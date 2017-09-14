NBC News: Трамп хочет видеть нечто большее, чем просто сделку по продаже минералов для возобновления помощи и разведданных для Украины



▪️В то время как официальные лица США и Украины готовятся к встрече в Саудовской Аравии на этой неделе, президент Дональд Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными, по словам представителя администрации и другого американского чиновника.



▪️Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. Но он также хочет увидеть изменения в отношении президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, сказали чиновники, включая готовность пойти на уступки, например, отдать территорию России.



▪️По словам чиновников, Трамп также хочет, чтобы Зеленский продвинулся в вопросе проведения выборов на Украине и, возможно, ушел с поста лидера страны.



▪️«Как продемонстрировал президент Трамп, зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании, украинцы добились положительных сдвигов. После встреч в Саудовской Аравии на этой неделе мы надеемся услышать еще больше позитивных сдвигов, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию», — сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, отвечая на вопрос о требованиях Трампа.



▪️Россия активизировала нападения на Украину после того, как США на этой неделе приостановили поставки оборудования и обмена разведданными, в результате чего пятница стала одним из самых смертоносных дней для мирных жителей в этом году, по данным Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине.



▪️Большинство жертв произошло в Донецкой области, на территории, контролируемой Украиной. По данным мониторингового агентства, число жертв в 2025 году пока выше, чем в 2024 году.



▪️По словам американского чиновника и представителя администрации, у США нет никаких признаков того, что пауза в обмене разведданными оказала прямое влияние на российские атаки. По их словам, эти крупные атаки, скорее всего, были спланированы до прекращения обмена разведданными и помощью.



▪️Республиканцы в Конгрессе оказывают давление на Белый дом, требуя возобновить поставки помощи и разведданных, и оба чиновника заявили, что они оптимистично настроены на то, что поставки оружия и оборудования и обмен разведданными могут быть восстановлены уже на следующей неделе, особенно после того, как Зеленский заявил, что Украина «готова сесть за стол переговоров как можно скорее».



▪️По словам чиновников, США по-прежнему делятся с Украиной оборонительными разведданными — то есть информацией, которая помогает Украине в самообороне от нападений, — объясняя это тем, что они по-прежнему обязаны предупреждать. Но они не предоставляют информацию о нацеливании на российские цели.



▪️Европейские союзники сейчас работают над устранением некоторых пробелов, но отсутствие американской разведки уже сказывается на Украине каждый день, по словам одного из западных чиновников. «Каждый день вредит Украине, и каждый день дает России более выгодную позицию», — сказал чиновник.