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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:25
flyman написав:
- Десять? З`їсть то він з`їсть, та хто ж йому дасть?
Во-во. Мало ли что он хочет. Имхо,Трампу проще фронт обрушить,чем оного снять.
Тут еще беда в том, что после наезда Трампа на потужного охлос начинает рукоплескать оному вследствие тупоумия и непонимания причинно-следственных связей.
Я иногда думаю,а не цирк ли разыгрывают? Поднимая рейтинги ? Типа он так старался, даже с Овального выгнали, ну Штаты сильнее,не смог.
Может там триумвират по оболваниванию пересичных?
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:29
Интересное интервью с Вересом:
Но есть вопросы.
1. Он говорит, что практически всё вооружение - наше и радянське. Такое звучало и от воюющих форумчан. Тогда где вооружения от Запада? Или это некоторое лукавство, или особенность пехоты и дронщиков?
2. За счёт чего у него в батальоне (когда он был ещё пехотным) высокая выживаемость и почему этот опыт не тиражируется? Даже в их бригаде.
3. Он говорит, что сегодня задача ЗСУ удержать то, что есть сегодня, а не говорить о границах91, 14, 22 или даже 24. И говорит, что у РФ всё х3: "особового складу х3, людей х3, грошей х3, снарядів -х10, так же і в дронах". При этом говорит, что победить нас не удастся. "Ніхто і ніколи нас не захопить і наш нарід не зламати ... не станемо ми раком, не станемо, може всі, але буде відсоток, який не стане". Не сомневаюсь, что какой-то "відсоток не стане", но відсотка не достаточно не только для победы, но и для того, чтобы удержать сегодняшнее положение.
А вообще, было бы интереснее послушать его интервью не с гражданским журналистом, который достаёт Вереса политическими вопросами, от которых тот категорически уходит, а с настоящим военным
корреспондентом, который задавал бы именно военные вопросы.
И для наших диванных ура-патриотов Его последняя фраза:
Замість рожевих окулярів купіть нормальні захисні балістичні, які від уламків тримають".
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:30
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
flyman написав:
Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша.
Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти
А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)
Для меня он стал еще хуже. Внутренний враг хуже внешнего
В дурдоме день открытых дверей ?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:43
Banderlog написав:
чого ж маніпулятивна? Ладно б іще була ідентифікація по крові.
А тут по мові. Мож в нас тут всіх память одбило і ми забули хто на якій мові раніше говорив?
так я напомню, від кравчука УСІ. окрім юща.
Те що в паспорті графу національність відмінили ще гарантій не дає, індентифікація не по паспорту
Для чого опиратись, коли можна розслабитися та отримувати задоволення, стати як друга Білорусь, а там СРСР2.0 і панслов"янізм східної Європи від Лаби до Владивостоку, від Любека до Дарданел. Закарпаття воно таке об"єднуюче.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 09 бер, 2025 16:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:46
ЛАД написав:Shaman
, посоветовали мне открыть ваши посты.
Shaman написав: Banderlog написав:
......... Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють
.
голослівне твердження. нічим не обгрунтоване. й треба визначитися - якщо стамбульські домовленості не озвучені, як ти їх можеш порівнювати?
В следующем посте вы уже признаёте, что они были озвучены и означали, на ваш взгляд капитуляцию.
Вы уж определитесь, эти условия неизвестны или известны и являлись капитуляцией.
визначитися треба не мені, а Banderlogу
- але зараз немає сенсу піднімати весь діалог
ЛАД написав:
Капитуляцию не подпишет.
Но договор с достаточно тяжёлыми условиями
подпишет. Заставят.
А если не подпишет...
Долго ЗСУ смогут держать фронт без поставок оружия?
И что станется с Украиной при значительном ослаблении ПВО?
ще ніхто не знаю, які будуть умови... тому не треба раніше часу розводити зраду - до цього взагалі була лише можливість капітулювати... та й взагалі - друга державна та РПЦ - це для мене погані умови, для ЛАДа
зовсім ні
"Зрада" тут не при чём. Но вы всерьёз сомневаетесь, что условия будут тяжёлыми и ни о каких границах91 или даже границах 22 речь идти не будет? Это то, что точно. Думаю, будут и ещё вопросы.
