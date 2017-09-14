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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:19
Shaman написав:
я вважаю, що буде по-іншому, допомога буде.
та да очередь стоит тебе транш на кофе с круасаном прислать.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:24
The Sun: Трамп говорит, что «неблагодарный» Зеленский взял американские деньги, как «конфету у ребенка», объясняя причины ссоры в Белом доме
▪️Трамп назвал Зеленского неблагодарным, спустя чуть больше недели после необычной ссоры в Овальном кабинете, и обвинил администрацию Байдена в предоставлении Украине миллиардов в качестве военной помощи.
▪️В интервью Марии Бартиромо, ведущей Fox News, он сказал: «То, что он сделал, было похоже на отнимание конфеты у ребенка».
▪️«Он умный парень, и он крутой парень, и при Байдене он уводил деньги из этой страны, как конфеты у ребенка, — это было так легко с таким отношением».
▪️«Я просто не думаю, что он благодарен. Мы дали ему 350 миллиардов долларов».
▪️Президент также подчеркнул, что он был «очень жестким с Россией, жестче, чем кто-либо когда-либо был с ней».
▪️Прошлые высказывания Трампа, в том числе то, что он назвал украинского лидера «диктатором», вызвали предположения о том, что он встал на сторону Москвы, и ранее он уже ставил под сомнение дальнейшую поддержку Украины со стороны США.
▪️Опровергая эти утверждения, республиканец сказал: «Я остановил российский трубопровод, я тот, кто ввел санкции против России, я тот, кто подарил Javelins, но я хорошо лажу с Путиным».
▪️«Никто не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп, и они это знают», — добавил он
откуда у него цифра 350 ярдов? мы б уже в золоте ходили если б штаты столько прислали
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:29
Wirująświatła написав:
откуда у него цифра 350 ярдов? мы б уже в золоте ходили если б штаты столько прислали
Ви не вмієте в арифметику.
Було 500. Мінус 150, половину з яких отримала Україна, виходить 350.
Трамп не тільки найкращий переговорник, а й математик. Але за математику нобелівку, як відомо, не дають.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:36
budivelnik написав: барабашов написав:
Как видится перспектива военных событий на восточном и северном фронтах, если:
Зустрічне питання
Як вона бачилась в лютому 2022 року?
власний ВВП в коматозі(сьогодні більше 30 менше 55% озброєнь)
від трампоні сотня джавелінів і 200 нлавів
від меркельоні - глибоке занепокоєння...
Сьогодні 2025
від мерцелоні/макроні/стармероні - 800 млрд на озброєння ЄС з яких 150 млрд на Україну
від Норвегоні - замість 3,5 млрд - 8 млрд доларів.і так далі і тому подібне.
ПС
щось другий місяць якихось знатних просувань на фронті-не видно від слова взагалі і весь березень москалики захопили плюс/мінус 0км2
Я вижу что по линии на Орехов/Покровск/Краматорск они застряли
4 октября - пять месяцев назад из Покровска выехало ВСЁ, кроме жителей. И его только долбят
Но ракеты то летят и летят и как шахед из пулемёта баллистику не собьёшь.
А если кроме электростанций/трансформаторов разнесут системы распределения газа и понижающие станции?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:45
барабашов написав:
Коткин, Будивельник
Как видится перспектива военных событий на восточном и северном фронтах, если:
1) донни не сдохнет весной от приступа собственной потужности
2) его не отправят снайперы к Кеннеди
3) без документов что всё в земле мы(зеля и слуги) отдаём им за долги и поставки оружия/синих долларов, ну чтоб курс не стал трёхзначным, США на наш Непал положат свой хер, и мы с нашим джулани будем воевать тем, что с ЕС может быть! небесплатно зайдёт(авже щось підписали ППО?)
Я за тебе сьогодні молився .
Свічку воскову поставиви .
Мені дуже тяжко було тебе уявити , тому я уявив тебе як навпіл поголену голову ( я сам повністью лисий ) на якій написано "барабан"
... зараз до "Непалу" .... а що і хто десь там підписали ?
... ну не віру я що ЗЕ підпише щось ганебне , а ще не віру що "йоб..рудий чубчик "довго протяне , лаючись зо всіма . (особливо з цру )
В політиці ніц не петраю , але іншого шляху як піз..ітся до кінця ,не бачу .
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