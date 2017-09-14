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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13152131531315413155

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:25

  flyman написав:- Десять? З`їсть то він з`їсть, та хто ж йому дасть?


Во-во. Мало ли что он хочет. Имхо,Трампу проще фронт обрушить,чем оного снять.
Тут еще беда в том, что после наезда Трампа на потужного охлос начинает рукоплескать оному вследствие тупоумия и непонимания причинно-следственных связей.
Я иногда думаю,а не цирк ли разыгрывают? Поднимая рейтинги ? Типа он так старался, даже с Овального выгнали, ну Штаты сильнее,не смог.
Может там триумвират по оболваниванию пересичных?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:29

Интересное интервью с Вересом:
Но есть вопросы.
1. Он говорит, что практически всё вооружение - наше и радянське. Такое звучало и от воюющих форумчан. Тогда где вооружения от Запада? Или это некоторое лукавство, или особенность пехоты и дронщиков?
2. За счёт чего у него в батальоне (когда он был ещё пехотным) высокая выживаемость и почему этот опыт не тиражируется? Даже в их бригаде.
3. Он говорит, что сегодня задача ЗСУ удержать то, что есть сегодня, а не говорить о границах91, 14, 22 или даже 24. И говорит, что у РФ всё х3: "особового складу х3, людей х3, грошей х3, снарядів -х10, так же і в дронах". При этом говорит, что победить нас не удастся. "Ніхто і ніколи нас не захопить і наш нарід не зламати ... не станемо ми раком, не станемо, може всі, але буде відсоток, який не стане". Не сомневаюсь, что какой-то "відсоток не стане", но відсотка не достаточно не только для победы, но и для того, чтобы удержать сегодняшнее положение.

А вообще, было бы интереснее послушать его интервью не с гражданским журналистом, который достаёт Вереса политическими вопросами, от которых тот категорически уходит, а с настоящим военным корреспондентом, который задавал бы именно военные вопросы.

И для наших диванных ура-патриотов Его последняя фраза:
Замість рожевих окулярів купіть нормальні захисні балістичні, які від уламків тримають".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:30

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша.
Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти

А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)


Для меня он стал еще хуже. Внутренний враг хуже внешнего

В дурдоме день открытых дверей ?
pesikot
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