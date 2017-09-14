барабашов написав:Земляк не бзди Всё бу норм Нас хранит мавзолей наш возле моей бывшей школы И коммерция с городской землёй в руках народа без земли Готовься к празднику 18.04 30 лет моему любимому альбому моей любимой флоридской группы "ONCE UPON ON THE CROSS" 3я песня в альбоме самая тЕмная, по ситуации
Та не, я как раз не бздю, не факт что беда бедой окажется, но то такое. Прошлый упавший крест поломал жизни тем, у кого все было хорошо, и вывел в люди разную нечисть,вроде воров,коррупционеров и прочих тварей,наживающихся на войне и крови людской. Этот крест-им знак. Пришло ваше время ответить за содеянное. По мавзолею согласен,да хранит нас Минора, освещающая светом Новый Иерусалим
барабашов написав:Пан семинаріст,а ви до церкви ходите, ну не як бандота пересічна, за "кінул та развёл, отмолите грехи за мзду (не)малую", а як той же румун у своєму Франківську, хоч пару разів на тиждень?
Борітеся — поборете: сьогодні день народження Тараса Шевченка .
Я сьогодні у церкві обов'язково помолюсь за вас .(навіть свічку поставлю з воску) Попрошу гарного здоров'я і доброї долі для вас , та і всієї України .
ЛАД написав: українці отримали вчора вітання від нелюдів з 8м березня-нанесли удар Іскандером по Добропіллю-відомо про 12 загиблих
Кількість поранених через удар Росії по місту Добропілля Донецької області зросла до 47 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації:
"7 поранених госпіталізовано в Добропілля, ще 3 у важчому стані евакуйовано до Дніпра. Серед поранених - 7 дітей. Зруйновано та пошкоджено щонайменше 8 п'ятиповерхових будинків, торговий центр, торговельні павільйони, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю".
Повідомляється, що ліквідація наслідків обстрілів триває.
кому там мало свят? особисто не святкую нічого (навіть власті ДН, НР, пасху), сіли за стіл-побажали стійкості наших захисникам і повечеряли і через півгоди або розішлись (або новини дивитись, як там наші хлопці)
не знаю, чи буду я щось святкувати після війни? окрім перемоги
Угу,плохой знак. К чему бы это? Не к нападению же на Киев опять? Так цє було вже. Может это персонально плохой знак для царя какого? Просыпается рожа небритая а на стене буквы огненные-МЕНЕ.ТЕКЕЛ.ФАРЕС.
А написанное здесь читается так: „Мене, мене, текел, у-фарсин“. Смысл этих слов таков: „Мене“ — исчислил Бог дни царствования твоего и положил ему предел. „Текел“ — взвешен ты на весах и оказался слишком легким. „Перес“ — разделено твое царство и отдано мидийцам и персам».
Книга пророка Даниила 5:25-28 Синодальный перевод загалом непогане знання ...
читаю я псевдорелігійний стьоб цих двох й думаю - що ж це за люди? що не віруючі - це зрозуміло. точніше ні, щиро вірять й поклоняються Мамоні. але й тут біда - вони такі палкі прихильники, а гроші в їх місті отримає все одно богообраний народ - а цим двом лише крихти тому зрозуміло звідки в них стільки злоби, бо виправити вони вже це не можуть, тільки й залишається плюватися на форумі
ЛАД написав:Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия? И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
стосовно поставок від США -адміністрація Байдена закрила всі заявки від МО України до 1 січня 2026р (тобто на 12 місяців), це на сайті пентагону (вірю Роману Безсмертному), чи достатньо цого? мабуть ні, тому постачання зброї від Европейський партнерів буде нарощуватись
Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро. Оплатять її за рахунок відсотків із заморожених російських активів.
Про це розповів міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche. За його словами, Франція поставить для України артилерійські снаряди калібром 155 мм та авіаційні бомби AASM для винищувачів Mirage 2000.
Крім того, Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB. Раніше їх використовували французькі війська.
ЛАД, якщо ви вважаєте це все фігней, і таке інше, то невитрачайте свій час, щоб спростовувати, мені це не цікаво Гірше за все-це зайняти таку позицію як у вас чи Бандерлога, чи Фриза-нас продали, все кінець, підпишуть договорняк, треба копати собі могилу