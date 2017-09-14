Додано: Нед 09 бер, 2025 20:34

ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД



закрили поставки-т.е. уже поставили на весь 2025р, так понятно? при Байдене закрили поставки-т.е. уже поставили на весь 2025р, так понятно? при Байдене Так понятно.

Такой большой, а в сказки верите. 3 года он морочил голову, а теперь за пару месяцев поставил всё на целый год вперёд.

К тому же Трамп остановил даже те поставки, которые подписал Трамп, в т.ч. даже то, что уже на складе в Польше.



стосовно того, чому буряти не вбили Романа Безсмертного, тому що не вважали за потрібне Я не говорил об убийстве, но я читал ещё в 2022 его рассказы об оккупации. С ним обходились достаточно вежливо, хотя держали под домашним арестом. Если не догадывались кто он, то зачем вообще был арест.



Я писал о том, что больше половины помощи поступало от США. Увеличить помощь вдвое Европа не сможет. И, скорее всего, в 1,5 раза тоже. Даже при очень большом желании.



ні, це зовсім не так, більшість допомоги прийшла з Европи (так, США дали згоду, бо там або вироблена в США, або ноухау США), але жодного Патріота від США не отримали, танків_дуже мало 31.



подивіться відео 17 перших хв. щоб я не клацав по клаві цифри



[youtube]3Po8e4_YQa4[/youtube. ні, це зовсім не так, більшість допомоги прийшла з Европи (так, США дали згоду, бо там або вироблена в США, або ноухау США), але жодного Патріота від США не отримали, танків_дуже мало 31.подивіться відео 17 перших хв. щоб я не клацав по клаві цифри[youtube]3Po8e4_YQa4[/youtube. Посмотрел всё. Он тоже называет 65,5 млрд от Европы и 67 млрд от США. Зеленский и Кильский институт называли цифры, по-моему, с большей разницей в пользу США. Искать сейчас не буду, если попадётся напишу.

И Наки называет много цифр, многие из которых я читал. Но всё это на несколько лет. И он тоже говорит, что компенсировать потерю помощи от США Европа не сможет.

Так понятно.Такой большой, а в сказки верите. 3 года он морочил голову, а теперь за пару месяцев поставил всё на целый год вперёд.К тому же Трамп остановил даже те поставки, которые подписал Трамп, в т.ч. даже то, что уже на складе в Польше.Я не говорил об убийстве, но я читал ещё в 2022 его рассказы об оккупации. С ним обходились достаточно вежливо, хотя держали под домашним арестом. Если не догадывались кто он, то зачем вообще был арест.Посмотрел всё. Он тоже называет 65,5 млрд от Европы и 67 млрд от США. Зеленский и Кильский институт называли цифры, по-моему, с большей разницей в пользу США. Искать сейчас не буду, если попадётся напишу.И Наки называет много цифр, многие из которых я читал. Но всё это на несколько лет. И он тоже говорит, что

— Які ваші рекомендації українським громадянам? На жаль, війна триває, на Сході йдуть інтенсивні бойові дії. Що робити людям, які можуть опинитися на захопленій ворогом території?



— Перше: в жодному разі не демонструйте свій страх і викиньте його з голови. Друге: жодних різких рухів. Третє: не вступайте ні в які дискусії. Запам’ятайте: цивільному населенню треба коритися силі — сказали «йди туди» — йди; сказав «сядь» — сиди; сказав «вийми руки з кишені» — вийми руки з кишені. Наступне: хочуть забрати [майно] — [нехай] забирають, тому що не дай Бог [я] почав би [сперечатися] — пристрелили і все одно би забрали.



Були такі речі, які мене трошки шокували. Я нарізав гнилуваті яблука для кролів, вони просили ці яблука їсти. Ну беріть, їжте.



Коли ви потрапляєте в таку [ситуацію з] домінуючою над вами силою, не треба демонструвати, що ви щось собою являєте. Якщо ви здатні з ними вести інтелектуальну розмову — [ведіть]. Наприклад, вам погрожують, ви запитайте: «Вибачте, як вас звати?» По-перше, йому сказали не називати своє ім'я і він моментально впадає у ступор. По-друге, якщо він назве ім'я, ви кажіть: «Тимуре, ти погрожуєш, що ти мене розстріляєш, вимагаєш від мене інформацію. Коли ти мене розстріляєш, ти цю інформацію отримаєш?». Якщо ви здатні вести такі розмови, вони їх просто приземляють.

після 28 лютого багато хто казав нам піпец, минуло 9 днів і картина не така похмура,так, нам буде важно (не знаю чи важче ніж до 28 лютого?)-щоб Европа нарешті припинила дивитись за океан і почала сама діяти, маємо бути вдячні саме двум дебілам(трампу і венсу), не бачу причин посипати попілом голову.перечитав вью Безсмертного про його перебування в окупації, розумна людина дала розумні поради, ось фрагмент1 вересня 2014р (через декілька днів після трагедії в Іловайську) судно прийшло на бункеровку, мене просто тіпало висказати все в очі властям (митники і прикордонники-десь 25 осіб (серед них 2 жінки) і собачкавони побачили, що в судовій ролі -4 старших офіцера -українці і вираз був, що натрапили на ворогів, спитали звідки-Одеса, і посміхнувшись, так Одеса це наші, все гораз хлопці. Зі мною вони розмовляли тільки по досмотру судна-[b]дайте нам декілька людей у супроівдь зі знанням російської:Старпом з боцманом -трюма,Стермех і Второй мех-машина.Через годину всі покинули судно, на отход -все було оформлено за 20хв.(тому що ніхто з екіпажу не берег не виходив і до нас окрім портконтроля теж ніхто не приходив