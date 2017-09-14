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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:43
Господар Вельзевула написав:
А крест не зря опять упал. Быть беде.
знаю что в Харькове падал в 1974 году
вот интересно
и через 44 дня началась война
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:49
барабашов написав:
Земляк не бзди
Всё бу норм
Нас хранит мавзолей наш возле моей бывшей школы
И коммерция с городской землёй в руках народа без земли
Готовься к празднику
18.04 30 лет моему любимому альбому моей любимой флоридской группы
"ONCE UPON ON THE CROSS"
3я песня в альбоме самая тЕмная, по ситуации
Та не, я как раз не бздю, не факт что беда бедой окажется, но то такое.
Прошлый упавший крест поломал жизни тем, у кого все было хорошо, и вывел в люди разную нечисть,вроде воров,коррупционеров и прочих тварей,наживающихся на войне и крови людской.
Этот крест-им знак. Пришло ваше время ответить за содеянное.
По мавзолею согласен,да хранит нас Минора, освещающая светом Новый Иерусалим
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Додано: Нед 09 бер, 2025 03:03
fler написав:
Що це дасть? Ви теж за капітуляцію?
Banderlog написав:
По друге пора б і показати ті стамбульські умови
Показати кому і навіщо?
общєствєнності, щоб люди могли орієнтуватись де капітуляція а де вже перемога.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 08:14
барабашов написав:
Пан семинаріст,а ви до церкви ходите, ну не як бандота пересічна, за "кінул та развёл, отмолите грехи за мзду (не)малую", а як той же румун у своєму Франківську, хоч пару разів на тиждень?
Борітеся — поборете: сьогодні день народження Тараса Шевченка .
Я сьогодні у церкві обов'язково помолюсь за вас .(навіть свічку поставлю з воску)
Попрошу гарного здоров'я і доброї долі для вас , та і всієї України .
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