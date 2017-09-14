якщо хтось виглядає як качка; робить, як качка, то це, напевно, і є качка.
Цікаво, а якщо «качка» крякає російською, але в окопі воює за Україну, а «лисий піг » в підвалі, але дуже щиро крякає , то хто більш каченястий?))
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:57
flyman
Цікаво, а якщо «качка» крякає російською, але в окопі воює за Україну, а «лисий піг » в підвалі, але дуже щиро крякає , то хто більш каченястий?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 бер, 2025 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
сьогодні бачив, що втрати наближаються до 900млрд
европейці (до них приєдналась Канада) відмовляються від предзамовлення автомобилей Tesla, продажи в січні впали на 45% к січню 2024.
стосовно Starlink, наш український канадець у відео сказав, що їх містечно повністю відмовилось від терміналів starlink, хоч комьюніті повертало кошти після купівлі (тобто сельсовет ), на сьогодні вирішили що всім безкоштовно протягнуть оптоволокно до кожної хати (тільки не з ними, з маском/трампом)
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:13
Ніхто й не ставить використання російської на перше місце причин нападу....
Перше місце - вавка в голові пуйла
Друге місце-вавка в головах педераційників( яку звичайно дбайливо вирощували пропоГАНДОНИ пуйла.. але якби її не було - то нічого б і не виросло
Третє місце- це мова/віра.. адже САМЕ це є ОФІЦІЙНОЮ причиною нападу.
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:15
Нагадати хто
Ботав по фєні....
Можете мені пояснити -навіщо злодії впроваджували СВОЮ мову?
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
45 років тому мені(кадету) старпом відповів: бойся в море рыбаков и военных моряков
командир корабля на флоті це не штурман (як на цивільному судні), а артилерист/торпедист, тобто не БЧ-1, а БЧ-2 тому часто з кораблями трапляються навігаційні аврарії, як нещодавно (12 лютого 2025)
десь у 2009 мій американський приятель видав таку історію, корабль був у тривалому поході (Червоне море, Китай, Японія, Філіппіни), коли був заход в якийсь порт на Філіппнах, взяли pilota капітан сам пришвартовався і на судно піднявся агент і питає: чому капітан ви не прийняли лоцмана на борт(pilot), то каже, що лоцман був на кораблі, агент каже-ось лоцман, а то був шипчандлер
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 09 бер, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:20
нам от этого что? а вот когда война закончится шиш с маслом мы от Европы получим на восстановление и бюджетной помощи.
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:22
нешановний маніпуляторе...
Коли ти кажеш що педерація напала на тебе і бомбить твоє місто тому що тебе хтось змушував говорити російською..
то кого ти звинувачуєш
Того хто віртуально тебе змушував
чи того хто реально тебе бомбить?
Так само й з заявками Пісторіуса
1 Пісторіус погоджується що не можна дати ПЕРЕМОГТИ педерації ( подивись для тебе виділив червоним в твоїй цитаті)
2 Пісторіус констатує факт - Україні треба допомагати якнайдовше бо це ВИГІДНО для ЄС
і що в цьому поганого для України
3 Для мене ясно
Якщо допомогти настільки щоб не відбулось перемоги педерації це ДОРІВНЮЄ захистити ЄС
і що ти бачиш поганого в цьому вислові..
Тому шановні читачі
ЛАД і йому подібні тільки маскуються під незалежних аналітиків.. це педераційник по крові з партбілетом совка.
ПС
До речі-це також буде сприйнято як срач від будівельника бо парторг пожалівся на те що йому очі коле?
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:24
yama
Змінить. Кацапи мають втомитись воювати. Без цього - це перемовини без кінця.
А «втома» у них виникне коли є трупи, а нема результату. Тільки тоді.
Донати збільшують щоденну кількість трупів кацапів, зменшуючи кількість у нас.
По саме павербанкам не скажу, індивідуальні зазвичай всі мають, генератори або АКБ купляють централізовано і якщо нема форс-мажорів зі знищенням від обстрілів, чи покиданням під час залишень позицій, то вони надовго.
Краще донатити на витратне: дрони, сітки.
Чимало місцевих громад закупляє тканину і плетуть. Це ви самі можете відслідкувати, по громадам своїх рідних, які там живуть і все наживо бачать. Я саме так кидав гроші на тканину для сіток. Птахи мадяра при всьому хейті від конкурентів також свою справу роблять (хейт за присвоєння чужих успіхів і намагання перетягнути на себе всі потоки грошей - це внутрішні тьорки, результат вони все одно дають, а для нас всіх це головне ).
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:32
Про військових водіїв так само кажуть))
Насправді є тому зрозумілі причини. Щоб вижити, треба порушувати інструкції.
Вертоліт і літак не проектувався літати на 5-10 метрах. (відмова двигуна чи обох - і ти зразу в землі без шансів досадити чи покинути машину) Але це роблять. І колись треба ще (до війни) цьому вчитись. Це все ризики, це все необовʼязкові втрати (удари об землю, чіпляння ЛЕП) .
Але без цього ніяк.
Систематичні порушення одних пунктів приводять до почуття, що порушувати можна все. Звідси відсутність суворої дисципліни, яка є в комерційній авіації. Бо там власник ризикує власними грошима, на які купив чи орендує авіатехніку
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:38
ЛАД
закрили поставки-т.е. уже поставили на весь 2025р, так понятно? при Байдене
стосовно того, чому буряти не вбили Романа Безсмертного, тому що не вважали за потрібне
а чому вони не вбили режисера Евгена Синельникова "Орел і Решка"?
ні, це зовсім не так, більшість допомоги прийшла з Европи (так, США дали згоду, бо там або вироблена в США, або ноухау США), але жодного Патріота від США не отримали, танків_дуже мало 31.
подивіться відео 17 перших хв. щоб я не клацав по клаві цифри
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 09 бер, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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