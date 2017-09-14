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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13149131501315113152

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:48

  Banderlog написав:
  prodigy написав:2)-стосовно мобіліцізації, намагались перемогти малою кров"ю, не вийшло(це пройоб ставки, що не сказати президента)

а в який момент вона існувала?(тільки не кажість про стамбульську капітуляцію)
не вірю я в їх дурість,
ніхто перемогти не намагався, рішили що щоб підтримувати вялотєкущу війну і цього достатньо. Трамп поламав плани.
Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.

голослівне твердження. нічим не обгрунтоване. й треба визначитися - якщо стамбульські домовленості не озвучені, як ти їх можеш порівнювати? ;)
  ЛАД написав: Капитуляцию не подпишет.
Но договор с достаточно тяжёлыми условиями подпишет. Заставят.
А если не подпишет...
Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия?
И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?

ще ніхто не знаю, які будуть умови... тому не треба раніше часу розводити зраду - до цього взагалі була лише можливість капітулювати... та й взагалі - друга державна та РПЦ - це для мене погані умови, для ЛАДа зовсім ні :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 10:00

  ЛАД написав:То, что публиковалось не капитуляция, а просто тяжёлые условия. Но сегодня будут намного тяжелее.
Наши не опровергали то, что опубликовано, т.е., по-видимому, как минимум, близко к тому, что было. Значительная часть того, что было опубликовано, не было согласовано и вообще не должно было в Стамбуле обсуждаться. В частности, ограничение армии и вооружений. В любом случае, переговоры надо было продолжать. Прервали их, скорее всего, благодаря обещаниям "партнёров". Но обещаниями, к сожалению, сыт не будешь.
...

як легко власні припущення видаються за істину ;) те, що опублікували - це капітуляція. й за ці три роки Московія не пропонувала нічого іншого. бо мета - капітуляція всієї України. й навіть рівень втрат за ці три роки поки не довів керівництву Московії, що не змогли - й не зможуть подужати. а може хтось серед військових й розуміє - але йти з цим до головного - дурних немає :D

ви зараз бачите готовність Московії до переговорів - немає. тому постійно про це пам'ятайте, хто не хоче перемовин, коли про це пишете ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

треба вже робити нову гілку - як Трамп та Маск гвалтують американську державу. але поки тут. схоже ці двоє вирішили, що тепер можуть все. але життя показує, що не все так просто. особливо для Маска
Америка відчує цей біль: Онтаріо скасовує угоду зі Starlink і обмежує торгівлю
Прем’єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд оголосив про скасування контракту зі Starlink і запровадження заходів у відповідь на американські тарифи.

Твіт ціною $7 млрд: як Маск втратив головного партнера у Латинській Америці
Через необережний допис у соцмережі Ілон Маск втратив стратегічного партнера в Латинській Америці — мексиканський мільярдер Карлос Слім розірвав усі угоди зі Starlink, позбавивши компанію багатомільярдних перспектив.

Компанія América Móvil, що належить Сліму, оголосила про масштабні інвестиції у $22 мільярдів протягом найближчих трьох років для зміцнення своєї мережі в Латинській Америці. Це рішення суттєво змінює баланс сил у регіоні, адже раніше очікувалося, що Starlink стане ключовим гравцем на мексиканському ринку супутникового інтернету.

Втрати для Маска внаслідок розриву цієї співпраці оцінюються у $7 мільярдів, оскільки Starlink покладав великі сподівання на партнерство з América Móvil.

Причиною такого радикального рішення став пост Маска на платформі X, у якому він натякнув на зв’язки Карлоса Сліма з організованою злочинністю.

не знаю, як там зв'язок з картелями, але Слім - класичний мексиканський олігарх. й на відміну від політиків, яких стримують дипломатичні рамки, може відповісти без рамок :D

інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше.

щось мені майнула думка, що чимось Маск схожий на БАба, тільки масштаб більший. й скінчити може схожим чином...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 10:44

Про реалії бойової служби сказано багато, а от що діється на другій ‒ третій лініях, мало хто знає. Тут панує так звана новітня УПА ‒ Українська Паперова Армія. Її складають кадрові військові старої школи, вони все життя займалися дурнею в радянській, а потім в українській армії. :lol:

Ці професійні дармоїди роками паразитують на офіцерських посадах у штабах і створюють видимість роботи. Фронту вони ніколи не бачили і потрапити туди не рвуться. Вони чекають, поки десь з'явиться тепле сидільно-перевіряльне місце. Перевіряльників тих ‒ тьма: їздять один за одним, а толку ніякого. А якщо така людина потрапляє на командну посаду, то влаштовує "совок" усюди, де може, нехай і одягнена в три шари вишиванок. :lol:

Продовольчий склад – це улюблене місце дармоїдів: всі вони рояться навколо складу, як мухи. Характерно, що серед цієї братви, людей, які пройшли через м'ясорубку, зовсім небагато. 8)

Дармоїд ‒ це покликання, людина з гідністю цього не витримає. От, зокрема, і через це все тікають з армії нормальні люди. Забацав третю дитину ‒ до побачення. Якщо батьки отримали інвалідність або загинув хтось з рідних ‒ звільняються.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/03/9/7501928/
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