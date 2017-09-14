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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1315613157131581315913160>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:По саме павербанкам не скажу, індивідуальні зазвичай всі мають, генератори або АКБ купляють централізовано і якщо нема форс-мажорів зі знищенням від обстрілів, чи покиданням під час залишень позицій, то вони надовго.
Краще донатити на витратне: дрони, сітки.
Якось дивно
Я доначу через виготовлення і відправку повербанків...
Сьогодні хлопці відзвонились і доповіли що черговий -отримали.
Де вони я знаю(не складно визначити по адресі Нової Пошти куди відправляю), це арта і повербанки вони використовують як засіб зменшення демаскування позиції(генератор буде гудіти , його вихло може побачити дрон навіть вдень...
Але суть не в цьому....
Хлопці мене запитали
а чи можуть вони ОБМІНЯТИ повербанк на специфічні детонатори до снарядів( які дозволяють частково замінити касетні снаряди на стандартні осколочно/фугасні) ...
Так я розумію , що обмін повербанк на детонатори -не збільшує кількості детонаторів... але збільшує кількість повербанків...
Тому я насичую повербанками.. а хтось побачивши що можна обміняти детонатори на повербанки -буде насичувати детонаторами...
Тому
Будь які донати (особливо у вигляді кінцевого виробу)-потрібні в ЗСУ... а якщо при цьому військові акуратненько питають чи можна те що вони отримують -заміняти на те що їм необхідно - значить те що ви робите НЕОБХІДНО, бо якперетворити те що Ви зробили на те що ВІЙСЬКОВИМ необхідно -останні вже знають
ПС
обмін у війську ніхто ніколи відмінити не міг і не збирався
в свій час я заходив на склад де було те що мені потрібно з наступною фразою
Хлопці-мені потрібно те і те... , може Вам щось потрібно?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 18:45

  yama написав:
  prodigy написав:Як сказал Сергеій Стерненко, замість того щоб копати собі могилу-краще закіньте по 2 гривні з ранку на русоріз.
Постійна банка на Русоріз - https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv

PayPal: sternenkopaypal@gmail.com

Конверт Приват https://www.privat24.ua/send/gbwmp
Номер картки конверта
5168752135776451

Разом переможемо

На думку спільноти форуму що буде якщо кожен українець буде донатити 10% від свого чистого доходу на такий або інші фонд ? Це змінить щось ? В принципі я схиляюсь до такого рішення. Просто у мене немає безпосередньо знайомих на фронті щоб їм допомогти

Невдалий троллінг ...

У тебе немає родичів ? У тебе немає колег ? У тебе немає знайомих ?
Ти живешь сам в селі у горах без інтернету ? (хоча, якось же ти написав на цьому форумі) )

В осередку кожного знайдеться військовий, якому потрібна буде допомога

Можешь навіть звернутись до касирши в АТБ, яку ти "строїв" за відсутність маски на твоїй мармизі )
Вона підкаже
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 18:56

  prodigy написав:
  Shaman написав:інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше.


Акції Tesla падають сім тижнів поспіль після призначення Ілона Маска в адміністрацію Трампа. Компанія втратила понад 800 млрд доларів капіталізації, а провідні аналітики знижують цільові ціни на акції.


сьогодні бачив, що втрати наближаються до 900млрд
........

Справедливости ради стоит сказать, что это скорее не падение, а "возврат к норме".
Можно посмотреть график цен на акции Тесла на https://ru.investing.com/equities/tesla-motors-advanced-chart.
Закрытие пятницы на 262,67 долл. На пике цена акции доходила до 489 долл.
Но этот пик приходился на 17.12.2024 - голосование выборщиков - подавляющая победа Трампа.
Сейчас цены на уровне конца октября 2024, когда они были на "нормальных" уровнях. Такой же сильный подскок был в окт.2021-марте 2022, не знаю, чем он был вызван.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:03

  budivelnik написав:...........
До речі-це також буде сприйнято як срач від будівельника бо парторг пожалівся на те що йому очі коле?

Во-первых, я не особо жалуюсь.
Ваше хамство и ограниченность уже привычны.
Так же, как ваши споры с тараканами в собственной голове и попытки приписать их оппоненту.
Во-вторых, это таки срач. Но что поделать, за 59 лет вы так и не научились общаться нормально, как человек, а не как прапорщик. И уже, наверно, и не научитесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Украина может не выжить в любом случае, - Трамп
Украина может не выжить в любом случае. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистки Fox News о том, сможет ли он смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить.

Кому там было мало помощи от Байдена ?
Теперь есть решительный Трамп, с его "железными копытами", который обрубил всю помощь ... ну, всё равно бы не выжили

Пиздло высшего уровня.
Но у меня вопросы к местным трампофилам

Как вы можете такого психопата подтверживать ?
Или ... что-то уже не слышно голосов поддержки ...

2) Трамп заявил, что был жестче к России, чем кто-либо в мире
"Я думаю, что я был очень жестким в отношении России. Жестче, чем кто-либо когда-либо был к России, если вы подумаете об этом. Прежде всего, у нас была мистификация "Россия, Россия, Россия", которая была очень плохой вещью, которая могла привести к войне", - подчеркнул президент США.

Жесткий был ... санкциями грозился ... обещал позвонить и за 24 часа всё закончить ... "железные копыта"

А по факту, один трындёж и лояльность к Путину - помощь Украине прекратил, передачу разведданных прекратил

Жесткий к России, чё уж там ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:43

  prodigy написав:ЛАД

закрили поставки-т.е. уже поставили на весь 2025р, так понятно? при Байдене
Так понятно.
Такой большой, а в сказки верите. 3 года он морочил голову, а теперь за пару месяцев поставил всё на целый год вперёд. :)
К тому же Трамп остановил даже те поставки, которые подписал Трамп, в т.ч. даже то, что уже на складе в Польше.

