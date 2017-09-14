закрили поставки-т.е. уже поставили на весь 2025р, так понятно? при Байдене
Так понятно. Такой большой, а в сказки верите. 3 года он морочил голову, а теперь за пару месяцев поставил всё на целый год вперёд. К тому же Трамп остановил даже те поставки, которые подписал Трамп, в т.ч. даже то, что уже на складе в Польше.
стосовно того, чому буряти не вбили Романа Безсмертного, тому що не вважали за потрібне
Я не говорил об убийстве, но я читал ещё в 2022 его рассказы об оккупации. С ним обходились достаточно вежливо, хотя держали под домашним арестом. Если не догадывались кто он, то зачем вообще был арест.
Я писал о том, что больше половины помощи поступало от США. Увеличить помощь вдвое Европа не сможет. И, скорее всего, в 1,5 раза тоже. Даже при очень большом желании.
ні, це зовсім не так, більшість допомоги прийшла з Европи (так, США дали згоду, бо там або вироблена в США, або ноухау США), але жодного Патріота від США не отримали, танків_дуже мало 31.
подивіться відео 17 перших хв. щоб я не клацав по клаві цифри
[youtube]3Po8e4_YQa4[/youtube.
Посмотрел всё. Он тоже называет 65,5 млрд от Европы и 67 млрд от США. Зеленский и Кильский институт называли цифры, по-моему, с большей разницей в пользу США. Искать сейчас не буду, если попадётся напишу. И Наки называет много цифр, многие из которых я читал. Но всё это на несколько лет. И он тоже говорит, что компенсировать потерю помощи от США Европа не сможет.
після 28 лютого багато хто казав нам піпец, минуло 9 днів і картина не така похмура, так, нам буде важно (не знаю чи важче ніж до 28 лютого?)-щоб Европа нарешті припинила дивитись за океан і почала сама діяти, маємо бути вдячні саме двум дебілам(трампу і венсу), не бачу причин посипати попілом голову.
перечитав вью Безсмертного про його перебування в окупації, розумна людина дала розумні поради, ось фрагмент
— Які ваші рекомендації українським громадянам? На жаль, війна триває, на Сході йдуть інтенсивні бойові дії. Що робити людям, які можуть опинитися на захопленій ворогом території?
— Перше: в жодному разі не демонструйте свій страх і викиньте його з голови. Друге: жодних різких рухів. Третє: не вступайте ні в які дискусії. Запам’ятайте: цивільному населенню треба коритися силі — сказали «йди туди» — йди; сказав «сядь» — сиди; сказав «вийми руки з кишені» — вийми руки з кишені. Наступне: хочуть забрати [майно] — [нехай] забирають, тому що не дай Бог [я] почав би [сперечатися] — пристрелили і все одно би забрали.
Були такі речі, які мене трошки шокували. Я нарізав гнилуваті яблука для кролів, вони просили ці яблука їсти. Ну беріть, їжте.
Коли ви потрапляєте в таку [ситуацію з] домінуючою над вами силою, не треба демонструвати, що ви щось собою являєте. Якщо ви здатні з ними вести інтелектуальну розмову — [ведіть]. Наприклад, вам погрожують, ви запитайте: «Вибачте, як вас звати?» По-перше, йому сказали не називати своє ім'я і він моментально впадає у ступор. По-друге, якщо він назве ім'я, ви кажіть: «Тимуре, ти погрожуєш, що ти мене розстріляєш, вимагаєш від мене інформацію. Коли ти мене розстріляєш, ти цю інформацію отримаєш?». Якщо ви здатні вести такі розмови, вони їх просто приземляють.
тепер про свою ситуацію у Владівостоку 1 вересня 2014р (через декілька днів після трагедії в Іловайську) судно прийшло на бункеровку, мене просто тіпало висказати все в очі властям (митники і прикордонники-десь 25 осіб (серед них 2 жінки) і собачка вони побачили, що в судовій ролі -4 старших офіцера -українці і вираз був, що натрапили на ворогів, спитали звідки-Одеса, і посміхнувшись, так Одеса це наші, все гораз хлопці. Зі мною вони розмовляли тільки по досмотру судна-[b]дайте нам декілька людей у супроівдь зі знанням російської: Старпом з боцманом -трюма, Стермех і Второй мех-машина. Через годину всі покинули судно, на отход -все було оформлено за 20хв.(тому що ніхто з екіпажу не берег не виходив і до нас окрім портконтроля теж ніхто не приходив
ЛАД написав: Капитуляцию не подпишет. Но договор с достаточно тяжёлыми условиями подпишет. Заставят......
ви якось вибірково мене читаєте. я неодноразово писав, й більшість людей це розумію, що поточне перемир'я буде по лінії боїв зараз. це не тяжкі умови, це реалії. й то, як бачите Московія каже - а давайте нам Кемьську волость, тобто вимагає Краматорськ, Херсон та Запоріжжя. маю надію, що на це не підуть.
А "реалії" то вже не "тяжкі умови"? Навесні 2022 такі "реалії" (і навіть більші) вже були, але таких вимог не було.
