Додано: Нед 09 бер, 2025 18:40

Hotab написав: По саме павербанкам не скажу, індивідуальні зазвичай всі мають, генератори або АКБ купляють централізовано і якщо нема форс-мажорів зі знищенням від обстрілів, чи покиданням під час залишень позицій, то вони надовго.

Краще донатити на витратне: дрони, сітки. По саме павербанкам не скажу, індивідуальні зазвичай всі мають, генератори або АКБ купляють централізовано і якщо нема форс-мажорів зі знищенням від обстрілів, чи покиданням під час залишень позицій, то вони надовго.Краще донатити на витратне: дрони, сітки.

Якось дивноЯ доначу через виготовлення і відправку повербанків...Сьогодні хлопці відзвонились і доповіли що черговий -отримали.Де вони я знаю(не складно визначити по адресі Нової Пошти куди відправляю), це арта і повербанки вони використовують як засіб зменшення демаскування позиції(генератор буде гудіти , його вихло може побачити дрон навіть вдень...Але суть не в цьому....Хлопці мене запиталиа чи можуть вони ОБМІНЯТИ повербанк на специфічні детонатори до снарядів( які дозволяють частково замінити касетні снаряди на стандартні осколочно/фугасні) ...Так я розумію , що обмін повербанк на детонатори -не збільшує кількості детонаторів... але збільшує кількість повербанків...Тому я насичую повербанками.. а хтось побачивши що можна обміняти детонатори на повербанки -буде насичувати детонаторами...ТомуБудь які донати (особливо у вигляді кінцевого виробу)-потрібні в ЗСУ... а якщо при цьому військові акуратненько питають чи можна те що вони отримують -заміняти на те що їм необхідно - значить те що ви робите НЕОБХІДНО, бо якперетворити те що Ви зробили на те що ВІЙСЬКОВИМ необхідно -останні вже знаютьПСобмін у війську ніхто ніколи відмінити не міг і не збиравсяв свій час я заходив на склад де було те що мені потрібно з наступною фразою