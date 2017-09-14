Загадково впав хрест з купола Києво-Печерської лаври, — ДСНС.
У 2022 році, за місяць до повномасштабного, у столиці впав хрест із купола Софіївського собору.
Обвалення хреста з храму сприймається як зловісний знак, що віщує можливе лихо або великі потрясіння.
Угу,плохой знак. К чему бы это? Не к нападению же на Киев опять? Так цє було вже. Может это персонально плохой знак для царя какого? Просыпается рожа небритая а на стене буквы огненные-МЕНЕ.ТЕКЕЛ.ФАРЕС.
Banderlog написав:Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.
по перше не треба панікувати заздалегідь, по друге-ти не бачив тих умов стамбульських
про мирну угоду? ти боїшся що Зе підпише мир на поганих умовах, я теж занепокоєний, але я вірю в ЗСУ (в наших героїчних хлопців і дівчат), вірю в саме в тебе
Зе не підпише капітуляцію, доки ЗСУ тримає фронт
по перше це не заздалегідь а саме час панікувати, По друге пора б і показати ті стамбульські умови По третє наврятчи Зеленський щось взагалі вже підпише. Трамп теж його вважає недоговороздатним. Кажете європа поможе? ) ну підіждем висадки франкоанглійських військ в криму.