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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:19
Shaman написав:
я вважаю, що буде по-іншому, допомога буде.
та да очередь стоит тебе транш на кофе с круасаном прислать.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:24
The Sun: Трамп говорит, что «неблагодарный» Зеленский взял американские деньги, как «конфету у ребенка», объясняя причины ссоры в Белом доме
▪️Трамп назвал Зеленского неблагодарным, спустя чуть больше недели после необычной ссоры в Овальном кабинете, и обвинил администрацию Байдена в предоставлении Украине миллиардов в качестве военной помощи.
▪️В интервью Марии Бартиромо, ведущей Fox News, он сказал: «То, что он сделал, было похоже на отнимание конфеты у ребенка».
▪️«Он умный парень, и он крутой парень, и при Байдене он уводил деньги из этой страны, как конфеты у ребенка, — это было так легко с таким отношением».
▪️«Я просто не думаю, что он благодарен. Мы дали ему 350 миллиардов долларов».
▪️Президент также подчеркнул, что он был «очень жестким с Россией, жестче, чем кто-либо когда-либо был с ней».
▪️Прошлые высказывания Трампа, в том числе то, что он назвал украинского лидера «диктатором», вызвали предположения о том, что он встал на сторону Москвы, и ранее он уже ставил под сомнение дальнейшую поддержку Украины со стороны США.
▪️Опровергая эти утверждения, республиканец сказал: «Я остановил российский трубопровод, я тот, кто ввел санкции против России, я тот, кто подарил Javelins, но я хорошо лажу с Путиным».
▪️«Никто не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп, и они это знают», — добавил он
откуда у него цифра 350 ярдов? мы б уже в золоте ходили если б штаты столько прислали
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:29
Wirująświatła написав:
откуда у него цифра 350 ярдов? мы б уже в золоте ходили если б штаты столько прислали
Ви не вмієте в арифметику.
Було 500. Мінус 150, половину з яких отримала Україна, виходить 350.
Трамп не тільки найкращий переговорник, а й математик. Але за математику нобелівку, як відомо, не дають.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:36
budivelnik написав: барабашов написав:
Как видится перспектива военных событий на восточном и северном фронтах, если:
Зустрічне питання
Як вона бачилась в лютому 2022 року?
власний ВВП в коматозі(сьогодні більше 30 менше 55% озброєнь)
від трампоні сотня джавелінів і 200 нлавів
від меркельоні - глибоке занепокоєння...
Сьогодні 2025
від мерцелоні/макроні/стармероні - 800 млрд на озброєння ЄС з яких 150 млрд на Україну
від Норвегоні - замість 3,5 млрд - 8 млрд доларів.і так далі і тому подібне.
ПС
щось другий місяць якихось знатних просувань на фронті-не видно від слова взагалі і весь березень москалики захопили плюс/мінус 0км2
Я вижу что по линии на Орехов/Покровск/Краматорск они застряли
4 октября - пять месяцев назад из Покровска выехало ВСЁ, кроме жителей. И его только долбят
Но ракеты то летят и летят и как шахед из пулемёта баллистику не собьёшь.
А если кроме электростанций/трансформаторов разнесут системы распределения газа и понижающие станции?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:45
барабашов написав:
Коткин, Будивельник
Как видится перспектива военных событий на восточном и северном фронтах, если:
1) донни не сдохнет весной от приступа собственной потужности
2) его не отправят снайперы к Кеннеди
3) без документов что всё в земле мы(зеля и слуги) отдаём им за долги и поставки оружия/синих долларов, ну чтоб курс не стал трёхзначным, США на наш Непал положат свой хер, и мы с нашим джулани будем воевать тем, что с ЕС может быть! небесплатно зайдёт(авже щось підписали ППО?)
Я за тебе сьогодні молився .
Свічку воскову поставиви .
Мені дуже тяжко було тебе уявити , тому я уявив тебе як навпіл поголену голову ( я сам повністью лисий ) на якій написано "барабан"
... зараз до "Непалу" .... а що і хто десь там підписали ?
... ну не віру я що ЗЕ підпише щось ганебне , а ще не віру що "йоб..рудий чубчик "довго протяне , лаючись зо всіма . (особливо з цру )
В політиці ніц не петраю , але іншого шляху як піз..ітся до кінця ,не бачу .
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Додано: Нед 09 бер, 2025 21:51
барабашов написав: budivelnik написав: барабашов написав:
Как видится перспектива военных событий на восточном и северном фронтах, если:
Зустрічне питання
Як вона бачилась в лютому 2022 року?
власний ВВП в коматозі(сьогодні більше 30 менше 55% озброєнь)
від трампоні сотня джавелінів і 200 нлавів
від меркельоні - глибоке занепокоєння...
Сьогодні 2025
від мерцелоні/макроні/стармероні - 800 млрд на озброєння ЄС з яких 150 млрд на Україну
від Норвегоні - замість 3,5 млрд - 8 млрд доларів.і так далі і тому подібне.
