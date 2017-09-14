Додано: Нед 09 бер, 2025 16:29

Замість рожевих окулярів купіть нормальні захисні балістичні, які від уламків тримають".

Интересное интервью с Вересом:Но есть вопросы.1. Он говорит, что практически всё вооружение - наше и радянське. Такое звучало и от воюющих форумчан. Тогда где вооружения от Запада? Или это некоторое лукавство, или особенность пехоты и дронщиков?2. За счёт чего у него в батальоне (когда он был ещё пехотным) высокая выживаемость и почему этот опыт не тиражируется? Даже в их бригаде.3. Он говорит, что сегодня задача ЗСУ удержать то, что есть сегодня, а не говорить о границах91, 14, 22 или даже 24. И говорит, что у РФ всё х3: "особового складу х3, людей х3, грошей х3, снарядів -х10, так же і в дронах". При этом говорит, что победить нас не удастся. "Ніхто і ніколи нас не захопить і наш нарід не зламати ... не станемо ми раком, не станемо, може всі, але буде відсоток, який не стане". Не сомневаюсь, что какой-то "відсоток не стане", но відсотка не достаточно не только для победы, но и для того, чтобы удержать сегодняшнее положение.А вообще, было бы интереснее послушать его интервью не с гражданским журналистом, который достаёт Вереса политическими вопросами, от которых тот категорически уходит, а с настоящимкорреспондентом, который задавал бы именно военные вопросы.И для наших диванных ура-патриотов Его последняя фраза: