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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13146131471314813149

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 20:49

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
Загадково впав хрест з купола Києво-Печерської лаври, — ДСНС.

У 2022 році, за місяць до повномасштабного, у столиці впав хрест із купола Софіївського собору.

Обвалення хреста з храму сприймається як зловісний знак, що віщує можливе лихо або великі потрясіння.


Угу,плохой знак. К чему бы это? Не к нападению же на Киев опять? Так цє було вже.
Может это персонально плохой знак для царя какого?
Просыпается рожа небритая а на стене буквы огненные-МЕНЕ.ТЕКЕЛ.ФАРЕС.
:mrgreen:


ну ,ось бачиш ВІТАЛІК , демони вже ВЗБУНТУВАЛИСЬ
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 20:58

  холява написав:ну ,ось бачиш ВІТАЛІК , демони вже ВЗБУНТУВАЛИСЬ
эти демоны ваши друзья?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 21:01

  Wirująświatła написав:
  холява написав:ну ,ось бачиш ВІТАЛІК , демони вже ВЗБУНТУВАЛИСЬ
эти демоны ваши друзья?

напевне ти знаєш кого в певних колах називають ШЛЯПОЙ ....
то я побачив що він до ТЕБЕ звернувся , як тільки ти написав про то що хрест впав .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 21:01

  Господар Вельзевула написав:Может это персонально плохой знак для царя какого?
для царя уже был
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 21:09

праздничное кулинарное шоу с макаками

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Бетон,ты куда пропал? Работы навалило?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 21:49

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.

по перше не треба панікувати заздалегідь, по друге-ти не бачив тих умов стамбульських

про мирну угоду? ти боїшся що Зе підпише мир на поганих умовах, я теж занепокоєний,
але я вірю в ЗСУ (в наших героїчних хлопців і дівчат), вірю в саме в тебе

Зе не підпише капітуляцію, доки ЗСУ тримає фронт
по перше це не заздалегідь а саме час панікувати,
По друге пора б і показати ті стамбульські умови
По третє наврятчи Зеленський щось взагалі вже підпише. Трамп теж його вважає недоговороздатним.
Кажете європа поможе? ) ну підіждем висадки франкоанглійських військ в криму.
:lol:
Banderlog
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