Додано: Нед 09 бер, 2025 01:00

prodigy написав: Banderlog написав: Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють. Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.

по перше не треба панікувати заздалегідь, по друге-ти не бачив тих умов стамбульських і не читав (там суто капітуляція), по перше не треба панікувати заздалегідь, по друге-ти не бачив тих умов стамбульських і не читав (там суто капітуляція),

хочу заспокоїти не тільки тебе і а всіх хто читає, після 28 лютого був дійсно зіпсований вечір (як сказав Порошенко: пів України не спало), переосмисливши те, що сталося в анальному кабінеті світова спільнота (навіть мої знайомі філіпінці написали), шо там сталося ганьба трампа і венса (про журшлюху брайана не варто, бо шлюха і є ), що 28 лютого сталося катастрофічного для України? нічого

Трамп шукав привід посваритись і видати це за "небажання миру Зеленським", ну посварився, ну почав дзвонити і тягнути до екранів своїх респів

.....

пройшов лише тиждень, і 26 країн підписали угоду,

нічого у трампа не вийде, бо немає плану (всі розумні тут писали про те саме), що плану немає, і почнуть тиснути на Україну

-чи били ми готові що трамп зупинить допомогу-Так

-що міг він це зробити 21 січня? звісно так

треба рухатись далі, 50% зброї на фронті-це зброя Українська (куплена за наші гроші, або вироблена в Україні, чи рейнметал за українським контрактом)



Французская компания Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом о предоставлении спутниковой связи в Украине, пишет Reuters. Сможет ли европейский оператор стать альтернативой связи от Starlink Илона Маска?

https://forbes.ua/ru/innovations/konkur ... 2025-27783

на заміну терміналів може пійти місяць (час для нас важливий), але це ппц і не торба -starlinks? Франція має свої супутники і свою систему звязкуна заміну терміналів може пійти місяць (час для нас важливий), але це ппц і не торба

про мирну угоду? ти боїшся що Зе підпише мир на поганих умовах, я теж занепокоєний,

але я вірю в ЗСУ (в наших героїчних хлопців і дівчат), вірю в саме в тебе



Зе не підпише капітуляцію, доки ЗСУ тримає фронт

То, что публиковалось не капитуляция, а просто тяжёлые условия. Но сегодня будут намного тяжелее.Наши не опровергали то, что опубликовано, т.е., по-видимому, как минимум, близко к тому, что было. Значительная часть того, что было опубликовано, не было согласовано и вообще не должно было в Стамбуле обсуждаться. В частности, ограничение армии и вооружений. В любом случае, переговоры надо было продолжать. Прервали их, скорее всего, благодаря обещаниям "партнёров". Но обещаниями, к сожалению, сыт не будешь.И чем вы заспокоїли?От того, что даже филиппинцы понимают, что "там сталася ганьба трампа і венса", нам как-то не легче.Не будем обращать внимание на бред Трампа о 350 млрд. Но даже по нашим данным США дали всё-таки больше Европы. Т.е. больше половины помощи была американской.Сейчас помощь "партнёров" уменьшится вдвое.Вы рассчитываете на увеличение помощи от Европы.Не буду спорить, возможно. Тоже надеюсь на это.Но вдвое они помощь не увеличат. В такие чудеса не верю. Не смогут ни по деньгам, ни по вооружениям. Если они не смогли сильно раскачаться за 3 года, то точно не сумеют сделать этого за пару месяцев или даже за полгода. Мы все 3 года говорили (совершенно справедливо), что нам не хватает оружия. Что будет, если сейчас поставки уменьшатся пусть даже не в 2, а в 1,5 раза (хотя, думаю, сильнее)? Чем это компенсировать? Лопатами?К сожалению, из статьи виден только вопрос. Без ответа на него. Доступ платный.Но я нашёл статью на Reuters -. Там всё описано далеко не в таких розовых тонах.Капитуляцию не подпишет.Но договор с достаточно тяжёлыми условиями подпишет. Заставят.А если не подпишет...Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия?И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?