стосовно того, чому буряти не вбили Романа Безсмертного, тому що не вважали за потрібне
Я не говорил об убийстве, но я читал ещё в 2022 его рассказы об оккупации. С ним обходились достаточно вежливо, хотя держали под домашним арестом. Если не догадывались кто он, то зачем вообще был арест.

Я писал о том, что больше половины помощи поступало от США. Увеличить помощь вдвое Европа не сможет. И, скорее всего, в 1,5 раза тоже. Даже при очень большом желании.


ні, це зовсім не так, більшість допомоги прийшла з Европи (так, США дали згоду, бо там або вироблена в США, або ноухау США), але жодного Патріота від США не отримали, танків_дуже мало 31.

подивіться відео 17 перших хв. щоб я не клацав по клаві цифри

[youtube]3Po8e4_YQa4[/youtube.
Посмотрел всё. Он тоже называет 65,5 млрд от Европы и 67 млрд от США. Зеленский и Кильский институт называли цифры, по-моему, с большей разницей в пользу США. Искать сейчас не буду, если попадётся напишу.
И Наки называет много цифр, многие из которых я читал. Но всё это на несколько лет. И он тоже говорит, что компенсировать потерю помощи от США Европа не сможет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:02

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:нешановний маніпуляторе...
Коли ти кажеш що педерація напала на тебе і бомбить твоє місто тому що тебе хтось змушував говорити російською..
то кого ти звинувачуєш
Того хто віртуально тебе змушував
чи того хто реально тебе бомбить?

Так само й з заявками Пісторіуса
1 Пісторіус погоджується що не можна дати ПЕРЕМОГТИ педерації ( подивись для тебе виділив червоним в твоїй цитаті)
2 Пісторіус констатує факт - Україні треба допомагати якнайдовше бо це ВИГІДНО для ЄС
і що в цьому поганого для України
3 Для мене ясно
Якщо допомогти настільки щоб не відбулось перемоги педерації це ДОРІВНЮЄ захистити ЄС
і що ти бачиш поганого в цьому вислові..

Тому шановні читачі
ЛАД і йому подібні тільки маскуються під незалежних аналітиків.. це педераційник по крові з партбілетом совка.

ПС
До речі-це також буде сприйнято як срач від будівельника бо парторг пожалівся на те що йому очі коле?
Во-первых, я не особо жалуюсь.
Ваше хамство и ограниченность уже привычны.
Так же, как ваши споры с тараканами в собственной голове и попытки приписать их оппоненту.
Во-вторых, это таки срач. Но что поделать, за 59 лет вы так и не научились общаться нормально, как человек, а не как прапорщик. И уже, наверно, и не научитесь.

А що скажете про цей допис/відповідь
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Когда министр обороны Германии говорит, что чем раньше закончится война в Украине (в случае победы РФ), тем раньше будет опасность для Европы...
Но budivelnik"у, конечно, виднее.

не висмикуйте цитати, бо виходить чиста маніпуляція (хоча може так й планувалося :oops:).

а саме - так, якщо війна закінчиться програшем України, то ризики для Європи звісно зростуть. тому Європа зацікавлена, щоб війна закінчилася не капітуляцією, а якимось умовами. називати справедливими ті умови, що буде окупація - це нонсенс. назвемо їх реальними.

а вигадки, що Європа зацікавлена в продовженні війни - це вигадки всіх людей з антизахідною позицією. те, що Європа проти нашої капітуляції - це зовсім інше. але довбні вдають, що не розуміють різниці - а може дійсно не розуміють - бо довбні :lol:

як-не як-а практично те саме що й пишу я...
То що
всі не в ногу-один любитель морозива і партквитків-в ногу ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коткин, Будивельник
Как видится перспектива военных событий на восточном и северном фронтах, если:
1) донни не сдохнет весной от приступа собственной потужности
2) его не отправят снайперы к Кеннеди
3) без документов что всё в земле мы(зеля и слуги) отдаём им за долги и поставки оружия/синих долларов, ну чтоб курс не стал трёхзначным, США на наш Непал положат свой хер, и мы с нашим джулани будем воевать тем, что с ЕС может быть! небесплатно зайдёт(а ППО?)
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Как видится перспектива военных событий на восточном и северном фронтах, если:
Зустрічне питання
Як вона бачилась в лютому 2022 року?
власний ВВП в коматозі(сьогодні більше 30 менше 55% озброєнь)
від трампоні сотня джавелінів і 200 нлавів
від меркельоні - глибоке занепокоєння...
Сьогодні 2025
від мерцелоні/макроні/стармероні - 800 млрд на озброєння ЄС з яких 150 млрд на Україну
від Норвегоні - замість 3,5 млрд - 8 млрд доларів.і так далі і тому подібне.

ПС
щось другий місяць якихось знатних просувань на фронті-не видно від слова взагалі і весь березень москалики захопили плюс/мінус 0км2
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:30

pesikot До факту моєї придуманої вам біографії , якій я з радістью підіграю… в моєму найближчому колі таких нема, ..ю До касирів приставати ? Ну ок прийдеться якось так . в мене 10+ нормальних якісних повербанків , які б я хотів віддати з користью на благо.
Востаннє редагувалось yama в Нед 09 бер, 2025 20:37, всього редагувалось 2 разів.
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