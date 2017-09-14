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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:16
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав: холява написав:
Я за тебе сьогодні молився .
Свічку воскову поставиви .
а шо у вас в церквях есть икона св.барабашова перед которой свечи ставят?
По ходу за упокой поставил. Посмотрим,как работает..Вон Бетон с форума пропал,може тоже свечку за бусификацию ему доброхот какой воткнул. Щас если и Барабашов пропадет- то это будет очень сильное колдунство.
бетону как появится влепим строгача за отсутствие.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:19
Wirująświatła написав:
бетону как появится влепим строгача за отсутствие.
Ща я ему в телегу накатаю, что народ переживает за него,даже кушать не может.
Пы.Сы-все с ним в порядке,не дождетесь
Надо и себе занятие найти,вместо херней страдать.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:23
холява написав: барабашов написав:
Коткин, Будивельник
Как видится перспектива военных событий на восточном и северном фронтах, если:
1) донни не сдохнет весной от приступа собственной потужности
2) его не отправят снайперы к Кеннеди
3) без документов что всё в земле мы(зеля и слуги) отдаём им за долги и поставки оружия/синих долларов, ну чтоб курс не стал трёхзначным, США на наш Непал положат свой хер, и мы с нашим джулани будем воевать тем, что с ЕС может быть! небесплатно зайдёт(авже щось підписали ППО?)
Я за тебе сьогодні молився .
Свічку воскову поставиви .
Мені дуже тяжко було тебе уявити , тому я уявив тебе як навпіл поголену голову ( я сам повністью лисий ) на якій написано "барабан"
... зараз до "Непалу" .... а що і хто десь там підписали ?
... ну не віру я що ЗЕ підпише щось ганебне , а ще не віру що "йоб..рудий чубчик "довго протяне , лаючись зо всіма . (особливо з цру )
В політиці ніц не петраю , але іншого шляху як піз..ітся до кінця ,не бачу .
пан семинарист, у вас были контузии и тяжёлые ЧМТ, связанные с вытеканием одержимого с костей черепной коробки?
И почему бы вам не сделать тату "Халява" на ней? Ну чтоб видно было прихожанина РПЦМП издалека
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:26
Wirująświatła написав: холява написав:
Я за тебе сьогодні молився .
Свічку воскову поставиви .
а шо у вас в церквях есть икона св.барабашова перед которой свечи ставят?
По перше, я не тобі писав .
По друге , я дійсно молився за нього , за здоровля , за долю його ( ти пам'ятаєш що зараз пост ? ).
По третє , я писав про УЯВЛЕННЯ , а не про ікону .
Віталя ти як долярчик , спочатку щось вигадаєш , а потім за дійсне видаєш .(це ху..ево, як за звичай ,так поступають жінки коли бажають полаятись )
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:32
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
бетону как появится влепим строгача за отсутствие.
Ща я ему в телегу накатаю, что народ переживает за него,даже кушать не может.
Пы.Сы-все с ним в порядке,не дождетесь
Надо и себе занятие найти,вместо херней страдать.
Пацаны весна, девок столько
Мне щас не до форума
но безумно приятно, что спросили))
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 09 бер, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:37
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав: холява написав:
Я за тебе сьогодні молився .
Свічку воскову поставиви .
а шо у вас в церквях есть икона св.барабашова перед которой свечи ставят?
По ходу за упокой поставил. Посмотрим,как работает..Вон Бетон с форума пропал,може тоже свечку за бусификацию ему доброхот какой воткнул. Щас если и Барабашов пропадет- то это будет очень сильное колдунство.
... в мене є бажання і за вас помолитися , слідуючу неділю попрошу щоб перед читанням Євангелія прочитали " послання євреям "...(о том, почему и в каком смысле Иисус Христос превыше всего.) .
... є мала загадка , як вас уявити , шляпа -невдобно , ... ?.. навіть не знаю , но зоорінтуюсь на місці , коли буду молитись ..
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:40
Господар Вельзевула написав:
Надо и себе занятие найти,вместо херней страдать.
ну тут вариантов не много. нижний брейк пробовали?
берите барабашова и тренируйтесь
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 09 бер, 2025 22:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:41
барабашов написав:
Как даже 6млн будущих трупов ухулянтов смогут отучить кацапов при наступлении ровнять ландшафт КАБами и артой???
Или лазерные винтовки имперских штурмовиков, сбивающие Су57 за горизонтом, на подходе?
В мене питання
А чому такі сильні для вас педераційники за попередні 3 роки
а - змогли захопити всього 10% території
б - змогли нанести нам 100 000 втрат (правда втративши при цьому від 300 000 своїх)
в - в останній місяць маючи каби і так далі не просунулись ніде...
І останнє- що у вас з математикою?
6 млн/30 000(рік)=200 років воювати
ви точно вірите що педераційники зможуть воювати ще хоча б 3 роки?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:45
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
бетону как появится влепим строгача за отсутствие.
Ща я ему в телегу накатаю, что народ переживает за него,даже кушать не может.
Пы.Сы-все с ним в порядке,не дождетесь
Надо и себе занятие найти,вместо херней страдать.
Пацаны весна, девок столько
Мне щас не до форума
но безумно приятно, что спросили))
.. як же мама у Польщі і два маленьких синочків ?
... тоже помолюсь за вас , щоб ви не дай Господь ,не захворіли на тріпер ...
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:47
для русолюбів.. вони ж всьопропалісти..
1 Китаю не треба перемога педерації у війні.
Китаю достатньо два варіанти
варіант а - педерація розвалилась і все що за Уралом працює на Китай
варіант б - педерація настільки ослабла що без Китаю не протягне.
І варіант а і варіант б - не передбачає навіть такого поняття як ПЕРЕМОГА педерації
2 США якраз потрібно , щоб педерація стала союзником США в боротьбі проти Китаю..(читай пункт 1 де стане зрозуміло чому це не потрібно Китаю), тому США вже ДРУГИЙ раз пробує допомогти педерації
3 Перемога педерації(навіть з допомогою США) не входить в плани Європи(бо тоді педерація піде на Прибалтику і виставить купуультиматумів Європі)
Тому Європа буде допомагати нам до або нашої перемоги , або розвалу педерації.
До речі
якщо в 2022 Європа боялась бо не знала чим можна буде замінити педераційні енергоносії - то в 2025 Європа цього вже не боїться бо третій рік живе без педераційного газу і нафти.
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