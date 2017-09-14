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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13152131531315413155>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 14:53

  BeneFuckTor написав:є теми шо будуть здавать в аравії. не хочу накидати, але ситуація як на мене, взагалі плюсів немає:

500 америці
репарації росії
друга мова рос
церква
області херсон, запоріжжя гудбай
армії нема

може ше медведчука на банкову посадить? :mrgreen: губа не трісне?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 14:53

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:.........
+ Людина вже мобілізувалась до одного з підрозділів з яким співпрацювала.
Тепер можна буде у наступному році оцінити чи буде спад допомоги через зміну керівника. :|
Это вы о ком?
И спад допомоги может быть не через зміну керівника. Уже отмечалось, что спад идёт от года к году достаточно заметный. Хотя бы потому, что у многих просто закончились/заканчиваются деньги.

Це про людину яка організувала Social Drone UA.

Спасибо, но я не знаю, кто организовал Social Drone UA.
О причинах снижения помощи фондам вы, надеюсь, согласны? По-моему, это более важный фактор, чем личность руководителя фонда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:51

  АндрейМ написав:
  Василь-Рівне написав: Ви дуже влучно підтвердили своє реноме, але НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙТЕ - спочатку була мовна окупація,а потім вже реальна і це аксіома !!! А для слабких мозком і просто слабких, це навіть до цих пір не доходить і навіть не знаю шкодувати цих олігофренів какаяразніцевих чи люто ненавидіти? Риторичне питання і кожен обирає тут свій шлях.

Зрозумів - якщо тебе обкрадають українською, руйнують державу українською, то різниці немає, а якщо ти розмовляєш російською, то тебе мають ненавидити? Супер. Будуйте самі таку державу. Не у мові справа, але до олігофренів це справді не доходить. Не знаю навіть хто мене більше ненавидить - русня чи свої мовні олігофрени.

Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша.
Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти коли ви ставити на один рівень одне і друге?
Ви скільки держав знаєте, що користуються українською мовою як державною. Хто турбується за захист російської мови, то до їх відома, існує РФ, і там вона захищена на 146%.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 бер, 2025 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:58

  flyman написав:Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша.
Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти

А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:59

  Banderlog написав:
  flyman написав:Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша.
Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти

А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)

для чого оця маніпулятивна софістика, ви готовитеся до вступу в єзуїтський орден?
Вас як ЛАДа примушують (примушували) "бендерівці" спілкуватися мовою? Чи це ваше власне переконання, як українця?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:05

Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями і пішов у відставку з посади президента, — NBC News.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:13

  Xenon написав:
Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями і пішов у відставку з посади президента, — NBC News.


Приїхав вуйко до столиці та пішов до зоопарку. Підійшов до клітки зі слоном, як раз тоді, коли того годували. Поставив перед слоном сторож відро з морквую, ну слон й почав її хоботом до рота відправляти. Вуйко й питає:
- Добродію, ото він так усе відро моркви й з`їсть?
- Авжеж!
- А два?
- З`їсть і два.
- А три?
- Ну й три також.
- А десять?
- Десять? З`їсть то він з`їсть, та хто ж йому дасть?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:14

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша.
Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти

А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)

для чого оця маніпулятивна софістика, ви готовитеся до вступу в єзуїтський орден?
чого ж маніпулятивна? Ладно б іще була ідентифікація по крові.
А тут по мові. Мож в нас тут всіх память одбило і ми забули хто на якій мові раніше говорив? :wink: так я напомню, від кравчука УСІ. окрім юща.
Те що в паспорті графу національність відмінили ще гарантій не дає, індентифікація не по паспорту :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:17

  Banderlog написав:
  flyman написав:Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша.
Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти

А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)


Для меня он стал еще хуже. Внутренний враг хуже внешнего вследствие занятия руководящих должностей,трудности идентификации, общей мимикрии и лицемерия.
Вопрос языка решить просто-есть требования для госслужащих и предоставляющих услуги. В целом +- выполняют, даже у нас, правда в процессе могут перейти на тот язык,на котором говоришь ты.
Закона для бытовых пользователей-нет.
Будет-тогда и решим что делать. Перейдем/уедем/будем получать штрафы или люлей.
Как вариант,в виде пассивного протеста можно изображать немого и общаться жестами :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Трамп забрал у Украины одну из "важнейших вещей" от США, - BI
Решение президента Дональда Трампа о прекращении передачи разведывательных данных ударило по способности Украины контролировать ситуацию на поле боя, оставив ее без возможности отслеживать масштабные передвижения российских войск и повышая уязвимость к авиаударам, пишет Business Insider.

2) Bloomberg: США не підтримали ініціативу Канади щодо боротьби з російським "тіньовим флотом"
За даними видання, Вашингтон не лише відхилив пропозицію Канади щодо контролю за дотриманням санкцій, а й наполягав на видаленні згадок про санкції з проєкту заяви G7. Також США пропонували змінити формулювання про "здатність Росії вести війну" в Україні на більш нейтральний вираз – "отримання доходів".

3) "Без неї фронт обвалиться". Маск каже, що "кинув виклик" Путіну, передавши Україні Starlink
Спочатку Маск опублікував допис, у якому закликав запровадити санкції проти 10 українських олігархів, мовляв, це є ключем до завершення війни. Однак після критики користувачів X, які наголосили, що бізнесмен критикує тільки Україну і ніколи -– Росію, Маск написав:

"Я буквально викликав Путіна на бій віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнується, якщо я її вимкну".

Він додав, що його вже нудить від "багаторічної бійні в глухому куті, де Україна неминуче програє".


Это же "логично", я точки зрения этих клинических психопатов(еб...ов) - чтобы закончить войну, надо перестать помогать Украине(жертве) и всячески помогать или не замечать Россию (агрессора)

4) Іран відкинув "ядерну" пропозицію США. У Трампа відповіли: Поставте народ вище терору
"Наполягання деяких агресивних урядів на переговорах не спрямоване на розв'язання проблем. Це лише спосіб висувати нові вимоги. Йдеться не лише про ядерну програму – вони хочуть впливати й на інші сфери, що є неприйнятним для Ірану", – сказав Хаменеї.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз у відповідь на слова лідера Ірану заявив, що Вашингтон очікує від Тегерану "конструктивного підходу".

"Ми сподіваємося, що іранський режим поставить свій народ і свої інтереси вище за терор", – сказав він.

Трамп - "мастер" сделки ...
pesikot
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