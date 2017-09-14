вот и подтвердилась моя гипотеза что европа хочет продолжения войны, но без побед для какой либо стороны.
На тлі призупинення військової допомоги від США, європейські партнери запевнили головнокомандувача Олександра Сирського, що надалі допомагатимуть українському війську ППО, артилерією та навчанням. https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/9/7501972/
ЛАД написав:Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия? И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
стосовно поставок від США -адміністрація Байдена закрила всі заявки від МО України до 1 січня 2026р (тобто на 12 місяців), це на сайті пентагону (вірю Роману Безсмертному), чи достатньо цого? мабуть ні, тому постачання зброї від Европейський партнерів буде нарощуватись
1. Всё же не Байдена, а, наверное, Трампа? 2. буде нарощуватись, я тоже писал об этом. Но вы, похоже, разговариваете сами с собой и отвечаете себе. Я писал о том, что больше половины помощи поступало от США. Увеличить помощь вдвое Европа не сможет. И, скорее всего, в 1,5 раза тоже. Даже при очень большом желании. 3. Уже писал, верить вы можете кому хотите. Но Роману Бессмертному 60 лет буде только 15 ноября 2025, через 9 месяцев, а в начале войны было 56 лет. В укр. Вики скромно написано:
На початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, із 24 лютого по 29 березня 2022 року, Роман Безсмертний перебував на батьківській садибі в Мотижині, який у цей час тимчасово контролювали російські окупанти
. Ладно, бывает, почему-то не смог или не успел уехать. Но в его селе "вбили голову сільради Ольгу Сухенко, її чоловіка Ігоря та сина Олександра", а он находился под домашним арестом и довольно спокойно прожил с "бурятами".
Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро. Оплатять її за рахунок відсотків із заморожених російських активів.
Про це розповів міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche. За його словами, Франція поставить для України артилерійські снаряди калібром 155 мм та авіаційні бомби AASM для винищувачів Mirage 2000.
Крім того, Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB. Раніше їх використовували французькі війська.
ЛАД, якщо ви вважаєте це все фігней, і таке інше, то невитрачайте свій час, щоб спростовувати, мені це не цікаво
Я не "вважаю це все фігней" и никогда такого не писал, тем более, глупо спорить с фактами. Повторю, Европа помогает и, надеюсь, продолжит и будет увеличивать помощь. Но компенсировать отсутствие помощи США она не сможет.
Гірше за все-це зайняти таку позицію як у вас чи Бандерлога, чи Фриза-нас продали, все кінець, підпишуть договорняк, треба копати собі могилу
Никто из нас не собирается копать себе могилу. Но на жизнь надо смотреть реально. Вы тут вчера очень грубо наезжали на верующих и веру, которая "опиум для народа", но у вас точно такая же вера, только другой предмет веры. Но если вера в бога не требует доказательств - невозможно логически доказать ни существование, ни отсутствие бога, то ваша вера вполне поддаётся логическому анализу. Но вы предпочитаете обходиться без него, вам больше нравится "опиум". Если вам жто позволяет спокойнее жить, то пожалуйста. Только не заставляйте других тоже отказываться от логики.
_Mykola_ написав:......... + Людина вже мобілізувалась до одного з підрозділів з яким співпрацювала. Тепер можна буде у наступному році оцінити чи буде спад допомоги через зміну керівника.
Это вы о ком? И спад допомоги может быть не через зміну керівника. Уже отмечалось, что спад идёт от года к году достаточно заметный. Хотя бы потому, что у многих просто закончились/заканчиваются деньги.
Banderlog написав:......... Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють.
голослівне твердження. нічим не обгрунтоване. й треба визначитися - якщо стамбульські домовленості не озвучені, як ти їх можеш порівнювати?
В следующем посте вы уже признаёте, что они были озвучены и означали, на ваш взгляд капитуляцию. Вы уж определитесь, эти условия неизвестны или известны и являлись капитуляцией.
ЛАД написав: Капитуляцию не подпишет. Но договор с достаточно тяжёлыми условиями подпишет. Заставят. А если не подпишет... Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия? И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
ще ніхто не знаю, які будуть умови... тому не треба раніше часу розводити зраду - до цього взагалі була лише можливість капітулювати... та й взагалі - друга державна та РПЦ - це для мене погані умови, для ЛАДа зовсім ні
"Зрада" тут не при чём. Но вы всерьёз сомневаетесь, что условия будут тяжёлыми и ни о каких границах91 или даже границах 22 речь идти не будет? Это то, что точно. Думаю, будут и ещё вопросы. Вы воюете (точнее не вы, вы не воюете, а призываете воевать других) за то, чтобы не было "другої державної та РПЦ"???! Да если бы условия были такими, то войну надо было бы заканчивать уже давно. И сколькими жизнями украинцев вы готовы пожертвовать ради этой "благородной" цели? И после такого вы ещё обижаетесь, когда я пишу, что у вас уровень инструктора райкома партии по идеологии.
fler написав:Шось підказує, що Маск ризикує втратити бізнес.. Заможні китайські інвестори непомітно вливають десятки мільйонів доларів у приватні компанії, які контролюються Ілоном Маском.
Тобто, з ваших слів китайській економіці прийшов писець, причому вже давно, а зараз черга за Теслою.
Ні, Water, ваші фантазії не треба видавати за мої слова , а якщо дуже хочеться, то тільки разом із відповідним посиланням на мій пост чи цитатою. Маск тепер політик і чиновник високого рангу. За зв'язки з Китаєм його можна звинуватити у зраді державним інтересам США з усіма наслідками для нього та для його бізнесу. Але частково ви маєте рацію тому що Чистий капітал Ілона Маска скоротився на $22,2 млрд впродовж 25 лютого (за 1 день!), що стало його четвертим за величиною одноденним збитком. Основною причиною стало падіння акцій Tesla, що становить більшу частину статків Маска. Акції впали на 8,4% у Нью-Йорку, що призвело до падіння ринкової вартості компанії нижче $1 трлн вперше з 7 листопада. Зниження вартості Tesla частково пояснюється падінням продажів у Європі майже вдвічі у січні. Експерти пов’язують це зі зниженням популярності Маска серед європейських покупців через його активну участь у політичних суперечках. https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe