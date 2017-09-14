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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13148131491315013151

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:43

  Господар Вельзевула написав:А крест не зря опять упал. Быть беде.
знаю что в Харькове падал в 1974 году

вот интересно
11.01.2022

В Харькове горело здание на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора (фото) Пожар уже вовсю комментируют харьковчане. Многие связывают это с плохим предзнаменованием

https://infocity.kharkiv.ua/proisshestv ... bora-foto/
и через 44 дня началась война
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:49

  барабашов написав:Земляк не бзди
Всё бу норм
Нас хранит мавзолей наш возле моей бывшей школы
И коммерция с городской землёй в руках народа без земли
Готовься к празднику
18.04 30 лет моему любимому альбому моей любимой флоридской группы
"ONCE UPON ON THE CROSS"
3я песня в альбоме самая тЕмная, по ситуации


Та не, я как раз не бздю, не факт что беда бедой окажется, но то такое.
Прошлый упавший крест поломал жизни тем, у кого все было хорошо, и вывел в люди разную нечисть,вроде воров,коррупционеров и прочих тварей,наживающихся на войне и крови людской.
Этот крест-им знак. Пришло ваше время ответить за содеянное.
По мавзолею согласен,да хранит нас Минора, освещающая светом Новый Иерусалим :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 02:58

  Господар Вельзевула написав:
Я думаю, тут больше играет роль не церковный кагор а буряковый самогон.

казав мій покійний дід, що в жизні часто встрєчав чортів. Те що од них смердить пекельною сіркою то брехня, од чортів завжди штиняло самогонним перегаром. :lol:
Встиг мені до 10 років передати прємудрость. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 03:03

  fler написав:Що це дасть? Ви теж за капітуляцію?
  Banderlog написав: По друге пора б і показати ті стамбульські умови

Показати кому і навіщо?
общєствєнності, щоб люди могли орієнтуватись де капітуляція а де вже перемога.
Banderlog
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