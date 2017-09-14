prodigy написав:2)-стосовно мобіліцізації, намагались перемогти малою кров"ю, не вийшло(це пройоб ставки, що не сказати президента)
а в який момент вона існувала?(тільки не кажість про стамбульську капітуляцію)
не вірю я в їх дурість, ніхто перемогти не намагався, рішили що щоб підтримувати вялотєкущу війну і цього достатньо. Трамп поламав плани. Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.
голослівне твердження. нічим не обгрунтоване. й треба визначитися - якщо стамбульські домовленості не озвучені, як ти їх можеш порівнювати?
ЛАД написав: Капитуляцию не подпишет. Но договор с достаточно тяжёлыми условиями подпишет. Заставят. А если не подпишет... Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия? И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
ще ніхто не знаю, які будуть умови... тому не треба раніше часу розводити зраду - до цього взагалі була лише можливість капітулювати... та й взагалі - друга державна та РПЦ - це для мене погані умови, для ЛАДа зовсім ні
ЛАД написав:То, что публиковалось не капитуляция, а просто тяжёлые условия. Но сегодня будут намного тяжелее. Наши не опровергали то, что опубликовано, т.е., по-видимому, как минимум, близко к тому, что было. Значительная часть того, что было опубликовано, не было согласовано и вообще не должно было в Стамбуле обсуждаться. В частности, ограничение армии и вооружений. В любом случае, переговоры надо было продолжать. Прервали их, скорее всего, благодаря обещаниям "партнёров". Но обещаниями, к сожалению, сыт не будешь. ...
як легко власні припущення видаються за істину те, що опублікували - це капітуляція. й за ці три роки Московія не пропонувала нічого іншого. бо мета - капітуляція всієї України. й навіть рівень втрат за ці три роки поки не довів керівництву Московії, що не змогли - й не зможуть подужати. а може хтось серед військових й розуміє - але йти з цим до головного - дурних немає
ви зараз бачите готовність Московії до переговорів - немає. тому постійно про це пам'ятайте, хто не хоче перемовин, коли про це пишете
Через необережний допис у соцмережі Ілон Маск втратив стратегічного партнера в Латинській Америці — мексиканський мільярдер Карлос Слім розірвав усі угоди зі Starlink, позбавивши компанію багатомільярдних перспектив.
Компанія América Móvil, що належить Сліму, оголосила про масштабні інвестиції у $22 мільярдів протягом найближчих трьох років для зміцнення своєї мережі в Латинській Америці. Це рішення суттєво змінює баланс сил у регіоні, адже раніше очікувалося, що Starlink стане ключовим гравцем на мексиканському ринку супутникового інтернету.
Втрати для Маска внаслідок розриву цієї співпраці оцінюються у $7 мільярдів, оскільки Starlink покладав великі сподівання на партнерство з América Móvil.
Причиною такого радикального рішення став пост Маска на платформі X, у якому він натякнув на зв’язки Карлоса Сліма з організованою злочинністю.
не знаю, як там зв'язок з картелями, але Слім - класичний мексиканський олігарх. й на відміну від політиків, яких стримують дипломатичні рамки, може відповісти без рамок
інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше.
щось мені майнула думка, що чимось Маск схожий на БАба, тільки масштаб більший. й скінчити може схожим чином...
Про реалії бойової служби сказано багато, а от що діється на другій ‒ третій лініях, мало хто знає. Тут панує так звана новітня УПА ‒ Українська Паперова Армія. Її складають кадрові військові старої школи, вони все життя займалися дурнею в радянській, а потім в українській армії.
Ці професійні дармоїди роками паразитують на офіцерських посадах у штабах і створюють видимість роботи. Фронту вони ніколи не бачили і потрапити туди не рвуться. Вони чекають, поки десь з'явиться тепле сидільно-перевіряльне місце. Перевіряльників тих ‒ тьма: їздять один за одним, а толку ніякого. А якщо така людина потрапляє на командну посаду, то влаштовує "совок" усюди, де може, нехай і одягнена в три шари вишиванок.
Продовольчий склад – це улюблене місце дармоїдів: всі вони рояться навколо складу, як мухи. Характерно, що серед цієї братви, людей, які пройшли через м'ясорубку, зовсім небагато.
Дармоїд ‒ це покликання, людина з гідністю цього не витримає. От, зокрема, і через це все тікають з армії нормальні люди. Забацав третю дитину ‒ до побачення. Якщо батьки отримали інвалідність або загинув хтось з рідних ‒ звільняються. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/03/9/7501928/