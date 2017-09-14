Hotab написав:По саме павербанкам не скажу, індивідуальні зазвичай всі мають, генератори або АКБ купляють централізовано і якщо нема форс-мажорів зі знищенням від обстрілів, чи покиданням під час залишень позицій, то вони надовго. Краще донатити на витратне: дрони, сітки.
Якось дивно Я доначу через виготовлення і відправку повербанків... Сьогодні хлопці відзвонились і доповіли що черговий -отримали. Де вони я знаю(не складно визначити по адресі Нової Пошти куди відправляю), це арта і повербанки вони використовують як засіб зменшення демаскування позиції(генератор буде гудіти , його вихло може побачити дрон навіть вдень... Але суть не в цьому.... Хлопці мене запитали а чи можуть вони ОБМІНЯТИ повербанк на специфічні детонатори до снарядів( які дозволяють частково замінити касетні снаряди на стандартні осколочно/фугасні) ... Так я розумію , що обмін повербанк на детонатори -не збільшує кількості детонаторів... але збільшує кількість повербанків... Тому я насичую повербанками.. а хтось побачивши що можна обміняти детонатори на повербанки -буде насичувати детонаторами... Тому Будь які донати (особливо у вигляді кінцевого виробу)-потрібні в ЗСУ... а якщо при цьому військові акуратненько питають чи можна те що вони отримують -заміняти на те що їм необхідно - значить те що ви робите НЕОБХІДНО, бо якперетворити те що Ви зробили на те що ВІЙСЬКОВИМ необхідно -останні вже знають ПС обмін у війську ніхто ніколи відмінити не міг і не збирався в свій час я заходив на склад де було те що мені потрібно з наступною фразою Хлопці-мені потрібно те і те... , може Вам щось потрібно?
На думку спільноти форуму що буде якщо кожен українець буде донатити 10% від свого чистого доходу на такий або інші фонд ? Це змінить щось ? В принципі я схиляюсь до такого рішення. Просто у мене немає безпосередньо знайомих на фронті щоб їм допомогти
Невдалий троллінг ...
У тебе немає родичів ? У тебе немає колег ? У тебе немає знайомих ? Ти живешь сам в селі у горах без інтернету ? (хоча, якось же ти написав на цьому форумі) )
В осередку кожного знайдеться військовий, якому потрібна буде допомога
Можешь навіть звернутись до касирши в АТБ, яку ти "строїв" за відсутність маски на твоїй мармизі ) Вона підкаже
Shaman написав:інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше.
Акції Tesla падають сім тижнів поспіль після призначення Ілона Маска в адміністрацію Трампа. Компанія втратила понад 800 млрд доларів капіталізації, а провідні аналітики знижують цільові ціни на акції.
сьогодні бачив, що втрати наближаються до 900млрд ........
Справедливости ради стоит сказать, что это скорее не падение, а "возврат к норме". Можно посмотреть график цен на акции Тесла на https://ru.investing.com/equities/tesla-motors-advanced-chart. Закрытие пятницы на 262,67 долл. На пике цена акции доходила до 489 долл. Но этот пик приходился на 17.12.2024 - голосование выборщиков - подавляющая победа Трампа. Сейчас цены на уровне конца октября 2024, когда они были на "нормальных" уровнях. Такой же сильный подскок был в окт.2021-марте 2022, не знаю, чем он был вызван.
budivelnik написав:........... До речі-це також буде сприйнято як срач від будівельника бо парторг пожалівся на те що йому очі коле?
Во-первых, я не особо жалуюсь. Ваше хамство и ограниченность уже привычны. Так же, как ваши споры с тараканами в собственной голове и попытки приписать их оппоненту. Во-вторых, это таки срач. Но что поделать, за 59 лет вы так и не научились общаться нормально, как человек, а не как прапорщик. И уже, наверно, и не научитесь.
Украина может не выжить в любом случае. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистки Fox News о том, сможет ли он смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить.
Кому там было мало помощи от Байдена ? Теперь есть решительный Трамп, с его "железными копытами", который обрубил всю помощь ... ну, всё равно бы не выжили
Пиздло высшего уровня. Но у меня вопросы к местным трампофилам
Как вы можете такого психопата подтверживать ? Или ... что-то уже не слышно голосов поддержки ...
