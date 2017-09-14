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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13149131501315113152>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:43

  Господар Вельзевула написав:А крест не зря опять упал. Быть беде.
знаю что в Харькове падал в 1974 году

вот интересно
11.01.2022

В Харькове горело здание на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора (фото) Пожар уже вовсю комментируют харьковчане. Многие связывают это с плохим предзнаменованием

https://infocity.kharkiv.ua/proisshestv ... bora-foto/
и через 44 дня началась война
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:49

  барабашов написав:Земляк не бзди
Всё бу норм
Нас хранит мавзолей наш возле моей бывшей школы
И коммерция с городской землёй в руках народа без земли
Готовься к празднику
18.04 30 лет моему любимому альбому моей любимой флоридской группы
"ONCE UPON ON THE CROSS"
3я песня в альбоме самая тЕмная, по ситуации


Та не, я как раз не бздю, не факт что беда бедой окажется, но то такое.
Прошлый упавший крест поломал жизни тем, у кого все было хорошо, и вывел в люди разную нечисть,вроде воров,коррупционеров и прочих тварей,наживающихся на войне и крови людской.
Этот крест-им знак. Пришло ваше время ответить за содеянное.
По мавзолею согласен,да хранит нас Минора, освещающая светом Новый Иерусалим :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 02:58

  Господар Вельзевула написав:
Я думаю, тут больше играет роль не церковный кагор а буряковый самогон.

казав мій покійний дід, що в жизні часто встрєчав чортів. Те що од них смердить пекельною сіркою то брехня, од чортів завжди штиняло самогонним перегаром. :lol:
Встиг мені до 10 років передати прємудрость. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 03:03

  fler написав:Що це дасть? Ви теж за капітуляцію?
  Banderlog написав: По друге пора б і показати ті стамбульські умови

Показати кому і навіщо?
общєствєнності, щоб люди могли орієнтуватись де капітуляція а де вже перемога.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 08:14

  барабашов написав:Пан семинаріст,а ви до церкви ходите, ну не як бандота пересічна, за "кінул та развёл, отмолите грехи за мзду (не)малую", а як той же румун у своєму Франківську, хоч пару разів на тиждень?


Борітеся — поборете: сьогодні день народження Тараса Шевченка .

Я сьогодні у церкві обов'язково помолюсь за вас .(навіть свічку поставлю з воску)
Попрошу гарного здоров'я і доброї долі для вас , та і всієї України .
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:23

  katso написав:
  prodigy написав:це свято окрім ссср(і колишніх республік) і країн соц. табору ніхто в світі не святкує


Дадада - https://www.facebook.com/share/v/17fqorMSxD/
Неожиданно, правда? По телемарафону ж казали інше :wink:
В общем всех женщин на форуме - с Международным Женским Днем!


телемарафон дивишься? яке кончене
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:
українці отримали вчора вітання від нелюдів з 8м березня-нанесли удар Іскандером по Добропіллю-відомо про 12 загиблих
Кількість поранених через удар Росії по місту Добропілля Донецької області зросла до 47 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації:

"7 поранених госпіталізовано в Добропілля, ще 3 у важчому стані евакуйовано до Дніпра. Серед поранених - 7 дітей. Зруйновано та пошкоджено щонайменше 8 п'ятиповерхових будинків, торговий центр, торговельні павільйони, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю".

Повідомляється, що ліквідація наслідків обстрілів триває.


кому там мало свят?
особисто не святкую нічого (навіть власті ДН, НР, пасху), сіли за стіл-побажали
стійкості наших захисникам і повечеряли і через півгоди або розішлись (або новини дивитись, як там наші хлопці)

не знаю, чи буду я щось святкувати після війни? окрім перемоги
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:34

  Господар Вельзевула написав:



Угу,плохой знак. К чему бы это? Не к нападению же на Киев опять? Так цє було вже.
Может это персонально плохой знак для царя какого?
Просыпается рожа небритая а на стене буквы огненные-МЕНЕ.ТЕКЕЛ.ФАРЕС.
:mrgreen:


А написанное здесь читается так: „Мене, мене, текел, у-фарсин“. Смысл этих слов таков: „Мене“ — исчислил Бог дни царствования твоего и положил ему предел. „Текел“ — взвешен ты на весах и оказался слишком легким. „Перес“ — разделено твое царство и отдано мидийцам и персам».

Книга пророка Даниила 5:25-28 Синодальный перевод
загалом непогане знання ...
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:42

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:


читаю я псевдорелігійний стьоб цих двох й думаю - що ж це за люди? що не віруючі - це зрозуміло. точніше ні, щиро вірять й поклоняються Мамоні. але й тут біда - вони такі палкі прихильники, а гроші в їх місті отримає все одно богообраний народ - а цим двом лише крихти 8) тому зрозуміло звідки в них стільки злоби, бо виправити вони вже це не можуть, тільки й залишається плюватися на форумі :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия?
И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?


стосовно поставок від США -адміністрація Байдена закрила всі заявки від МО України до 1 січня 2026р (тобто на 12 місяців), це на сайті пентагону (вірю Роману Безсмертному),
чи достатньо цого? мабуть ні, тому постачання зброї від Европейський партнерів буде нарощуватись

Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро. Оплатять її за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Про це розповів міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche. За його словами, Франція поставить для України артилерійські снаряди калібром 155 мм та авіаційні бомби AASM для винищувачів Mirage 2000.

Крім того, Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB. Раніше їх використовували французькі війська.


ЛАД, якщо ви вважаєте це все фігней, і таке інше, то невитрачайте свій час, щоб спростовувати, мені це не цікаво
Гірше за все-це зайняти таку позицію як у вас чи Бандерлога, чи Фриза-нас продали, все кінець, підпишуть договорняк, треба копати собі могилу

Як сказал Сергеій Стерненко, замість того щоб копати собі могилу-краще закіньте по 2 гривні з ранку на русоріз.
Постійна банка на Русоріз - https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv

PayPal: sternenkopaypal@gmail.com

Конверт Приват https://www.privat24.ua/send/gbwmp
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Разом переможемо
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