 бер, 2025 21:01
Wirująświatła написав: холява написав:
ну ,ось бачиш ВІТАЛІК , демони вже ВЗБУНТУВАЛИСЬ
эти демоны ваши друзья?
напевне ти знаєш кого в певних колах називають ШЛЯПОЙ ....
то я побачив що він до ТЕБЕ звернувся , як тільки ти написав про то що хрест впав .
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Додано: Суб 08 бер, 2025 21:01
Господар Вельзевула написав:
Может это персонально плохой знак для царя какого?
для царя уже был
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Wirująświatła
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Додано: Суб 08 бер, 2025 21:09
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Додано: Суб 08 бер, 2025 21:33
Бетон,ты куда пропал? Работы навалило?
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Додано: Суб 08 бер, 2025 21:49
prodigy написав: Banderlog написав:
Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.
по перше не треба панікувати заздалегідь, по друге-ти не бачив тих умов стамбульських
про мирну угоду? ти боїшся що Зе підпише мир на поганих умовах, я теж занепокоєний,
але я вірю в ЗСУ (в наших героїчних хлопців і дівчат), вірю в саме в тебе
Зе не підпише капітуляцію, доки ЗСУ тримає фронт
по перше це не заздалегідь а саме час панікувати,
По друге пора б і показати ті стамбульські умови
По третє наврятчи Зеленський щось взагалі вже підпише. Трамп теж його вважає недоговороздатним.
Кажете європа поможе? ) ну підіждем висадки франкоанглійських військ в криму.
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