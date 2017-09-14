ЛАД написав: українці отримали вчора вітання від нелюдів з 8м березня-нанесли удар Іскандером по Добропіллю-відомо про 12 загиблих
Кількість поранених через удар Росії по місту Добропілля Донецької області зросла до 47 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації:
"7 поранених госпіталізовано в Добропілля, ще 3 у важчому стані евакуйовано до Дніпра. Серед поранених - 7 дітей. Зруйновано та пошкоджено щонайменше 8 п'ятиповерхових будинків, торговий центр, торговельні павільйони, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю".
Повідомляється, що ліквідація наслідків обстрілів триває.
кому там мало свят? особисто не святкую нічого (навіть власті ДН, НР, пасху), сіли за стіл-побажали стійкості наших захисникам і повечеряли і через півгоди або розішлись (або новини дивитись, як там наші хлопці)
не знаю, чи буду я щось святкувати після війни? окрім перемоги
Угу,плохой знак. К чему бы это? Не к нападению же на Киев опять? Так цє було вже. Может это персонально плохой знак для царя какого? Просыпается рожа небритая а на стене буквы огненные-МЕНЕ.ТЕКЕЛ.ФАРЕС.
А написанное здесь читается так: „Мене, мене, текел, у-фарсин“. Смысл этих слов таков: „Мене“ — исчислил Бог дни царствования твоего и положил ему предел. „Текел“ — взвешен ты на весах и оказался слишком легким. „Перес“ — разделено твое царство и отдано мидийцам и персам».
Книга пророка Даниила 5:25-28 Синодальный перевод загалом непогане знання ...
читаю я псевдорелігійний стьоб цих двох й думаю - що ж це за люди? що не віруючі - це зрозуміло. точніше ні, щиро вірять й поклоняються Мамоні. але й тут біда - вони такі палкі прихильники, а гроші в їх місті отримає все одно богообраний народ - а цим двом лише крихти тому зрозуміло звідки в них стільки злоби, бо виправити вони вже це не можуть, тільки й залишається плюватися на форумі
ЛАД написав:Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия? И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
стосовно поставок від США -адміністрація Байдена закрила всі заявки від МО України до 1 січня 2026р (тобто на 12 місяців), це на сайті пентагону (вірю Роману Безсмертному), чи достатньо цого? мабуть ні, тому постачання зброї від Европейський партнерів буде нарощуватись
Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро. Оплатять її за рахунок відсотків із заморожених російських активів.
Про це розповів міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche. За його словами, Франція поставить для України артилерійські снаряди калібром 155 мм та авіаційні бомби AASM для винищувачів Mirage 2000.
Крім того, Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB. Раніше їх використовували французькі війська.
ЛАД, якщо ви вважаєте це все фігней, і таке інше, то невитрачайте свій час, щоб спростовувати, мені це не цікаво Гірше за все-це зайняти таку позицію як у вас чи Бандерлога, чи Фриза-нас продали, все кінець, підпишуть договорняк, треба копати собі могилу
prodigy написав:2)-стосовно мобіліцізації, намагались перемогти малою кров"ю, не вийшло(це пройоб ставки, що не сказати президента)
а в який момент вона існувала?(тільки не кажість про стамбульську капітуляцію)
не вірю я в їх дурість, ніхто перемогти не намагався, рішили що щоб підтримувати вялотєкущу війну і цього достатньо. Трамп поламав плани. Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.
голослівне твердження. нічим не обгрунтоване. й треба визначитися - якщо стамбульські домовленості не озвучені, як ти їх можеш порівнювати?
ЛАД написав: Капитуляцию не подпишет. Но договор с достаточно тяжёлыми условиями подпишет. Заставят. А если не подпишет... Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия? И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
ще ніхто не знаю, які будуть умови... тому не треба раніше часу розводити зраду - до цього взагалі була лише можливість капітулювати... та й взагалі - друга державна та РПЦ - це для мене погані умови, для ЛАДа зовсім ні
ЛАД написав:То, что публиковалось не капитуляция, а просто тяжёлые условия. Но сегодня будут намного тяжелее. Наши не опровергали то, что опубликовано, т.е., по-видимому, как минимум, близко к тому, что было. Значительная часть того, что было опубликовано, не было согласовано и вообще не должно было в Стамбуле обсуждаться. В частности, ограничение армии и вооружений. В любом случае, переговоры надо было продолжать. Прервали их, скорее всего, благодаря обещаниям "партнёров". Но обещаниями, к сожалению, сыт не будешь. ...