весною 2022 були окуповані й частина Київщини, й частина Харківщини. й скільки пам'ятаю росіяне завжди казали про реалії на землі. які зараз є вимоги, яких не було в 2022 році?
я розумію, навіщо потрібні питання віри та мови, що вони значать для держави, й чому Раша так наполегливо це пропихує але це питання чомусь нервує саме вас, я до цього досить толерантно відношусь, й з більшістю людей з Харкова спілкуюсь російською
тому якщо це будуть єдині умови - мова та РПЦ - то можна й поступитися. але на справді російськомовні вибивають собі право всюди спілкуватися російською, навіть у Львові - в чому різниця з тією Канадою. й церква - якщо це РПЦ, то чому вони стидаються називатися українська філія РПЦ. тому ще це неканонічно чи розуміють, що в РПЦ ніхто не буде ходити?
тому ще раз - питання мови та віри для перемовин некритично.
Це питання мене нервує, коли flyman чи ви його знову і знову торкаєтеся. Я його жодного разу не підіймав. Це не ваші слова:
й взагалі - друга державна та РПЦ - це для мене погані умови
? Тобто віддати великий шматок України, то не "тяжкі умови", а "реалії", а ось "друга державна та РПЦ" це вже "погані умови"? И не понял: "навіть у Львові", - т.е. вы так и быть согласны, чтобы в Харькове говорили по-русски, но во Львове обязаны говорить українською? Границу перехода где установите?
я смайли до чого ставлю? чи ви тут розумій, там не розумій - звісно окупація значно гірша за мовні та релігійні питання. але зараз я розумію, що можливостей для деокупації небагато.
по мовному питанню - людина повинна мати можливість спілкуватися українською будь-де в Україні, й у Харкові теж. а російською можна лише там, де йому це дозволяє умовний продавець. тому у Львові так, теж має спілкуватися українською. це як умовний німець та турок у Німеччині - там чомусь все відразу зрозуміло...
зараз чомусь Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон. наступного разу, якщо знову нападе, остаточно зруйнує всіх, хто залишиться російськомовним
Не притворяйтесь дурачком. "Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон" просто потому, что он ближе, а не из каких-то "идейных" соображений. Харьков раньше регулярно забрасывали С-300, а до Львова они бы просто не долетели.
те що під лозунгами захисту російськомовних бомблять саме їх - це гірка іронія долі. бо причина так, взагалі знищити україномовну державу. а те, що для цього доведеться вбити десятки та сотні тисяч російськомовних - це вимушена необхідність з точки зору авторитарної держави. не шукайте логіки в диктатурах, там лише суцільна пропаганда.
тому так, не вмикайте дурника, саме це малось на увазі... й ще раз - гірка іронія долі...
США варто якомога швидше відновити військову допомогу Україні і зберігати її до припинення бойових дій. Бо падіння України матиме гірші наслідки, ніж падіння прозахідного уряду в Афганістані в 2021 році. Про це в інтерв’ю Fox News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Політик висловив стурбованість через зупинку поставок американської зброї та розвідувальних даних в Україну після сварки Зеленського з Трампом.
"Якщо ми вимкнемо Україну, це буде гірше, ніж Афганістан. Я не думаю, що президент Трамп має бажання це робити. Поки ми не припинимо вогонь, я б дав Україні те, що їй потрібно в плані розвідки та озброєння для самозахисту", - заявив Грем.
США повинні якомога швидше вийти зі складу НАТО. Про це заявив американський олігарх та член уряду США Ілон Маск.
Так, мільярдер прокоментував допис користувача платформи Х, в якому містився заклик "негайно" вийти з НАТО.
"Ми дійсно повинні. Америці немає сенсу платити за захист Європи", – написав Маск у відповідь.
олігархом він вже схоже активно стає або вже став, а от членом уряду - ні. тому нехай пише, подивимось, що йому політики та військові скажуть у відповідь якщо взагалі вважатимуть за потрібне відповідати
Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт N11090 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.
Законопроєкт № 11090 передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування тютюнових стіків для нагрівання в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.
Як повідомив у Telegram народний депутат України Яросав Железняк: «За — 237. Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, так як акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС. P. S. Правки про вирівнювання акцизів по ТВЕНам не пройшли. Лише 148 голосів».
Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram з цього приводу зазначив:
«Основною метою підготовки законопроєкту є:
поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання; визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку; уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права". «Прийняття законопроєкту забезпечить приведення податкового законодавства України в сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію відповідно до додатка XXVIII до глави 4 „Оподаткування“ розділу V „Економічне і галузеве співробітництво“ в частині імплементації положень Директиви 2011/64/ЄС», — наголосив Гетманцев.
Як уточнили у Мінфіні, перегляд акцизів на тютюн відбувся з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу та є одним із фіскальних заходів у межах програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для забезпечення фінансової стабільності, стримування ризиків та досягнення цілей вступу до ЄС.
«Впровадження заходів та політик, визначених у співпраці з МВФ, дозволяє залучати фінансування як від МВФ, так і інших донорів, на першочергові соціальні та гуманітарні видатки бюджету.
З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов’язання — не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет. Але через процеси девальвації, зокрема, викликані війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро. Тобто, чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС", — йдеться у повідомленні Мінфіну.