ЛАД написав:И связь этого праздника с коммунистической идеологией была слаба и в советские времена, а сегодня об этом говорить просто смешно.
ЛАД, це свято не відомо у світі, якщо це міжнародний день, чому філіпінці немають гадки, 20 країн в Африці не знають, індуси також, китайці
да майже ніде крім республік ссср, про німеччину-так ГДР було саме там? ну ось відповідь, ну не свято це ніяке, до речі в ссср 8 березня став нерабочим тільки в 1965р
хотів вас як старшого за мене запитати_ви памятаєте про чорні суботи? коли йшли на роботу замість вихідного?
7 мая 1960 года в СССР был принят закон «О завершении перевода в 1960 году всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день», который устанавливал продолжительность рабочего дня не более 7 часов. С 1965 года начался процесс перевода предприятий и учреждений на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями и более длинным рабочим днём, но изначально 41 часовая рабочая неделя. Но при рабочем дне длиной ровно 8 часов (то есть 40 часов в неделю) общее количество рабочего времени в году было меньше, чем при графике работы, принятом ранее, что было признано недопустимым. Поэтому на большинстве предприятий это недостающее время восполняли за счёт укороченного на 10—20 минут обеденного перерыва или начала работы на то же количество минут раньше. Однако при этом рабочий день длился более 8 часов, что формально нарушало действующий Трудовой кодекс 1922 года, предусматривающий не более чем 8-часовой рабочий день. Поэтому в ряде городов СССР (в частности, в Ленинграде) первоначально избрали другой способ — несколько раз в год суббота объявлялась рабочим днём (как правило раз в месяц, обычно не в летние месяцы и не перед праздником, либо в пиковые дни). Такие субботы получили неофициальное название «чёрных».
В некоторых городах СССР «чёрные субботы» были отменены лишь в начале 1990-х годов.
Название «чёрная суббота» происходит от цвета краски, которой печатались в календаре рабочие и выходные дни. Выходные дни, в том числе субботы, печатались красным, рабочие — чёрным. Соответственно, рабочая суббота оказывалась буквально чёрной
Насчёт 8 Марта посмотрите всё-таки ссылки, которые я давал. Праздник не обязательно выходной день. И, кстати, в 1965 не только 8 Марта сделали выходным, но и День Победы, который был выходным в 1945-47, а потом до 1965 был рабочим днём. Чёрные субботы были, но, по-моему, их не отменяли до самого конца. И даже после развала Союза. И "чёрные" было общепринятое название. Не знаю, как сейчас.
Господар Вельзевула написав:"Когда вы мертвый- вам все равно. Тяжело окружающим. Точно так же,когда вы тупой."
на счёт тупого хз. окружающие же такое не прощают, начиная от издевок заканчивая ненавистью. Точнее не так, если вы не сын чиновника/бизнесмена окружающие портят жизнь всем, но у людей с со средним EQ или с высоким IQ есть возможность отвертеться от бесконечной головомойки, оставаясь при этом порядочным человеком. Для непорядочных EQ и IQ не нужны, они живут по принципу со мной поступили плохо и я поступаю так же.
Banderlog написав:Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.
по перше не треба панікувати заздалегідь, по друге-ти не бачив тих умов стамбульських і не читав (там суто капітуляція),
То, что публиковалось не капитуляция, а просто тяжёлые условия. Но сегодня будут намного тяжелее. Наши не опровергали то, что опубликовано, т.е., по-видимому, как минимум, близко к тому, что было. Значительная часть того, что было опубликовано, не было согласовано и вообще не должно было в Стамбуле обсуждаться. В частности, ограничение армии и вооружений. В любом случае, переговоры надо было продолжать. Прервали их, скорее всего, благодаря обещаниям "партнёров". Но обещаниями, к сожалению, сыт не будешь.
хочу заспокоїти не тільки тебе і а всіх хто читає, після 28 лютого був дійсно зіпсований вечір (як сказав Порошенко: пів України не спало), переосмисливши те, що сталося в анальному кабінеті світова спільнота (навіть мої знайомі філіпінці написали), шо там сталося ганьба трампа і венса (про журшлюху брайана не варто, бо шлюха і є ), що 28 лютого сталося катастрофічного для України? нічого Трамп шукав привід посваритись і видати це за "небажання миру Зеленським", ну посварився, ну почав дзвонити і тягнути до екранів своїх респів .....
И чем вы заспокоїли? От того, что даже филиппинцы понимают, что "там сталася ганьба трампа і венса", нам как-то не легче.
пройшов лише тиждень, і 26 країн підписали угоду, нічого у трампа не вийде, бо немає плану (всі розумні тут писали про те саме), що плану немає, і почнуть тиснути на Україну -чи били ми готові що трамп зупинить допомогу-Так -що міг він це зробити 21 січня? звісно так треба рухатись далі, 50% зброї на фронті-це зброя Українська (куплена за наші гроші, або вироблена в Україні, чи рейнметал за українським контрактом)
Не будем обращать внимание на бред Трампа о 350 млрд. Но даже по нашим данным США дали всё-таки больше Европы. Т.е. больше половины помощи была американской. Сейчас помощь "партнёров" уменьшится вдвое. Вы рассчитываете на увеличение помощи от Европы. Не буду спорить, возможно. Тоже надеюсь на это. Но вдвое они помощь не увеличат. В такие чудеса не верю. Не смогут ни по деньгам, ни по вооружениям. Если они не смогли сильно раскачаться за 3 года, то точно не сумеют сделать этого за пару месяцев или даже за полгода. Мы все 3 года говорили (совершенно справедливо), что нам не хватает оружия. Что будет, если сейчас поставки уменьшатся пусть даже не в 2, а в 1,5 раза (хотя, думаю, сильнее)? Чем это компенсировать? Лопатами?
-starlinks? Франція має свої супутники і свою систему звязку
Французская компания Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом о предоставлении спутниковой связи в Украине, пишет Reuters. Сможет ли европейский оператор стать альтернативой связи от Starlink Илона Маска?
про мирну угоду? ти боїшся що Зе підпише мир на поганих умовах, я теж занепокоєний, але я вірю в ЗСУ (в наших героїчних хлопців і дівчат), вірю в саме в тебе
Зе не підпише капітуляцію, доки ЗСУ тримає фронт
Капитуляцию не подпишет. Но договор с достаточно тяжёлыми условиями подпишет. Заставят. А если не подпишет... Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия? И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
Земляк не бзди Всё бу норм Нас хранит мавзолей наш возле моей бывшей школы И коммерция с городской землёй в руках народа без земли Готовься к празднику 18.04(хотя английская вики пишет 17го) 30 лет моему любимому альбому моей любимой флоридской группы "ONCE UPON ON THE CROSS" Третья песня в альбоме самая тЕмная, по ситуации
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 09 бер, 2025 01:43, всього редагувалось 1 раз.