ПС
щось другий місяць якихось знатних просувань на фронті-не видно від слова взагалі і весь березень москалики захопили плюс/мінус 0км2
Я вижу что по линии на Орехов/Покровск/Краматорск они застряли
4 октября - пять месяцев назад из Покровска выехало ВСЁ, кроме жителей. И его только долбят
Но ракеты то летят и летят и как шахед из пулемёта баллистику не собьёшь.
А если кроме электростанций/трансформаторов разнесут системы распределения газа и понижающие станции?
Отже підсумуємо
Коли в 2022 в них були запаси ще СРСР + те що накопичили за 10 років від експорту енергоносіїв - то тоді ми вистояли
Сьогодні в них арештована частина ЗВР , проїли весь ФНБ, просрали всі запаси СРСР і тепер в нас пуляють в рази менше бо тільки те що в стані виготовити - то ми повинні здатись? бо педераційники пів-року реально топчуться на місці...
При цьому ми повинні ранньою весною боятись що нам вибють газогони?
А може замість того щоб боятись -купиш собі за 1000 доларів фотопанелей і ще на 1000 повербанків( можеш в мене замовити) - і перестанеш боятись за СЕБЕ.. бо хлопці в ЗСУ про себе вже давно переживати перестали....
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:04
барабашов написав:
Я вижу что по линии на Орехов/Покровск/Краматорск они застряли
4 октября - пять месяцев назад из Покровска выехало ВСЁ, кроме жителей. И его только долбят
Но ракеты то летят и летят и как шахед из пулемёта баллистику не собьёшь.А если кроме электростанций/трансформаторов разнесут системы распределения газа и понижающие станции?
Ниче, в окопы всех загонят-там ни света ни газа и так нет,и как-то живут же.
Зе нажарит и сольется, Трамп в отместку даже помогать рашке начнет тайно. Наши людьми компенсировать будут,оте 6 000 000 ухилянтов долго еще расходовать.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:10
холява написав:
Я за тебе сьогодні молився .
Свічку воскову поставиви .
а шо у вас в церквях есть икона св.барабашова перед которой свечи ставят?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:12
NBC News: Трамп хочет видеть нечто большее, чем просто сделку по продаже минералов для возобновления помощи и разведданных для Украины
▪️В то время как официальные лица США и Украины готовятся к встрече в Саудовской Аравии на этой неделе, президент Дональд Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными, по словам представителя администрации и другого американского чиновника.
▪️Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. Но он также хочет увидеть изменения в отношении президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, сказали чиновники, включая готовность пойти на уступки, например, отдать территорию России.
▪️По словам чиновников, Трамп также хочет, чтобы Зеленский продвинулся в вопросе проведения выборов на Украине и, возможно, ушел с поста лидера страны.
▪️«Как продемонстрировал президент Трамп, зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании, украинцы добились положительных сдвигов. После встреч в Саудовской Аравии на этой неделе мы надеемся услышать еще больше позитивных сдвигов, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию», — сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, отвечая на вопрос о требованиях Трампа.
▪️Россия активизировала нападения на Украину после того, как США на этой неделе приостановили поставки оборудования и обмена разведданными, в результате чего пятница стала одним из самых смертоносных дней для мирных жителей в этом году, по данным Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине.
▪️Большинство жертв произошло в Донецкой области, на территории, контролируемой Украиной. По данным мониторингового агентства, число жертв в 2025 году пока выше, чем в 2024 году.
▪️По словам американского чиновника и представителя администрации, у США нет никаких признаков того, что пауза в обмене разведданными оказала прямое влияние на российские атаки. По их словам, эти крупные атаки, скорее всего, были спланированы до прекращения обмена разведданными и помощью.
▪️Республиканцы в Конгрессе оказывают давление на Белый дом, требуя возобновить поставки помощи и разведданных, и оба чиновника заявили, что они оптимистично настроены на то, что поставки оружия и оборудования и обмен разведданными могут быть восстановлены уже на следующей неделе, особенно после того, как Зеленский заявил, что Украина «готова сесть за стол переговоров как можно скорее».
▪️По словам чиновников, США по-прежнему делятся с Украиной оборонительными разведданными — то есть информацией, которая помогает Украине в самообороне от нападений, — объясняя это тем, что они по-прежнему обязаны предупреждать. Но они не предоставляют информацию о нацеливании на российские цели.
▪️Европейские союзники сейчас работают над устранением некоторых пробелов, но отсутствие американской разведки уже сказывается на Украине каждый день, по словам одного из западных чиновников. «Каждый день вредит Украине, и каждый день дает России более выгодную позицию», — сказал чиновник.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:14
Wirująświatła написав: холява написав:
Я за тебе сьогодні молився .
Свічку воскову поставиви .
а шо у вас в церквях есть икона св.барабашова перед которой свечи ставят?
По ходу за упокой поставил. Посмотрим,как работает..Вон Бетон с форума пропал,може тоже свечку за бусификацию ему доброхот какой воткнул. Щас если и Барабашов пропадет- то это будет очень сильное колдунство.
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