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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:13
flyman написав:
Тут 146% попадання в ментальну химеру: "Всеруся... але не покорюся!"
Так это наше ментальное отличие от белорусов. Те тишком сидят,"може так и треба",а у нас козаки буйствовали всегда, правда и кончалось довольно плохо,если верить истории
Козаков на пали,пересичних в ярмо.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:16
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Тут 146% попадання в ментальну химеру: "Всеруся... але не покорюся!"
Так это наше ментальное отличие от белорусов. Те тишком сидят,"може так и треба",а у нас козаки буйствовали всегда, правда и кончалось довольно плохо,если верить истории
Козаков на пали,пересичних в ярмо.
"сиди тихо" не врятувало у ВВВВ ходе Великой Отечественной войны Белоруссия понесла колоссальные людские потери. Если на начало войны в стране проживало 9 млн человек, то в конце войны население республики сократилось на треть и составило 6 млн человек. С 1 января 1941 года до 1 января 1945 население Украины уменьшилось с 40, 9 миллионов до 27 миллионов человек", - говорит Александр Шаповал и добавляет, что материальные потери СССР составили около 40% от общих потерь всех стран, участвовавших во Второй мировой. При этом доля Украины в потерях СССР - около 40%.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 09 бер, 2025 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:24
flyman написав: Banderlog написав:
flyman написав:
Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша.
Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти
А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)
для чого оця маніпулятивна софістика, ви готовитеся до вступу в єзуїтський орден?
Вас як ЛАДа примушують (примушували) "бендерівці" спілкуватися мовою? Чи це ваше власне переконання, як українця?
Манипулируете как раз вы.
Повторю для вас слова Вереса, вместо мечтаний о филиппинке:
Замість рожевих окулярів купіть нормальні захисні балістичні, які від уламків тримають
и ещё:
Ніхто не може виграти Україну, вона тільки може знищити сама себе. ........на місці росіян я б заключив перемир'я і дав би нам півроку самим себе би знищити... а далі вже захопити, бо ми розпустимося, вспливуть ті воїни, яких ніколи не було, будуть розказувати, як потрібно, ... суспільство заб'є на військових
Це не про вас?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:24
flyman
"сиди тихо" не врятувало у ВВВ
Так то що виходить, «чекати на березі поки пропливе труп ворога» вже протухло? 😅
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:29
ЛАД написав:
Повторю для вас слова Вереса, вместо мечтаний о филиппинке:
Замість рожевих окулярів купіть нормальні захисні балістичні, які від уламків тримають
и ещё:
Ніхто не може виграти Україну, вона тільки може знищити сама себе. ........на місці росіян я б заключив перемир'я і дав би нам півроку самим себе би знищити... а далі вже захопити, бо ми розпустимося, вспливуть ті воїни, яких ніколи не було, будуть розказувати, як потрібно, ... суспільство заб'є на військових
Це не про вас?
Якраз ЛАДИ будуть далі носитися із своєю руськоязичною особливістю, голосуючи за як не за ПР то ОПЗЖ чи інших альтернативно обдарованих внутрішніх окупантів, які за Україну, але таку тіпа Росія, але з шароварами та перогами замість косоворотки та кислих щей.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 09 бер, 2025 17:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:32
flyman написав: Banderlog написав:
чого ж маніпулятивна? Ладно б іще була ідентифікація по крові.
А тут по мові. Мож в нас тут всіх память одбило і ми забули хто на якій мові раніше говорив?
так я напомню, від кравчука УСІ. окрім юща.
Те що в паспорті графу національність відмінили ще гарантій не дає, індентифікація не по паспорту
Для чого опиратись, коли можна розслабитися та отримувати задоволення, стати як друга Білорусь, а там СРСР2.0 і панслов"янізм східної Європи від Лаби до Владивостоку, від Любека до Дарданел. Закарпаття воно таке об"єднуюче.
опиратись чому? Розділу народу по мові і по вірі?
Так от, друже флайман, мені воно байдуже, часто даж не помічаю хто на якій мові говорить.
А твоє твердження, що якщо армянин народжений в азербайджані раптом перейде з російської на українську мову то його треба ідентифікувати як українця... це якось без мене.)))
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:41
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
чого ж маніпулятивна? Ладно б іще була ідентифікація по крові.
А тут по мові. Мож в нас тут всіх память одбило і ми забули хто на якій мові раніше говорив?
так я напомню, від кравчука УСІ. окрім юща.
Те що в паспорті графу національність відмінили ще гарантій не дає, індентифікація не по паспорту
Для чого опиратись, коли можна розслабитися та отримувати задоволення, стати як друга Білорусь, а там СРСР2.0 і панслов"янізм східної Європи від Лаби до Владивостоку, від Любека до Дарданел. Закарпаття воно таке об"єднуюче.
опиратись чому? Розділу народу по мові і по вірі?
Так от, друже флайман, мені воно байдуже, часто даж не помічаю хто на якій мові говорить.
А твоє твердження, що якщо армянин народжений в азербайджані раптом перейде з російської на українську мову то його треба ідентифікувати як українця... це якось без мене.)))