Вы воюете (точнее не вы, вы не воюете
, а призываете воевать других) за то, чтобы не было "другої державної та РПЦ"???! : Да если бы условия были такими, то войну надо было бы заканчивать уже давно.
И сколькими жизнями украинцев вы готовы пожертвовать ради этой "благородной" цели?
И после такого вы ещё обижаетесь, когда я пишу, что у вас уровень инструктора райкома партии по идеологии.
ви якось вибірково мене читаєте. я неодноразово писав, й більшість людей це розумію, що поточне перемир'я буде по лінії боїв зараз. це не тяжкі умови, це реалії. й то, як бачите Московія каже - а давайте нам Кемьську волость, тобто вимагає Краматорськ, Херсон та Запоріжжя. маю надію, що на це не підуть.
другий ризик - росіяне звісно захочуть визнання окупації - ось на це теж не можна погоджуватися.
я розумію, навіщо потрібні питання віри та мови, що вони значать для держави, й чому Раша так наполегливо це пропихує
але це питання чомусь нервує саме вас, я до цього досить толерантно відношусь, й з більшістю людей з Харкова спілкуюсь російською
тому якщо це будуть єдині умови - мова та РПЦ - то можна й поступитися
. але на справді російськомовні вибивають собі право всюди спілкуватися російською, навіть у Львові - в чому різниця з тією Канадою. й церква - якщо це РПЦ, то чому вони стидаються називатися українська філія РПЦ. тому ще це неканонічно чи розуміють, що в РПЦ ніхто не буде ходити?
тому ще раз - питання мови та віри для перемовин некритично
.
зараз чомусь Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон. наступного разу, якщо знову нападе, остаточно зруйнує всіх, хто залишиться російськомовним
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:49
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
- Десять? З`їсть то він з`їсть, та хто ж йому дасть?
Во-во. Мало ли что он хочет. Имхо,Трампу проще фронт обрушить,чем оного снять.
Тут еще беда в том, что после наезда Трампа на потужного охлос начинает рукоплескать оному вследствие тупоумия и непонимания причинно-следственных связей.
Я иногда думаю,а не цирк ли разыгрывают? Поднимая рейтинги ? Типа он так старался, даже с Овального выгнали, ну Штаты сильнее,не смог.
Может там триумвират по оболваниванию пересичных?
Та чисто випадково таке потужне шоу, навіть ніхто не запнувся.
Станіславський із своїм "нєвєрю" нервово курить збоку.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:52
Shaman написав:
зараз чомусь Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон. наступного разу, якщо знову нападе, остаточно зруйнує всіх, хто залишиться російськомовним
бий своїх щоб чужі боялись
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:01
flyman написав:
Та чисто випадково таке потужне шоу, навіть ніхто не запнувся.
Станіславський із своїм "нєвєрю" нервово курить збоку.
То есть вы тоже рассматриваете эту версию? я к тому,что зе валит и Трамп и хуйло. Судя по ослиной упертости пересичных- они назло им будут голосовать за зе,а тем только того и нужно.
Все же понимают,что стоит хуйлу сказать что-то хорошее про кого-то,это будет черная метка ему. А тут от обратного,выходит.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:05
budivelnik написав: Banderlog написав:
я теж так думаю, тільки не розумію для чого їм війна?
Їм війна не треба
вони нікуди не нападали.
Вони просто допомагають нам відбиватись....
Друге питання-могли б і краще..
Але
докоряти сусіду який тебе підтримує в драці з спини - що він не лізе вперед битись першим..
якось не логічно.
Когда министр обороны Германии говорит, что чем раньше закончится война в Украине (в случае победы РФ), тем раньше будет опасность для Европы...
Но budivelnik"у, конечно, виднее.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:06
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Та чисто випадково таке потужне шоу, навіть ніхто не запнувся.
Станіславський із своїм "нєвєрю" нервово курить збоку.
То есть вы тоже рассматриваете эту версию? я к тому,что зе валит и Трамп и хуйло. Судя по ослиной упертости пересичных- они назло им будут голосовать за зе,а тем только того и нужно.
Все же понимают,что стоит хуйлу сказать что-то хорошее про кого-то,это будет черная метка ему. А тут от обратного,выходит.
Тут 146% попадання в ментальну химеру: "Всеруся... але не покорюся!"
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