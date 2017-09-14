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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:57
flyman
якщо хтось виглядає як качка; робить, як качка, то це, напевно, і є качка.
Цікаво, а якщо «качка» крякає російською, але в окопі воює за Україну
, а «лисий піг » в підвалі, але дуже щиро крякає , то хто більш каченястий?))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 09 бер, 2025 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:10
Shaman написав:
інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше.
Акції Tesla падають сім тижнів поспіль після призначення Ілона Маска в адміністрацію Трампа. Компанія втратила понад 800 млрд доларів капіталізації, а провідні аналітики знижують цільові ціни на акції.
сьогодні бачив, що втрати наближаються до 900млрд
Після того, як 17 грудня акції досягли максимуму в майже 480 доларів, Tesla втратила понад 800 мільярдів доларів ринкової капіталізації.
Цього тижня кілька компаній з Волл-стріт, включаючи Bank of America, Baird і Goldman Sachs, знизили свої цінові орієнтири на Tesla.
Знижуючи цільові ціни з 490 до 380 доларів, аналітики Bank of America посилалися на занепокоєння щодо падіння продажів нових автомобілів компанії та відсутність останніх оновлень від Маска щодо "дешевої моделі".
Goldman Sachs, який знизив цільову ціну акцій до 320 доларів з 345 доларів, також вказав на падіння продажів електромобілів для Tesla в перші два місяці року на кількох ринках Європи, Китаю та деяких регіонів США.
Аналітики Goldman відзначили, що Tesla стикається з "жорстким конкурентним середовищем для FSD" у Китаї, де ключові конкуренти "зазвичай не вимагають окремого придбання програмного забезпечення для функцій розумного водіння". FSD, або Full Self-Driving (Supervised), - це частково автоматизована система водіння Tesla, яку компанія продає як преміальний варіант у США.
Але Волл-стріт хвилюють не лише такі фундаментальні показники, як показники продажів і виробництва. Інвестори також намагаються оцінити, наскільки політика і робота Маска в Білому домі будуть тиснути на Tesla і як довго.
"Взаємодія Маска з адміністрацією Трампа додає невизначеності з боку попиту", - пишуть аналітики Baird.
европейці (до них приєдналась Канада) відмовляються від предзамовлення автомобилей Tesla, продажи в січні впали на 45% к січню 2024.
стосовно Starlink, наш український канадець у відео сказав, що їх містечно повністю відмовилось від терміналів starlink, хоч комьюніті повертало кошти після купівлі (тобто сельсовет ), на сьогодні вирішили що всім безкоштовно протягнуть оптоволокно до кожної хати (тільки не з ними, з маском/трампом)
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:13
АндрейМ написав: Василь-Рівне написав:
Ви дуже влучно підтвердили своє реноме, але НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙТЕ
- спочатку була мовна окупація,а потім вже реальна і це аксіома !!! А для слабких мозком і просто слабких, це навіть до цих пір не доходить і навіть не знаю шкодувати цих олігофренів какаяразніцевих
чи люто ненавидіти? Риторичне питання і кожен обирає тут свій шлях.
Зрозумів - якщо тебе обкрадають українською, руйнують державу українською, то різниці немає, а якщо ти розмовляєш російською, то тебе мають ненавидити? Супер. Будуйте самі таку державу. Не у мові справа, але до олігофренів це справді не доходить. Не знаю навіть хто мене більше ненавидить - русня чи свої мовні олігофрени.
Ніхто й не ставить використання російської на перше місце причин нападу....
Перше місце - вавка в голові пуйла
Друге місце-вавка в головах педераційників( яку звичайно дбайливо вирощували пропоГАНДОНИ пуйла.. але якби її не було - то нічого б і не виросло
Третє місце- це мова/віра.. адже САМЕ це є ОФІЦІЙНОЮ причиною нападу.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:15
Banderlog написав: flyman написав:
Маніпулятивне твердження, мова це одна тема ідентифікації, а злодюжка це інша.
