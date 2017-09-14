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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13147131481314913150

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 23:55

  ЛАД написав:Василь-Рівне
Васёк, жаль мне вас.
Тяжело жить, когда бог разумом обидел.


Вспомнилось.
"Когда вы мертвый- вам все равно. Тяжело окружающим.
Точно так же,когда вы тупой."
Так что не факт,что тяжело жить именно тупому.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 23:58

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И связь этого праздника с коммунистической идеологией была слаба и в советские времена, а сегодня об этом говорить просто смешно.


ЛАД, це свято не відомо у світі, якщо це міжнародний день, чому філіпінці немають гадки, 20 країн в Африці не знають, індуси також, китайці

да майже ніде крім республік ссср, про німеччину-так ГДР було саме там? ну ось відповідь, ну не свято це ніяке, до речі в ссср 8 березня став нерабочим тільки в 1965р

хотів вас як старшого за мене запитати_ви памятаєте про чорні суботи? коли йшли на роботу замість вихідного?

7 мая 1960 года в СССР был принят закон «О завершении перевода в 1960 году всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день», который устанавливал продолжительность рабочего дня не более 7 часов. С 1965 года начался процесс перевода предприятий и учреждений на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями и более длинным рабочим днём, но изначально 41 часовая рабочая неделя. Но при рабочем дне длиной ровно 8 часов (то есть 40 часов в неделю) общее количество рабочего времени в году было меньше, чем при графике работы, принятом ранее, что было признано недопустимым. Поэтому на большинстве предприятий это недостающее время восполняли за счёт укороченного на 10—20 минут обеденного перерыва или начала работы на то же количество минут раньше. Однако при этом рабочий день длился более 8 часов, что формально нарушало действующий Трудовой кодекс 1922 года, предусматривающий не более чем 8-часовой рабочий день. Поэтому в ряде городов СССР (в частности, в Ленинграде) первоначально избрали другой способ — несколько раз в год суббота объявлялась рабочим днём (как правило раз в месяц, обычно не в летние месяцы и не перед праздником, либо в пиковые дни). Такие субботы получили неофициальное название «чёрных».

В некоторых городах СССР «чёрные субботы» были отменены лишь в начале 1990-х годов.


Название «чёрная суббота» происходит от цвета краски, которой печатались в календаре рабочие и выходные дни. Выходные дни, в том числе субботы, печатались красным, рабочие — чёрным. Соответственно, рабочая суббота оказывалась буквально чёрной

Насчёт 8 Марта посмотрите всё-таки ссылки, которые я давал.
Праздник не обязательно выходной день. И, кстати, в 1965 не только 8 Марта сделали выходным, но и День Победы, который был выходным в 1945-47, а потом до 1965 был рабочим днём.
Чёрные субботы были, но, по-моему, их не отменяли до самого конца. И даже после развала Союза. И "чёрные" было общепринятое название. Не знаю, как сейчас.

Вы сегодня всех успели назвать dumbass"ом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 00:00

  Banderlog написав: по перше це не заздалегідь а саме час панікувати


Я так понял,на форуме подпись не работает, а то утянул бы эту фразу.
Она идеальна.
Но европейцы так не думают. Они думают что раньше 2030 нам нельзя шабашить.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/
Господар Вельзевула
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