Качина типізація: принцип, який свідчить, що факт можна встановити на основі достатньої кількості непрямих доказів: якщо хтось виглядає як качка; робить, як качка, то це, напевно, і є качка.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:48
ЛАД написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
я теж так думаю, тільки не розумію для чого їм війна?
Їм війна не треба
вони нікуди не нападали.
Вони просто допомагають нам відбиватись....
Друге питання-могли б і краще..
Але
докоряти сусіду який тебе підтримує в драці з спини - що він не лізе вперед битись першим..
якось не логічно.
Когда министр обороны Германии говорит, что чем раньше закончится война в Украине (в случае победы РФ), тем раньше будет опасность для Европы...
Но budivelnik"у, конечно, виднее.
не висмикуйте цитати, бо виходить чиста маніпуляція (хоча може так й планувалося
).
а саме - так, якщо війна закінчиться програшем України, то ризики для Європи звісно зростуть. тому Європа зацікавлена, щоб війна закінчилася не капітуляцією, а якимось умовами. називати справедливими ті умови, що буде окупація - це нонсенс. назвемо їх реальними.
а вигадки, що Європа зацікавлена в продовженні війни - це вигадки всіх людей з антизахідною позицією. те, що Європа проти нашої капітуляції - це зовсім інше. але довбні вдають, що не розуміють різниці - а може дійсно не розуміють - бо довбні
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:52
Shaman написав: ЛАД написав:Shaman
, посоветовали мне открыть ваши посты.
Shaman написав:
----------------------------Banderlog
......... Умови в стамбулі були кращими ніж ті до яких зараз схиляють
.
----------------------------
голослівне твердження. нічим не обгрунтоване. й треба визначитися - якщо стамбульські домовленості не озвучені, як ти їх можеш порівнювати?
В следующем посте вы уже признаёте, что они были озвучены и означали, на ваш взгляд капитуляцию.
Вы уж определитесь, эти условия неизвестны или известны и являлись капитуляцией.
визначитися треба не мені, а Banderlogу
- але зараз немає сенсу піднімати весь діалог
Сенсу немає, проте визначитися треба саме вам.
ЛАД написав:
Капитуляцию не подпишет.
Но договор с достаточно тяжёлыми условиями
подпишет. Заставят......
ви якось вибірково мене читаєте. я неодноразово писав, й більшість людей це розумію, що поточне перемир'я буде по лінії боїв зараз. це не тяжкі умови, це реалії. й то, як бачите Московія каже - а давайте нам Кемьську волость, тобто вимагає Краматорськ, Херсон та Запоріжжя. маю надію, що на це не підуть.
А "реалії" то вже не "тяжкі умови"?
Навесні 2022 такі "реалії" (і навіть більші) вже були, але таких вимог не було.
другий ризик - росіяне звісно захочуть визнання окупації - ось на це теж не можна погоджуватися.
От як раз цього навряд чи захочуть.
я розумію, навіщо потрібні питання віри та мови, що вони значать для держави, й чому Раша так наполегливо це пропихує
але це питання чомусь нервує саме вас, я до цього досить толерантно відношусь, й з більшістю людей з Харкова спілкуюсь російською
тому якщо це будуть єдині умови - мова та РПЦ - то можна й поступитися
. але на справді російськомовні вибивають собі право всюди спілкуватися російською, навіть у Львові - в чому різниця з тією Канадою. й церква - якщо це РПЦ, то чому вони стидаються називатися українська філія РПЦ. тому ще це неканонічно чи розуміють, що в РПЦ ніхто не буде ходити?
тому ще раз - питання мови та віри для перемовин некритично
.
Це питання мене нервує, коли flyman
чи ви його знову і знову торкаєтеся. Я його жодного разу не підіймав. Це не ваші слова:
й взагалі - друга державна та РПЦ - це для мене погані умови
? Тобто віддати великий шматок України, то не "тяжкі умови", а "реалії", а ось "друга державна та РПЦ" це вже "погані умови"?
И не понял: "навіть у Львові", - т.е. вы так и быть согласны, чтобы в Харькове говорили по-русски, но во Львове обязаны говорить українською? Границу перехода где установите?
зараз чомусь Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон. наступного разу, якщо знову нападе, остаточно зруйнує всіх, хто залишиться російськомовним
Не притворяйтесь дурачком. "Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон" просто потому, что он ближе, а не из каких-то "идейных" соображений. Харьков раньше регулярно забрасывали С-300, а до Львова они бы просто не долетели.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:55
На думку спільноти форуму що буде якщо кожен українець буде донатити 10% від свого чистого доходу на такий або інші фонд ? Це змінить щось ? В принципі я схиляюсь до такого рішення. Просто у мене немає безпосередньо знайомих на фронті щоб їм допомогти , а фондам я не дуже довіряю.
Підкажіть чи потрібні на фронті повербанки ? Бо мені казали вони беруть на позицію зарядну станцію і потім її на ротацію. А як же рації та інші індівідуальні потреби ?
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