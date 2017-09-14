Shaman написав:ЛАД написав:То, что публиковалось не капитуляция, а просто тяжёлые условия. Но сегодня будут намного тяжелее.
Наши не опровергали то, что опубликовано, т.е., по-видимому, как минимум, близко к тому, что было. Значительная часть того, что было опубликовано, не было согласовано и вообще не должно было в Стамбуле обсуждаться. В частности, ограничение армии и вооружений. В любом случае, переговоры надо было продолжать. Прервали их, скорее всего, благодаря обещаниям "партнёров". Но обещаниями, к сожалению, сыт не будешь.
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як легко власні припущення видаються за істину
У пропагандонів так завжди.
Шось підказує, що Маск ризикує втратити бізнес..
Заможні китайські інвестори непомітно вливають десятки мільйонів доларів у приватні компанії, які контролюються Ілоном Маском. Приплив китайських грошей у бізнес-імперію Маска доповнює картину того, що він більше зацікавлений у своїй репутації та своєму бренді в Китаї, ніж в американських інтересах.