як легко власні припущення видаються за істину те, що опублікували - це капітуляція. й за ці три роки Московія не пропонувала нічого іншого. бо мета - капітуляція всієї України. й навіть рівень втрат за ці три роки поки не довів керівництву Московії, що не змогли - й не зможуть подужати. а може хтось серед військових й розуміє - але йти з цим до головного - дурних немає
ви зараз бачите готовність Московії до переговорів - немає. тому постійно про це пам'ятайте, хто не хоче перемовин, коли про це пишете
Через необережний допис у соцмережі Ілон Маск втратив стратегічного партнера в Латинській Америці — мексиканський мільярдер Карлос Слім розірвав усі угоди зі Starlink, позбавивши компанію багатомільярдних перспектив.
Компанія América Móvil, що належить Сліму, оголосила про масштабні інвестиції у $22 мільярдів протягом найближчих трьох років для зміцнення своєї мережі в Латинській Америці. Це рішення суттєво змінює баланс сил у регіоні, адже раніше очікувалося, що Starlink стане ключовим гравцем на мексиканському ринку супутникового інтернету.
Втрати для Маска внаслідок розриву цієї співпраці оцінюються у $7 мільярдів, оскільки Starlink покладав великі сподівання на партнерство з América Móvil.
Причиною такого радикального рішення став пост Маска на платформі X, у якому він натякнув на зв’язки Карлоса Сліма з організованою злочинністю.
не знаю, як там зв'язок з картелями, але Слім - класичний мексиканський олігарх. й на відміну від політиків, яких стримують дипломатичні рамки, може відповісти без рамок
інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше.
щось мені майнула думка, що чимось Маск схожий на БАба, тільки масштаб більший. й скінчити може схожим чином...
Про реалії бойової служби сказано багато, а от що діється на другій ‒ третій лініях, мало хто знає. Тут панує так звана новітня УПА ‒ Українська Паперова Армія. Її складають кадрові військові старої школи, вони все життя займалися дурнею в радянській, а потім в українській армії.
Ці професійні дармоїди роками паразитують на офіцерських посадах у штабах і створюють видимість роботи. Фронту вони ніколи не бачили і потрапити туди не рвуться. Вони чекають, поки десь з'явиться тепле сидільно-перевіряльне місце. Перевіряльників тих ‒ тьма: їздять один за одним, а толку ніякого. А якщо така людина потрапляє на командну посаду, то влаштовує "совок" усюди, де може, нехай і одягнена в три шари вишиванок.
Продовольчий склад – це улюблене місце дармоїдів: всі вони рояться навколо складу, як мухи. Характерно, що серед цієї братви, людей, які пройшли через м'ясорубку, зовсім небагато.
Дармоїд ‒ це покликання, людина з гідністю цього не витримає. От, зокрема, і через це все тікають з армії нормальні люди. Забацав третю дитину ‒ до побачення. Якщо батьки отримали інвалідність або загинув хтось з рідних ‒ звільняються. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/03/9/7501928/
jump написав:Про реалії бойової служби сказано багато, а от що діється на другій ‒ третій лініях, мало хто знає. Тут панує так звана новітня УПА ‒ Українська Паперова Армія. Її складають кадрові військові старої школи, вони все життя займалися дурнею в радянській, а потім в українській армії.
Ці професійні дармоїди роками паразитують на офіцерських посадах у штабах і створюють видимість роботи. Фронту вони ніколи не бачили і потрапити туди не рвуться. Вони чекають, поки десь з'явиться тепле сидільно-перевіряльне місце. Перевіряльників тих ‒ тьма: їздять один за одним, а толку ніякого. А якщо така людина потрапляє на командну посаду, то влаштовує "совок" усюди, де може, нехай і одягнена в три шари вишиванок.
Продовольчий склад – це улюблене місце дармоїдів: всі вони рояться навколо складу, як мухи. Характерно, що серед цієї братви, людей, які пройшли через м'ясорубку, зовсім небагато.
Дармоїд ‒ це покликання, людина з гідністю цього не витримає. От, зокрема, і через це все тікають з армії нормальні люди. Забацав третю дитину ‒ до побачення. Якщо батьки отримали інвалідність або загинув хтось з рідних ‒ звільняються. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/03/9/7501928/
стаття велика й цікава. й зовсім не про те, яку цитату ви звідси взяли...
Ну і тема «з совка офіцери» вже недоречна. Випускнику ВВНЗ 1991 року, який офіцером служив ЛИШЕ в ЗСУ, вже має бути 56+ років. Його вже не має бути в ЗСУ давно. А такого хто ще укорінився в СА, це що , 60+??? Тобто ці всі проблеми вже свої, доморощені, українські Ну а те що проблема ця є, хто тільки про це не писав. Побачивши цивільну авіацію , я можу порівняти, наскільки грамотніше там організовано. В рази менше паперів. При цьому рівень підготовки (теоретичної) і льотної дисципліни вище на порядок.