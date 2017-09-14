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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13161131621316313164>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 23:24

  prodigy написав:..........
після 28 лютого багато хто казав нам піпец, минуло 9 днів і картина не така похмура,
так, нам буде важно (не знаю чи важче ніж до 28 лютого?)-щоб Европа нарешті припинила дивитись за океан і почала сама діяти, маємо бути вдячні саме двум дебілам(трампу і венсу), не бачу причин посипати попілом голову.
Посыпать голову пеплом, вы права, незачем. В глупости Трампа и Вэнса мы не виноваты. Ситуация всё же тяжелее, но не после 28.02, а после того, как Трамп прекратил поставки оружия и обркзал разведданные. Верес, правда, считает, что разведданные не очень существенно, но, думаю, это он судит со своей колокольни, недостаточно высокой.

перечитав вью Безсмертного про його перебування в окупації, розумна людина дала розумні поради, ось фрагмент
— Які ваші рекомендації українським громадянам? На жаль, війна триває, на Сході йдуть інтенсивні бойові дії. Що робити людям, які можуть опинитися на захопленій ворогом території?

— Перше: в жодному разі не демонструйте свій страх і викиньте його з голови. Друге: жодних різких рухів. Третє: не вступайте ні в які дискусії. Запам’ятайте: цивільному населенню треба коритися силі — сказали «йди туди» — йди; сказав «сядь» — сиди; сказав «вийми руки з кишені» — вийми руки з кишені. Наступне: хочуть забрати [майно] — [нехай] забирають, тому що не дай Бог [я] почав би [сперечатися] — пристрелили і все одно би забрали.
......
Это интервью гугл сразу показывает. Я его читал. Но тогда были и другие. Там было не так всё гладко и красиво. Особенно после Бучи. Сейчас надо искать, но смысла не вижу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Перші українські контролери для дронів у США!

Україна виробляє мільйони дронів—більше, ніж будь-хто у світі. Але це не лише про кількість, а й про технологічну локалізацію. Сотні тисяч польотних контролерів, систем керування та зв’язку—все це створюють українські інженери.

603700—це не просто площа нашої країни, а й назва одного з провідних українських виробників дронових компонентів. І вже сьогодні їхні рішення тестуються в Північній Америці. Незабаром вони будуть доступні через дилерську мережу.

Україна—це кузня технологій для цивілізованого світу. Інновації у нашій ДНК, а експорт—ключ до економічного відновлення країни.

#УкраїнськіТехнології #Дрони #Інновації #Експорт #MadeInUkraine
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 23:50

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
А "реалії" то вже не "тяжкі умови"?
Навесні 2022 такі "реалії" (і навіть більші) вже були, але таких вимог не було.

весною 2022 були окуповані й частина Київщини, й частина Харківщини. й скільки пам'ятаю росіяне завжди казали про реалії на землі. які зараз є вимоги, яких не було в 2022 році?
Верно.
Было оккупировано намного больше. Тем не менее в стамбульском договоре этот вопрос даже не затрагивали и никаких территориальных требований не было. И все эти территории не были в конституции РФ. Единственное, что было со стороны РФ - признание независимости Л/ДНР. Это почти наверняка требовали бы.

я смайли до чого ставлю? чи ви тут розумій, там не розумій - звісно окупація значно гірша за мовні та релігійні питання. але зараз я розумію, що можливостей для деокупації небагато.

по мовному питанню - людина повинна мати можливість спілкуватися українською будь-де в Україні, й у Харкові теж. а російською можна лише там, де йому це дозволяє умовний продавець. тому у Львові так, теж має спілкуватися українською. це як умовний німець та турок у Німеччині - там чомусь все відразу зрозуміло...
Смайлы вы ставите как-то невразумительно, да и смайлики не те.
То, что "умовний продавець у тому ж Львові" не понимает по-русски - не смешите мои тапочки.
Когда "умовний продавець", к примеру, в Турции не понимает язык покупателя, он всё равно старается как-то понять его, а не посылает куда подальше. Спрашивать разрешение на каком языке мне говорить...

зараз чомусь Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон. наступного разу, якщо знову нападе, остаточно зруйнує всіх, хто залишиться російськомовним :lol:
Не притворяйтесь дурачком. "Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон" просто потому, что он ближе, а не из каких-то "идейных" соображений. Харьков раньше регулярно забрасывали С-300, а до Львова они бы просто не долетели.