Я так розумію, що ви (як і ЛАД) проти української ідентифікації, для вас українець=злодій, чи як то розуміти
А якщо злодій говорив російською, вивчив українську мову то він перестав бути злодієм?)
Нагадати хтоБотав по фєні...
.
Можете мені пояснити -навіщо злодії впроваджували СВОЮ мову?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:17
Hotab написав:
Побачивши цивільну авіацію , я можу порівняти, наскільки грамотніше там організовано.
45 років тому мені(кадету) старпом відповів: бойся в море рыбаков и военных моряков
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:20
Banderlog написав: Wirująświatła написав: jump написав:
Для Європи було б безпечніше, коли б війна в Україні тривала ще п’ять років
зграя підстаркуватих циніків....
вот и подтвердилась моя гипотеза что европа хочет продолжения войны, но без побед для какой либо стороны.
я теж так думаю, тільки не розумію для чого їм війна?
нам от этого что? а вот когда война закончится шиш с маслом мы от Европы получим на восстановление и бюджетной помощи.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:22
ЛАД написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
я теж так думаю, тільки не розумію для чого їм війна?
Їм війна не треба
вони нікуди не нападали.
Вони просто допомагають нам відбиватись....
Друге питання-могли б і краще..
Але
докоряти сусіду який тебе підтримує в драці з спини - що він не лізе вперед битись першим..
якось не логічно.
Когда министр обороны Германии говорит, что чем раньше закончится война в Украине (в случае победы РФ
), тем раньше будет опасность для Европы...
Но budivelnik"у, конечно, виднее.
нешановний маніпуляторе...
Коли ти кажеш що педерація напала на тебе і бомбить твоє місто тому що тебе хтось змушував говорити російською..
то кого ти звинувачуєш
Того хто віртуально тебе змушував
чи того хто реально тебе бомбить?
Так само й з заявками Пісторіуса
1 Пісторіус погоджується що не можна дати ПЕРЕМОГТИ педерації ( подивись для тебе виділив червоним в твоїй цитаті)
2 Пісторіус констатує факт - Україні треба допомагати якнайдовше бо це ВИГІДНО для ЄС
і що в цьому поганого для України
3 Для мене ясно
Якщо допомогти настільки щоб не відбулось перемоги педерації це ДОРІВНЮЄ захистити ЄС
і що ти бачиш поганого в цьому вислові..
Тому шановні читачі
ЛАД і йому подібні тільки маскуються під незалежних аналітиків.. це педераційник по крові з партбілетом совка.
ПС
До речі-це також буде сприйнято як срач від будівельника
бо парторг пожалівся на те що йому очі коле?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:24
yama
На думку спільноти форуму що буде якщо кожен українець буде донатити 10% від свого чистого доходу на такий або інші фонд ? Це змінить щось ?
Змінить. Кацапи мають втомитись воювати. Без цього - це перемовини без кінця.
А «втома» у них виникне коли ж трупи, а нема результату. Тільки тоді.
Донати збільшують щоденну кількість трупів кацапія, зменшуючи кількість у нас.
По саме равно аркам не скажу, індивідуальні зазвичай всі мають, генератори або АКБ купляють централізовано і якщо нема форс-мажорів зі знищенням від островів, чи покиданням під час залишень позицій, то вони надовго.
Краще донатити на витратне: дрони, сітки.
Чимало місцевих громад закупляє тканину і плетуть. Це ви самі можете відслідкувати, по громадянам своїх рідних, які там живуть і все наживо бачать. Я саме так кидав гроші на тканину для сіток. Птахи мадяра при всьому хейті від конкурентів також свою справу роблять (хейт за присвоєння чужих успіхів і намагання перетягнути на себе всі потоки грошей - це внутрішні тьорки, результат вони все одно дають, а для нас всіх це головне ).
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