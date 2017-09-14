_Mykola_ написав:......... + Людина вже мобілізувалась до одного з підрозділів з яким співпрацювала. Тепер можна буде у наступному році оцінити чи буде спад допомоги через зміну керівника.
Это вы о ком? И спад допомоги может быть не через зміну керівника. Уже отмечалось, что спад идёт от года к году достаточно заметный. Хотя бы потому, что у многих просто закончились/заканчиваются деньги.
Це про людину яка організувала Social Drone UA.
Спасибо, но я не знаю, кто организовал Social Drone UA. О причинах снижения помощи фондам вы, надеюсь, согласны? По-моему, это более важный фактор, чем личность руководителя фонда.
Василь-Рівне написав: Ви дуже влучно підтвердили своє реноме, але НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙТЕ - спочатку була мовна окупація,а потім вже реальна і це аксіома !!! А для слабких мозком і просто слабких, це навіть до цих пір не доходить і навіть не знаю шкодувати цих олігофренів какаяразніцевих чи люто ненавидіти? Риторичне питання і кожен обирає тут свій шлях.
Зрозумів - якщо тебе обкрадають українською, руйнують державу українською, то різниці немає, а якщо ти розмовляєш російською, то тебе мають ненавидити? Супер. Будуйте самі таку державу. Не у мові справа, але до олігофренів це справді не доходить. Не знаю навіть хто мене більше ненавидить - русня чи свої мовні олігофрени.
Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша. Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти коли ви ставити на один рівень одне і друге? Ви скільки держав знаєте, що користуються українською мовою як державною. Хто турбується за захист російської мови, то до їх відома, існує РФ, і там вона захищена на 146%.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 бер, 2025 15:58, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша. Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти
А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)
flyman написав:Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша. Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти
А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)
для чого оця маніпулятивна софістика, ви готовитеся до вступу в єзуїтський орден? Вас як ЛАДа примушують (примушували) "бендерівці" спілкуватися мовою? Чи це ваше власне переконання, як українця?
Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями і пішов у відставку з посади президента, — NBC News.
Приїхав вуйко до столиці та пішов до зоопарку. Підійшов до клітки зі слоном, як раз тоді, коли того годували. Поставив перед слоном сторож відро з морквую, ну слон й почав її хоботом до рота відправляти. Вуйко й питає: - Добродію, ото він так усе відро моркви й з`їсть? - Авжеж! - А два? - З`їсть і два. - А три? - Ну й три також. - А десять? - Десять? З`їсть то він з`їсть, та хто ж йому дасть?
flyman написав:Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша. Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти
А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)
для чого оця маніпулятивна софістика, ви готовитеся до вступу в єзуїтський орден?
чого ж маніпулятивна? Ладно б іще була ідентифікація по крові. А тут по мові. Мож в нас тут всіх память одбило і ми забули хто на якій мові раніше говорив? так я напомню, від кравчука УСІ. окрім юща. Те що в паспорті графу національність відмінили ще гарантій не дає, індентифікація не по паспорту
flyman написав:Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша. Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти
А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)
Для меня он стал еще хуже. Внутренний враг хуже внешнего вследствие занятия руководящих должностей,трудности идентификации, общей мимикрии и лицемерия. Вопрос языка решить просто-есть требования для госслужащих и предоставляющих услуги. В целом +- выполняют, даже у нас, правда в процессе могут перейти на тот язык,на котором говоришь ты. Закона для бытовых пользователей-нет. Будет-тогда и решим что делать. Перейдем/уедем/будем получать штрафы или люлей. Как вариант,в виде пассивного протеста можно изображать немого и общаться жестами
Решение президента Дональда Трампа о прекращении передачи разведывательных данных ударило по способности Украины контролировать ситуацию на поле боя, оставив ее без возможности отслеживать масштабные передвижения российских войск и повышая уязвимость к авиаударам, пишет Business Insider.
За даними видання, Вашингтон не лише відхилив пропозицію Канади щодо контролю за дотриманням санкцій, а й наполягав на видаленні згадок про санкції з проєкту заяви G7. Також США пропонували змінити формулювання про "здатність Росії вести війну" в Україні на більш нейтральний вираз – "отримання доходів".
Спочатку Маск опублікував допис, у якому закликав запровадити санкції проти 10 українських олігархів, мовляв, це є ключем до завершення війни. Однак після критики користувачів X, які наголосили, що бізнесмен критикує тільки Україну і ніколи -– Росію, Маск написав:
"Я буквально викликав Путіна на бій віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнується, якщо я її вимкну".
Він додав, що його вже нудить від "багаторічної бійні в глухому куті, де Україна неминуче програє".
Это же "логично", я точки зрения этих клинических психопатов(еб...ов) - чтобы закончить войну, надо перестать помогать Украине(жертве) и всячески помогать или не замечать Россию (агрессора)
"Наполягання деяких агресивних урядів на переговорах не спрямоване на розв'язання проблем. Це лише спосіб висувати нові вимоги. Йдеться не лише про ядерну програму – вони хочуть впливати й на інші сфери, що є неприйнятним для Ірану", – сказав Хаменеї.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз у відповідь на слова лідера Ірану заявив, що Вашингтон очікує від Тегерану "конструктивного підходу".
"Ми сподіваємося, що іранський режим поставить свій народ і свої інтереси вище за терор", – сказав він.