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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13148131491315013151>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 23:55

  ЛАД написав:Василь-Рівне
Васёк, жаль мне вас.
Тяжело жить, когда бог разумом обидел.


Вспомнилось.
"Когда вы мертвый- вам все равно. Тяжело окружающим.
Точно так же,когда вы тупой."
Так что не факт,что тяжело жить именно тупому.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 23:58

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И связь этого праздника с коммунистической идеологией была слаба и в советские времена, а сегодня об этом говорить просто смешно.


ЛАД, це свято не відомо у світі, якщо це міжнародний день, чому філіпінці немають гадки, 20 країн в Африці не знають, індуси також, китайці

да майже ніде крім республік ссср, про німеччину-так ГДР було саме там? ну ось відповідь, ну не свято це ніяке, до речі в ссср 8 березня став нерабочим тільки в 1965р

хотів вас як старшого за мене запитати_ви памятаєте про чорні суботи? коли йшли на роботу замість вихідного?

7 мая 1960 года в СССР был принят закон «О завершении перевода в 1960 году всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день», который устанавливал продолжительность рабочего дня не более 7 часов. С 1965 года начался процесс перевода предприятий и учреждений на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями и более длинным рабочим днём, но изначально 41 часовая рабочая неделя. Но при рабочем дне длиной ровно 8 часов (то есть 40 часов в неделю) общее количество рабочего времени в году было меньше, чем при графике работы, принятом ранее, что было признано недопустимым. Поэтому на большинстве предприятий это недостающее время восполняли за счёт укороченного на 10—20 минут обеденного перерыва или начала работы на то же количество минут раньше. Однако при этом рабочий день длился более 8 часов, что формально нарушало действующий Трудовой кодекс 1922 года, предусматривающий не более чем 8-часовой рабочий день. Поэтому в ряде городов СССР (в частности, в Ленинграде) первоначально избрали другой способ — несколько раз в год суббота объявлялась рабочим днём (как правило раз в месяц, обычно не в летние месяцы и не перед праздником, либо в пиковые дни). Такие субботы получили неофициальное название «чёрных».

В некоторых городах СССР «чёрные субботы» были отменены лишь в начале 1990-х годов.


Название «чёрная суббота» происходит от цвета краски, которой печатались в календаре рабочие и выходные дни. Выходные дни, в том числе субботы, печатались красным, рабочие — чёрным. Соответственно, рабочая суббота оказывалась буквально чёрной

Насчёт 8 Марта посмотрите всё-таки ссылки, которые я давал.
Праздник не обязательно выходной день. И, кстати, в 1965 не только 8 Марта сделали выходным, но и День Победы, который был выходным в 1945-47, а потом до 1965 был рабочим днём.
Чёрные субботы были, но, по-моему, их не отменяли до самого конца. И даже после развала Союза. И "чёрные" было общепринятое название. Не знаю, как сейчас.

Вы сегодня всех успели назвать dumbass"ом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 00:00

  Banderlog написав: по перше це не заздалегідь а саме час панікувати


Я так понял,на форуме подпись не работает, а то утянул бы эту фразу.
Она идеальна.
Но европейцы так не думают. Они думают что раньше 2030 нам нельзя шабашить.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 00:22

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав: по перше це не заздалегідь а саме час панікувати


Я так понял,на форуме подпись не работает, а то утянул бы эту фразу.
Она идеальна.
Но европейцы так не думают. Они думают что раньше 2030 нам нельзя шабашить.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/

Щелін розкриває психотип: "не хочем миру, а хочем щоби мстя була страшна"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 00:23

  Господар Вельзевула написав:"Когда вы мертвый- вам все равно. Тяжело окружающим.
Точно так же,когда вы тупой."
на счёт тупого хз. окружающие же такое не прощают, начиная от издевок заканчивая ненавистью. Точнее не так, если вы не сын чиновника/бизнесмена окружающие портят жизнь всем, но у людей с со средним EQ или с высоким IQ есть возможность отвертеться от бесконечной головомойки, оставаясь при этом порядочным человеком. Для непорядочных EQ и IQ не нужны, они живут по принципу со мной поступили плохо и я поступаю так же.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:00

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.

по перше не треба панікувати заздалегідь, по друге-ти не бачив тих умов стамбульських і не читав (там суто капітуляція),
То, что публиковалось не капитуляция, а просто тяжёлые условия. Но сегодня будут намного тяжелее.
Наши не опровергали то, что опубликовано, т.е., по-видимому, как минимум, близко к тому, что было. Значительная часть того, что было опубликовано, не было согласовано и вообще не должно было в Стамбуле обсуждаться. В частности, ограничение армии и вооружений. В любом случае, переговоры надо было продолжать. Прервали их, скорее всего, благодаря обещаниям "партнёров". Но обещаниями, к сожалению, сыт не будешь.

