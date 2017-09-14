ЛАД написав:То, что публиковалось не капитуляция, а просто тяжёлые условия. Но сегодня будут намного тяжелее. Наши не опровергали то, что опубликовано, т.е., по-видимому, как минимум, близко к тому, что было. Значительная часть того, что было опубликовано, не было согласовано и вообще не должно было в Стамбуле обсуждаться. В частности, ограничение армии и вооружений. В любом случае, переговоры надо было продолжать. Прервали их, скорее всего, благодаря обещаниям "партнёров". Но обещаниями, к сожалению, сыт не будешь. ...
як легко власні припущення видаються за істину
У пропагандонів так завжди.
Шось підказує, що Маск ризикує втратити бізнес.. Заможні китайські інвестори непомітно вливають десятки мільйонів доларів у приватні компанії, які контролюються Ілоном Маском. Приплив китайських грошей у бізнес-імперію Маска доповнює картину того, що він більше зацікавлений у своїй репутації та своєму бренді в Китаї, ніж в американських інтересах. https://glavnoe.in.ua/news/ft-kytajczi- ... lona-maska
ЛАД написав:Василь-Рівне Васёк, жаль мне вас. Тяжело жить, когда бог разумом обидел.
1 Це ти про себе? На 12 році Війни Лад так і не побачив як використання російської - трансформувалось пуйлом в бомби над носіями цієї мови.... 2 Я розумію що ти комуняка до самих кісток.. але в християнських країнах слово Бог - завжди з великої букви Тобто ти крім того що ідеологічно - дурний ти ще й культурно - неук.
ЛАД написав:Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия? И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
стосовно поставок від США -адміністрація Байдена закрила всі заявки від МО України до 1 січня 2026р (тобто на 12 місяців), це на сайті пентагону (вірю Роману Безсмертному), чи достатньо цого? мабуть ні, тому постачання зброї від Европейський партнерів буде нарощуватись
Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро. Оплатять її за рахунок відсотків із заморожених російських активів.
Про це розповів міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche. За його словами, Франція поставить для України артилерійські снаряди калібром 155 мм та авіаційні бомби AASM для винищувачів Mirage 2000.
Крім того, Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB. Раніше їх використовували французькі війська.
ЛАД, якщо ви вважаєте це все фігней, і таке інше, то невитрачайте свій час, щоб спростовувати, мені це не цікаво Гірше за все-це зайняти таку позицію як у вас чи Бандерлога, чи Фриза-нас продали, все кінець, підпишуть договорняк, треба копати собі могилу
я за те щоб підписали рпв. Дам їм ще сроку до кінця посту. Не покаяться то поїду пянствувати на гору Томнатік
Banderlog написав: я за те щоб підписали рпв. Дам їм ще сроку до кінця посту. Не покаяться то поїду пянствувати на гору Томнатік
Да,тоже мая жду. Если к маю хоть о чем-то не порешают,хоть РПВ в воздухе,пленные- на стране можно ставить крест. Трамп может в таком случае и натихаря рашке помогать, тоже метод остановки войны- через нокаут.
Banderlog написав:я теж так думаю, тільки не розумію для чого їм війна?
Їм війна не треба вони нікуди не нападали. Вони просто допомагають нам відбиватись.... Друге питання-могли б і краще.. Але докоряти сусіду який тебе підтримує в драці з спини - що він не лізе вперед битись першим.. якось не логічно.