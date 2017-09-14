prodigy написав:.......... після 28 лютого багато хто казав нам піпец, минуло 9 днів і картина не така похмура, так, нам буде важно (не знаю чи важче ніж до 28 лютого?)-щоб Европа нарешті припинила дивитись за океан і почала сама діяти, маємо бути вдячні саме двум дебілам(трампу і венсу), не бачу причин посипати попілом голову.
Посыпать голову пеплом, вы права, незачем. В глупости Трампа и Вэнса мы не виноваты. Ситуация всё же тяжелее, но не после 28.02, а после того, как Трамп прекратил поставки оружия и обркзал разведданные. Верес, правда, считает, что разведданные не очень существенно, но, думаю, это он судит со своей колокольни, недостаточно высокой.
перечитав вью Безсмертного про його перебування в окупації, розумна людина дала розумні поради, ось фрагмент
— Які ваші рекомендації українським громадянам? На жаль, війна триває, на Сході йдуть інтенсивні бойові дії. Що робити людям, які можуть опинитися на захопленій ворогом території?
— Перше: в жодному разі не демонструйте свій страх і викиньте його з голови. Друге: жодних різких рухів. Третє: не вступайте ні в які дискусії. Запам’ятайте: цивільному населенню треба коритися силі — сказали «йди туди» — йди; сказав «сядь» — сиди; сказав «вийми руки з кишені» — вийми руки з кишені. Наступне: хочуть забрати [майно] — [нехай] забирають, тому що не дай Бог [я] почав би [сперечатися] — пристрелили і все одно би забрали. ......
Это интервью гугл сразу показывает. Я его читал. Но тогда были и другие. Там было не так всё гладко и красиво. Особенно после Бучи. Сейчас надо искать, но смысла не вижу.
Україна виробляє мільйони дронів—більше, ніж будь-хто у світі. Але це не лише про кількість, а й про технологічну локалізацію. Сотні тисяч польотних контролерів, систем керування та зв’язку—все це створюють українські інженери.
603700—це не просто площа нашої країни, а й назва одного з провідних українських виробників дронових компонентів. І вже сьогодні їхні рішення тестуються в Північній Америці. Незабаром вони будуть доступні через дилерську мережу.
Україна—це кузня технологій для цивілізованого світу. Інновації у нашій ДНК, а експорт—ключ до економічного відновлення країни.
ЛАД написав:.......... А "реалії" то вже не "тяжкі умови"? Навесні 2022 такі "реалії" (і навіть більші) вже були, але таких вимог не було.
весною 2022 були окуповані й частина Київщини, й частина Харківщини. й скільки пам'ятаю росіяне завжди казали про реалії на землі. які зараз є вимоги, яких не було в 2022 році?
Верно. Было оккупировано намного больше. Тем не менее в стамбульском договоре этот вопрос даже не затрагивали и никаких территориальных требований не было. И все эти территории не были в конституции РФ. Единственное, что было со стороны РФ - признание независимости Л/ДНР. Это почти наверняка требовали бы.
я смайли до чого ставлю? чи ви тут розумій, там не розумій - звісно окупація значно гірша за мовні та релігійні питання. але зараз я розумію, що можливостей для деокупації небагато.
по мовному питанню - людина повинна мати можливість спілкуватися українською будь-де в Україні, й у Харкові теж. а російською можна лише там, де йому це дозволяє умовний продавець. тому у Львові так, теж має спілкуватися українською. це як умовний німець та турок у Німеччині - там чомусь все відразу зрозуміло...
Смайлы вы ставите как-то невразумительно, да и смайлики не те. То, что "умовний продавець у тому ж Львові" не понимает по-русски - не смешите мои тапочки. Когда "умовний продавець", к примеру, в Турции не понимает язык покупателя, он всё равно старается как-то понять его, а не посылает куда подальше. Спрашивать разрешение на каком языке мне говорить...
зараз чомусь Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон. наступного разу, якщо знову нападе, остаточно зруйнує всіх, хто залишиться російськомовним
Не притворяйтесь дурачком. "Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон" просто потому, что он ближе, а не из каких-то "идейных" соображений. Харьков раньше регулярно забрасывали С-300, а до Львова они бы просто не долетели.
те що під лозунгами захисту російськомовних бомблять саме їх - це гірка іронія долі. бо причина так, взагалі знищити україномовну державу. а те, що для цього доведеться вбити десятки та сотні тисяч російськомовних - це вимушена необхідність з точки зору авторитарної держави. не шукайте логіки в диктатурах, там лише суцільна пропаганда.
тому так, не вмикайте дурника, саме це малось на увазі... й ще раз - гірка іронія долі...
Что вы имели ввиду я не знаю, читаю только то, что вы написали и написали совершенно ясно и чётко, и смех там только подчёркивает вашу мысль и воспринимается скорее как издёвка. Как будивельник раньше писал: "Получили то, что заслужили". То что бомбят больше всего именно русскоязычные регионы, это не "гірка іронія долі", а элементарная логика войны - бомбят и обстреливают больше всего места вблизи от линии фронта, которые легче достать.
Ілон Макс постійно приймає участь в засіданнях уряду в якості керівника департаменту DOGE
В 2025 году получил должность Руководитель Департамента эффективности правительства США(DOGE).
........
Не совсем так.
Представитель Белого дома сообщил, что администратором DOGE является Эми Глисон, бывший руководитель здравоохранения, работавшая в агентстве в предыдущей версии. Теперь Глисон, по крайней мере на бумаге, назначена на должность куратора масштабных усилий по перестройке федерального правительства, которое стало синонимом Маска.
Раскрытие информации произошло всего через несколько дней после того, как директор Административного управления Белого дома вызвал путаницу, заявив в судебном иске, что Маск, специальный государственный служащий, которого президент Дональд Трамп в ноябре заявил, что он возглавит группу по сокращению расходов , не имеет «никаких фактических или формальных полномочий» в отношении правительственных решений. Более того, в иске говорится, что Маск «не является администратором Службы DOGE США», должность, изложенная в указе о создании Службы DOGE США.
Faceless написав:Перші українські контролери для дронів у США!
Україна виробляє мільйони дронів—більше, ніж будь-хто у світі. Але це не лише про кількість, а й про технологічну локалізацію. Сотні тисяч польотних контролерів, систем керування та зв’язку—все це створюють українські інженери.
603700—це не просто площа нашої країни, а й назва одного з провідних українських виробників дронових компонентів. І вже сьогодні їхні рішення тестуються в Північній Америці. Незабаром вони будуть доступні через дилерську мережу.
Україна—це кузня технологій для цивілізованого світу. Інновації у нашій ДНК, а експорт—ключ до економічного відновлення країни.
Интересно, а Китай об этом знает, что мы такие самые крутые в мире производители дронов?))) Могу с уверенностью сказать, что на Западе о такой нашей производительности даже не слышали. Только наши СМИ в курсе.
flyman написав:а якщо третій, а не трипер, і як Притула отєц-гєрой з відсрочком
То надо что бы хорошие люди за это помолились. Молимся,братие,за брата Бетона!Как говорил Экклезиаст : "Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет"