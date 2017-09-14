Додано: Нед 09 бер, 2025 16:46

ЛАД написав: Shaman, посоветовали мне открыть ваши посты.

Shaman написав: Banderlog написав: .........

Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють. .........

голослівне твердження. нічим не обгрунтоване. й треба визначитися - якщо стамбульські домовленості не озвучені, як ти їх можеш порівнювати? голослівне твердження. нічим не обгрунтоване. й треба визначитися - якщо стамбульські домовленості не озвучені, як ти їх можеш порівнювати?

В следующем посте вы уже признаёте, что они были озвучены и означали, на ваш взгляд капитуляцию.

Вы уж определитесь, эти условия неизвестны или известны и являлись капитуляцией. , посоветовали мне открыть ваши посты.В следующем посте вы уже признаёте, что они были озвучены и означали, на ваш взгляд капитуляцию.Вы уж определитесь, эти условия неизвестны или известны и являлись капитуляцией.

ЛАД написав: Капитуляцию не подпишет.

Но договор с достаточно тяжёлыми условиями подпишет. Заставят.

А если не подпишет...

Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия?

И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО? Капитуляцию не подпишет.Но договор сподпишет. Заставят.А если не подпишет...Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия?И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?

ще ніхто не знаю, які будуть умови... тому не треба раніше часу розводити зраду - до цього взагалі була лише можливість капітулювати... та й взагалі - друга державна та РПЦ - це для мене погані умови, для ЛАДа зовсім ні ще ніхто не знаю, які будуть умови... тому не треба раніше часу розводити зраду - до цього взагалі була лише можливість капітулювати... та й взагалі - друга державна та РПЦ - це для мене погані умови, длязовсім ні "Зрада" тут не при чём. Но вы всерьёз сомневаетесь, что условия будут тяжёлыми и ни о каких границах91 или даже границах 22 речь идти не будет? Это то, что точно. Думаю, будут и ещё вопросы.

Вы воюете (точнее не вы, вы не воюете, а призываете воевать других) за то, чтобы не было "другої державної та РПЦ"???! : Да если бы условия были такими, то войну надо было бы заканчивать уже давно.

И сколькими жизнями украинцев вы готовы пожертвовать ради этой "благородной" цели?

И после такого вы ещё обижаетесь, когда я пишу, что у вас уровень инструктора райкома партии по идеологии. "Зрада" тут не при чём. Но вы всерьёз сомневаетесь, что условия будут тяжёлыми и ни о каких границах91 или даже границах 22 речь идти не будет? Это то, что точно. Думаю, будут и ещё вопросы.Вы воюете (точнее не вы, вы, а призываете воевать других) за то, чтобы не было "другої державної та РПЦ"???! : Да если бы условия были такими, то войну надо было бы заканчивать уже давно.И сколькими жизнями украинцев вы готовы пожертвовать ради этой "благородной" цели?И после такого вы ещё обижаетесь, когда я пишу, что у вас уровень инструктора райкома партии по идеологии.

визначитися треба не мені, а- але зараз немає сенсу піднімати весь діалогви якось вибірково мене читаєте. я неодноразово писав, й більшість людей це розумію, що поточне перемир'я буде по лінії боїв зараз. це не тяжкі умови, це реалії. й то, як бачите Московія каже - а давайте нам Кемьську волость, тобто вимагає Краматорськ, Херсон та Запоріжжя. маю надію, що на це не підуть.другий ризик - росіяне звісно захочуть визнання окупації - ось на це теж не можна погоджуватися.я розумію, навіщо потрібні питання віри та мови, що вони значать для держави, й чому Раша так наполегливо це пропихуєале це питання чомусь нервує саме вас, я до цього досить толерантно відношусь, й з більшістю людей з Харкова спілкуюсь російськоютому якщо це будуть єдині умови - мова та РПЦ -. але на справді російськомовні вибивають собі право всюди спілкуватися російською, навіть у Львові - в чому різниця з тією Канадою. й церква - якщо це РПЦ, то чому вони стидаються називатися українська філія РПЦ. тому ще це неканонічно чи розуміють, що в РПЦ ніхто не буде ходити?тому ще раз -зараз чомусь Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон. наступного разу, якщо знову нападе, остаточно зруйнує всіх, хто залишиться російськомовним