"Я думаю, что я был очень жестким в отношении России. Жестче, чем кто-либо когда-либо был к России, если вы подумаете об этом. Прежде всего, у нас была мистификация "Россия, Россия, Россия", которая была очень плохой вещью, которая могла привести к войне", - подчеркнул президент США.
Жесткий был ... санкциями грозился ... обещал позвонить и за 24 часа всё закончить ... "железные копыта"
А по факту, один трындёж и лояльность к Путину - помощь Украине прекратил, передачу разведданных прекратил
закрили поставки-т.е. уже поставили на весь 2025р, так понятно? при Байдене
Так понятно. Такой большой, а в сказки верите. 3 года он морочил голову, а теперь за пару месяцев поставил всё на целый год вперёд. К тому же Трамп остановил даже те поставки, которые подписал Трамп, в т.ч. даже то, что уже на складе в Польше.
стосовно того, чому буряти не вбили Романа Безсмертного, тому що не вважали за потрібне
Я не говорил об убийстве, но я читал ещё в 2022 его рассказы об оккупации. С ним обходились достаточно вежливо, хотя держали под домашним арестом. Если не догадывались кто он, то зачем вообще был арест.
Я писал о том, что больше половины помощи поступало от США. Увеличить помощь вдвое Европа не сможет. И, скорее всего, в 1,5 раза тоже. Даже при очень большом желании.
ні, це зовсім не так, більшість допомоги прийшла з Европи (так, США дали згоду, бо там або вироблена в США, або ноухау США), але жодного Патріота від США не отримали, танків_дуже мало 31.
подивіться відео 17 перших хв. щоб я не клацав по клаві цифри
[youtube]3Po8e4_YQa4[/youtube.
Посмотрел всё. Он тоже называет 65,5 млрд от Европы и 67 млрд от США. Зеленский и Кильский институт называли цифры, по-моему, с большей разницей в пользу США. Искать сейчас не буду, если попадётся напишу. И Наки называет много цифр, многие из которых я читал. Но всё это на несколько лет. И он тоже говорит, что компенсировать потерю помощи от США Европа не сможет.
budivelnik написав:нешановний маніпуляторе... Коли ти кажеш що педерація напала на тебе і бомбить твоє місто тому що тебе хтось змушував говорити російською.. то кого ти звинувачуєш Того хто віртуально тебе змушував чи того хто реально тебе бомбить?
Так само й з заявками Пісторіуса 1 Пісторіус погоджується що не можна дати ПЕРЕМОГТИ педерації ( подивись для тебе виділив червоним в твоїй цитаті) 2 Пісторіус констатує факт - Україні треба допомагати якнайдовше бо це ВИГІДНО для ЄС і що в цьому поганого для України 3 Для мене ясно Якщо допомогти настільки щоб не відбулось перемоги педерації це ДОРІВНЮЄ захистити ЄС і що ти бачиш поганого в цьому вислові..
Тому шановні читачі ЛАД і йому подібні тільки маскуються під незалежних аналітиків.. це педераційник по крові з партбілетом совка.
ПС До речі-це також буде сприйнято як срач від будівельника бо парторг пожалівся на те що йому очі коле?
Во-первых, я не особо жалуюсь. Ваше хамство и ограниченность уже привычны. Так же, как ваши споры с тараканами в собственной голове и попытки приписать их оппоненту. Во-вторых, это таки срач. Но что поделать, за 59 лет вы так и не научились общаться нормально, как человек, а не как прапорщик. И уже, наверно, и не научитесь.
А що скажете про цей допис/відповідь
Shaman написав:
ЛАД написав:Когда министр обороны Германии говорит, что чем раньше закончится война в Украине (в случае победы РФ), тем раньше будет опасность для Европы... Но budivelnik"у, конечно, виднее.
не висмикуйте цитати, бо виходить чиста маніпуляція (хоча може так й планувалося ).
а саме - так, якщо війна закінчиться програшем України, то ризики для Європи звісно зростуть. тому Європа зацікавлена, щоб війна закінчилася не капітуляцією, а якимось умовами. називати справедливими ті умови, що буде окупація - це нонсенс. назвемо їх реальними.
а вигадки, що Європа зацікавлена в продовженні війни - це вигадки всіх людей з антизахідною позицією. те, що Європа проти нашої капітуляції - це зовсім інше. але довбні вдають, що не розуміють різниці - а може дійсно не розуміють - бо довбні
як-не як-а практично те саме що й пишу я... То що всі не в ногу-один любитель морозива і партквитків-в ногу ?