те що під лозунгами захисту російськомовних бомблять саме їх - це гірка іронія долі. бо причина так, взагалі знищити україномовну державу. а те, що для цього доведеться вбити десятки та сотні тисяч російськомовних - це вимушена необхідність з точки зору авторитарної держави. не шукайте логіки в диктатурах, там лише суцільна пропаганда.

тому так, не вмикайте дурника, саме це малось на увазі... й ще раз - гірка іронія долі...

Что вы имели ввиду я не знаю, читаю только то, что вы написали и написали совершенно ясно и чётко, и смех там только подчёркивает вашу мысль и воспринимается скорее как издёвка. Как будивельник раньше писал: "Получили то, что заслужили".
То что бомбят больше всего именно русскоязычные регионы, это не "гірка іронія долі", а элементарная логика войны - бомбят и обстреливают больше всего места вблизи от линии фронта, которые легче достать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:02

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:..........
нам от этого что? а вот когда война закончится шиш с маслом мы от Европы получим на восстановление и бюджетной помощи.

це твоє особисте припущення. я вважаю, що буде по-іншому, допомога буде. питання, як ми нею скористаємося...

Питання буде і те, в якому розмірі буде ця допомога.
Там, начебто, вже нарахували 500+ млрд. дол. І Це тільки на відбудову зруйнованого, а не на розвиток.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:11

  prodigy написав:
  Shaman написав:а от членом уряду - ні.

Ілон Макс постійно приймає участь в засіданнях уряду в якості керівника департаменту
DOGE

В 2025 году получил должность Руководитель Департамента эффективности правительства США(DOGE).

........
Не совсем так.
Представитель Белого дома сообщил, что администратором DOGE является Эми Глисон, бывший руководитель здравоохранения, работавшая в агентстве в предыдущей версии. Теперь Глисон, по крайней мере на бумаге, назначена на должность куратора масштабных усилий по перестройке федерального правительства, которое стало синонимом Маска.

Раскрытие информации произошло всего через несколько дней после того, как директор Административного управления Белого дома вызвал путаницу, заявив в судебном иске, что Маск, специальный государственный служащий, которого президент Дональд Трамп в ноябре заявил, что он возглавит группу по сокращению расходов , не имеет «никаких фактических или формальных полномочий» в отношении правительственных решений. Более того, в иске говорится, что Маск «не является администратором Службы DOGE США», должность, изложенная в указе о создании Службы DOGE США.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/02/25/doge-administrator/
Там есть и некоторые подробности об этой Глисон.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:12

Казав пан,кожух дам,та слово його тепле..
Народ без земли зайдет на землю без народа, ото и весь конец будет.
Бачили очі,що вибирали-їжте,хоть повилазьте.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:13

  холява написав:
.. як же мама у Польщі і два маленьких синочків ?
... тоже помолюсь за вас , щоб ви не дай Господь ,не захворіли на тріпер ...

а якщо третій, а не трипер, і як Притула отєц-гєрой з відсрочком
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:17

  Faceless написав:Перші українські контролери для дронів у США!

Україна виробляє мільйони дронів—більше, ніж будь-хто у світі. Але це не лише про кількість, а й про технологічну локалізацію. Сотні тисяч польотних контролерів, систем керування та зв’язку—все це створюють українські інженери.

603700—це не просто площа нашої країни, а й назва одного з провідних українських виробників дронових компонентів. І вже сьогодні їхні рішення тестуються в Північній Америці. Незабаром вони будуть доступні через дилерську мережу.

Україна—це кузня технологій для цивілізованого світу. Інновації у нашій ДНК, а експорт—ключ до економічного відновлення країни.

#УкраїнськіТехнології #Дроны #Інновації #Експорт #MadeInUkraine

Интересно, а Китай об этом знает, что мы такие самые крутые в мире производители дронов?)))
Могу с уверенностью сказать, что на Западе о такой нашей производительности даже не слышали. Только наши СМИ в курсе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:36

  flyman написав:а якщо третій, а не трипер, і як Притула отєц-гєрой з відсрочком


То надо что бы хорошие люди за это помолились.
Молимся,братие,за брата Бетона!Как говорил Экклезиаст :
"Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет"
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:44

  antey1969 написав:Интересно, а Китай об этом знает, что мы такие самые крутые в мире производители дронов?)))
интересно что мы производим если моторы, батарейки и микросхемы китайские. ну может рамы сами варим и то врядли там нужны легкие материалы, сомневаюсь что в Украине такое есть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 бер, 2025 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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