хочу заспокоїти не тільки тебе і а всіх хто читає, після 28 лютого був дійсно зіпсований вечір (як сказав Порошенко: пів України не спало), переосмисливши те, що сталося в анальному кабінеті світова спільнота (навіть мої знайомі філіпінці написали), шо там сталося ганьба трампа і венса (про журшлюху брайана не варто, бо шлюха і є ), що 28 лютого сталося катастрофічного для України? нічого
Трамп шукав привід посваритись і видати це за "небажання миру Зеленським", ну посварився, ну почав дзвонити і тягнути до екранів своїх респів
.....
И чем вы заспокоїли?
От того, что даже филиппинцы понимают, что "там сталася ганьба трампа і венса", нам как-то не легче.

пройшов лише тиждень, і 26 країн підписали угоду,
нічого у трампа не вийде, бо немає плану (всі розумні тут писали про те саме), що плану немає, і почнуть тиснути на Україну
-чи били ми готові що трамп зупинить допомогу-Так
-що міг він це зробити 21 січня? звісно так
треба рухатись далі, 50% зброї на фронті-це зброя Українська (куплена за наші гроші, або вироблена в Україні, чи рейнметал за українським контрактом)
Не будем обращать внимание на бред Трампа о 350 млрд. Но даже по нашим данным США дали всё-таки больше Европы. Т.е. больше половины помощи была американской.
Сейчас помощь "партнёров" уменьшится вдвое.
Вы рассчитываете на увеличение помощи от Европы.
Не буду спорить, возможно. Тоже надеюсь на это.
Но вдвое они помощь не увеличат. В такие чудеса не верю. Не смогут ни по деньгам, ни по вооружениям. Если они не смогли сильно раскачаться за 3 года, то точно не сумеют сделать этого за пару месяцев или даже за полгода. Мы все 3 года говорили (совершенно справедливо), что нам не хватает оружия. Что будет, если сейчас поставки уменьшатся пусть даже не в 2, а в 1,5 раза (хотя, думаю, сильнее)? Чем это компенсировать? Лопатами?

-starlinks? Франція має свої супутники і свою систему звязку
Французская компания Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом о предоставлении спутниковой связи в Украине, пишет Reuters. Сможет ли европейский оператор стать альтернативой связи от Starlink Илона Маска?

https://forbes.ua/ru/innovations/konkur ... 2025-27783
на заміну терміналів може пійти місяць (час для нас важливий), але це ппц і не торба
К сожалению, из статьи виден только вопрос. Без ответа на него. Доступ платный.
Но я нашёл статью на Reuters - https://www.reuters.com/technology/space/could-europes-eutelsat-help-replace-starlink-ukraine-2025-03-05/. Там всё описано далеко не в таких розовых тонах.

про мирну угоду? ти боїшся що Зе підпише мир на поганих умовах, я теж занепокоєний,
але я вірю в ЗСУ (в наших героїчних хлопців і дівчат), вірю в саме в тебе

Зе не підпише капітуляцію, доки ЗСУ тримає фронт
Капитуляцию не подпишет.
Но договор с достаточно тяжёлыми условиями подпишет. Заставят.
А если не подпишет...
Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия?
И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:14

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:ну ,ось бачиш ВІТАЛІК , демони вже ВЗБУНТУВАЛИСЬ
эти демоны ваши друзья?

напевне ти знаєш кого в певних колах називають ШЛЯПОЙ ....
то я побачив що він до ТЕБЕ звернувся , як тільки ти написав про то що хрест впав .

Пан семинаріст,а ви до церкви ходите, ну не як бандота пересічна, за "кінул та развёл, отмолите грехи за мзду (не)малую", а як той же румун у своєму Франківську, хоч пару разів на тиждень?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:30

  барабашов написав:
  холява написав:
напевне ти знаєш кого в певних колах називають ШЛЯПОЙ ....
то я побачив що він до ТЕБЕ звернувся , як тільки ти написав про то що хрест впав .

Пан семинаріст,а ви до церкви ходите, ну не як бандота пересічна, за "кінул та развёл, отмолите грехи за мзду (не)малую", а як той же румун у своєму Франківську, хоч пару разів на тиждень?

конечно ходит, если демонов видит.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:35

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:
  холява написав:
напевне ти знаєш кого в певних колах називають ШЛЯПОЙ ....
то я побачив що він до ТЕБЕ звернувся , як тільки ти написав про то що хрест впав .

Пан семинаріст,а ви до церкви ходите, ну не як бандота пересічна, за "кінул та развёл, отмолите грехи за мзду (не)малую", а як той же румун у своєму Франківську, хоч пару разів на тиждень?

конечно ходит, если демонов видит.


Я думаю, тут больше играет роль не церковный кагор а буряковый самогон.
А крест не зря опять упал. Быть беде.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Земляк не бзди
Всё бу норм
Нас хранит мавзолей наш возле моей бывшей школы
И коммерция с городской землёй в руках народа без земли
Готовься к празднику
18.04(хотя английская вики пишет 17го) 30 лет моему любимому альбому моей любимой флоридской группы
"ONCE UPON ON THE CROSS"
Третья песня в альбоме самая тЕмная, по ситуации
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 09 бер, 2025 01:43, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
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