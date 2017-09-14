Додано: Нед 09 бер, 2025 10:44

Про реалії бойової служби сказано багато, а от що діється на другій ‒ третій лініях, мало хто знає. Тут панує так звана новітня УПА ‒ Українська Паперова Армія. Її складають кадрові військові старої школи, вони все життя займалися дурнею в радянській, а потім в українській армії.Ці професійні дармоїди роками паразитують на офіцерських посадах у штабах і створюють видимість роботи. Фронту вони ніколи не бачили і потрапити туди не рвуться. Вони чекають, поки десь з'явиться тепле сидільно-перевіряльне місце. Перевіряльників тих ‒ тьма: їздять один за одним, а толку ніякого. А якщо така людина потрапляє на командну посаду, то влаштовує "совок" усюди, де може, нехай і одягнена в три шари вишиванок.Продовольчий склад – це улюблене місце дармоїдів: всі вони рояться навколо складу, як мухи. Характерно, що серед цієї братви, людей, які пройшли через м'ясорубку, зовсім небагато.Дармоїд ‒ це покликання, людина з гідністю цього не витримає. От, зокрема, і через це все тікають з армії нормальні люди. Забацав третю дитину ‒ до побачення. Якщо батьки отримали інвалідність або загинув хтось з рідних ‒ звільняються.