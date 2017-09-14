Додано: Нед 09 бер, 2025 18:24

На думку спільноти форуму що буде якщо кожен українець буде донатити 10% від свого чистого доходу на такий або інші фонд ? Це змінить щось ?





Змінить. Кацапи мають втомитись воювати. Без цього - це перемовини без кінця.А «втома» у них виникне коли є трупи, а нема результату. Тільки тоді.Донати збільшують щоденну кількість трупів кацапів, зменшуючи кількість у нас.По саме павербанкам не скажу, індивідуальні зазвичай всі мають, генератори або АКБ купляють централізовано і якщо нема форс-мажорів зі знищенням від обстрілів, чи покиданням під час залишень позицій, то вони надовго.Краще донатити на витратне: дрони, сітки.Чимало місцевих громад закупляє тканину і плетуть. Це ви самі можете відслідкувати, по громадам своїх рідних, які там живуть і все наживо бачать. Я саме так кидав гроші на тканину для сіток. Птахи мадяра при всьому хейті від конкурентів також свою справу роблять (хейт за присвоєння чужих успіхів і намагання перетягнути на себе всі потоки грошей - це внутрішні тьорки, результат вони все одно дають, а для нас всіх це головне ).